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เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 17:04 น.
เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ

เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ อ้างตามหาคู่อริ ครูพาเด็กหลบภัยทัน ไร้ผู้บาดเจ็บ

จากกรณีนักเรียนชายพกอาวุธปืนขนาด 9 มิลลิเมตร บุกกราดยิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้สำเร็จโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักการเรียน

ส่วนสาเหตุผู้ก่อเหตุอ้างว่า เกิดจากความต้องการเข้ามาตามหาคู่อริภายในโรงเรียนเพื่อแก้แค้น โดยผู้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัด ช่วงเกิดเหตุคณะครูประกาศแจ้งให้นักเรียนทั้งหมดหลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องเรียนและปิดล็อกประตูทุกบานอย่างแน่นหนา

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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนเล่าเหตุการณ์ว่า ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาบริเวณหน้าโรงเรียนและใช้ปืนเล็งยิงถากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไป 1 นัดก่อนบุกเข้าไปด้านใน ครูพลศึกษาระบุว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงตั้งสติพานักเรียนหลบหนีจนเกิดการเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุ ครูพลศึกษาตัดสินใจผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบซ่อนตัวในหอประชุมได้อย่างปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบร่องรอยและหลักฐานสำคัญ ได้แก่ ปลอกกระสุนปืนตกอยู่บริเวณใกล้ป้อมยามหน้าโรงเรียน รอยกระสุนปืน 1 นัดทะลุรถยนต์เก๋งสีแดงของครู ปลอกกระสุนปืนทั้งที่ยิงแล้วและยังไม่ยิงตกกระจายเกลื่อนพื้นบริเวณหน้าอาคาร 2 (ห้องพลศึกษา) และรอยกระสุนปืน 1 รูบริเวณประตูกระจก

ชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย สวนิตย์ สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และดูแลสภาพจิตใจกลุ่มผู้ปกครองที่เดินทางมาติดตามเหตุการณ์ ผู้บริหารโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นเวลา 2 วันและปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์แทน พร้อมสร้างความมั่นใจเรื่องมาตรการความปลอดภัยเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 17:04 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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