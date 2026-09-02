ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

ช็อกวงการ เฉินกวนไท่ ซูเปอร์สตาร์นักบู๊ชาวฮ่องกง เสียชีวิตในวัย 80 ปี หลังเข้ารับการรักษาภาวะเลือดออกในสมอง ทีมแพทย์ยื้อชีวิตไม่สำเร็จ
วงการภาพยนตร์ฮ่องกงต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ เฉินกวนไท่ (Chen Kuan-tai) นักแสดงอาวุโสชื่อดังผู้โด่งดังจากภาพยนตร์กังฟูค่ายชอว์ บราเดอร์ส ได้เสียชีวิตลงแล้วในวันนี้ (2 ก.ย. 69) ด้วยวัย 80 ปี โดยรายงานระบุว่า เขาเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งทางครอบครัวและเพื่อนสนิทได้ยืนยันข่าวนี้แล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนคลับเป็นอย่างมาก
เฉินกวนไท่ สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากภาพยนตร์แอ็กชันระดับคลาสสิกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มาหยงเจิน, สิงห์สำนักพยัคฆ์ (The Blood Brothers), 5 พยัคฆ์ (The 5 Shaolin Masters), ไอ้หนุ่มตระกูลฮง, และ The Romance of the Condor Heroes จนกลายเป็นหนึ่งในตัวแทนคนสำคัญของภาพยนตร์แอ็กชันฮ่องกงยุค 1970
เพื่อนสนิทของ เฉินกวนไท่ เปิดเผยว่า “เมื่อเดือนที่แล้วเฉินกวนไท่เพิ่งมาร่วมทานอาหารกับเพื่อนฝูงตามปกติและร่างกายไม่มีความผิดปกติใด ๆ แต่จู่ ๆ กลับทราบข่าวว่าเขามีอาการน้ำคั่งในสมองและเข้ารับการรักษาอย่างกะทันหัน ก่อนที่อาการจะทรุดลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิต สร้างความตกใจให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมาก”
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อ้างอิงจาก : chinatimes, health.ltn, bigmedia
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