บันเทิง

ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 16:23 น.
ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม

“ขวัญ อุษามณี” ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ “แตงโม” หลังเปิดหลักฐานใหม่ภาพเรือ หวั่นถูกคุกคาม วอนสังคมช่วยปกป้องพยาน

จากกรณีที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และนักวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดัง โพสต์ภาพคู่กับขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ พร้อมเปิดเผยหลักฐานใหม่ในคดีแตงโม นิดา

โดยระบุว่าหลังผ่านไป 4 ปี เพิ่งได้รับภาพหลักฐานยืนยันว่าขวัญอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งในคืนเกิดเหตุเดียวกัน ซึ่งวันนั้นขวัญสวมชุดสีชมพูคล้ายกับแตงโม และเดินทางไปถ่ายภาพบริเวณหน้าสะพานพระราม 8 แต่ภาพดังกล่าวกลับถูกนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นภาพจากเรือที่ปรากฏในสำนวนคดี

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ล่าสุด ขวัญ อุษามณี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “วันนี้ขวัญเลือกยืนข้างความจริง เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โม ขอฝากพี่ ๆ ในองค์กรตำรวจ ผู้ใหญ่ทุกหน่วยงาน และพลังของประชาชน ช่วยกันปกป้องความจริง และให้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วันนะคะ

ขอให้โพสต์นี้เป็นบันทึกไว้ว่า นับจากวันที่ 2 กันยายน 2569 หากขวัญ ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้าน โดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณ B3 ที่อยู่เคียงข้างขวัญเสมอและไม่เคยทิ้งขวัญ”

โพสต์ของ ขวัญ อุษามณี
FB/ Kwan Usamanee

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 16:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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