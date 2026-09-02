ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม
“ขวัญ อุษามณี” ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ “แตงโม” หลังเปิดหลักฐานใหม่ภาพเรือ หวั่นถูกคุกคาม วอนสังคมช่วยปกป้องพยาน
จากกรณีที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และนักวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดัง โพสต์ภาพคู่กับขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ พร้อมเปิดเผยหลักฐานใหม่ในคดีแตงโม นิดา
โดยระบุว่าหลังผ่านไป 4 ปี เพิ่งได้รับภาพหลักฐานยืนยันว่าขวัญอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งในคืนเกิดเหตุเดียวกัน ซึ่งวันนั้นขวัญสวมชุดสีชมพูคล้ายกับแตงโม และเดินทางไปถ่ายภาพบริเวณหน้าสะพานพระราม 8 แต่ภาพดังกล่าวกลับถูกนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นภาพจากเรือที่ปรากฏในสำนวนคดี
ล่าสุด ขวัญ อุษามณี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “วันนี้ขวัญเลือกยืนข้างความจริง เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โม ขอฝากพี่ ๆ ในองค์กรตำรวจ ผู้ใหญ่ทุกหน่วยงาน และพลังของประชาชน ช่วยกันปกป้องความจริง และให้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วันนะคะ
ขอให้โพสต์นี้เป็นบันทึกไว้ว่า นับจากวันที่ 2 กันยายน 2569 หากขวัญ ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้าน โดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณ B3 ที่อยู่เคียงข้างขวัญเสมอและไม่เคยทิ้งขวัญ”
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