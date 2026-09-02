เจอแล้ว ดีเซล 2 แสนลิตรซุก Data Center พระราม 9 จ่อโดนคดี
เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม 9 กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กันยายน 2569 หลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบพบว่าโครงการยังไม่ได้รับอนุญาตด้านการกักเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
เจ้าหน้าที่พบน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองมากกว่า 200,000 ลิตรภายในโครงการ จึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ
การลงพื้นที่เกิดขึ้นหลัง น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงร่วมกับกรุงเทพมหานครในช่วงสายวันเดียวกัน โดยยืนยันว่าโครงการพระราม 9 ยังไม่ได้รับอนุญาตด้านการกักเก็บน้ำมัน หากเจ้าหน้าที่พบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
กฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดให้สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อยปริมาณเกิน 15,000 ลิตร แต่รวมไม่เกิน 500,000 ลิตร เข้าข่ายกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ซึ่งผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตก่อนดำเนินกิจการ ส่วนสถานที่ที่เก็บเกิน 500,000 ลิตรจะเข้าข่ายคลังน้ำมัน
กรณีนี้ต้องแยกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารออกจากใบอนุญาตด้านน้ำมัน เนื่องจาก Data Center พระราม 9 มีเอกสารด้านการก่อสร้างอยู่แล้ว กรุงเทพมหานครเคยชี้แจงว่า บริษัท ดาเรีย ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ EDGNEX Data Centers BKK01 ได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร แบบ ยผ.4 เลขที่ 130/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567
เอกสารดังกล่าวอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บริเวณซอยพระราม 9 ซอย 6 เขตห้วยขวาง ใช้เป็นคลังสินค้า ศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน มีพื้นที่อาคารรวม 12,249 ตารางเมตร แต่ไม่ได้ทดแทนใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการกักเก็บน้ำมันซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายอีกส่วนหนึ่ง
ก่อนการตรวจล่าสุด กทม.และกระทรวงพลังงานได้ชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่และการติดตั้งระบบกักเก็บน้ำมันของโครงการใหม่ เพื่อรอการกำหนดหลักเกณฑ์ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม น้ำ ไฟฟ้า และความปลอดภัยให้ชัดเจนขึ้น
สำหรับผลตรวจที่พบดีเซลกว่า 200,000 ลิตร ต้องรอกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนถัง ปริมาณน้ำมันที่ตรวจวัดได้จริง และข้อกฎหมายที่จะใช้ดำเนินคดี ขณะที่การแจ้งความตามรายงานล่าสุดยังอยู่ในขั้นเตรียมดำเนินการ
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ที่มา : ไทยรัฐ
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