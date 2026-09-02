ข่าว

เจอแล้ว ดีเซล 2 แสนลิตรซุก Data Center พระราม 9 จ่อโดนคดี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 16:25 น.

เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม 9 กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กันยายน 2569 หลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบพบว่าโครงการยังไม่ได้รับอนุญาตด้านการกักเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

เจ้าหน้าที่พบน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองมากกว่า 200,000 ลิตรภายในโครงการ จึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ

การลงพื้นที่เกิดขึ้นหลัง น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงร่วมกับกรุงเทพมหานครในช่วงสายวันเดียวกัน โดยยืนยันว่าโครงการพระราม 9 ยังไม่ได้รับอนุญาตด้านการกักเก็บน้ำมัน หากเจ้าหน้าที่พบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

โฆษณา

กฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดให้สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อยปริมาณเกิน 15,000 ลิตร แต่รวมไม่เกิน 500,000 ลิตร เข้าข่ายกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ซึ่งผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตก่อนดำเนินกิจการ ส่วนสถานที่ที่เก็บเกิน 500,000 ลิตรจะเข้าข่ายคลังน้ำมัน

กรณีนี้ต้องแยกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารออกจากใบอนุญาตด้านน้ำมัน เนื่องจาก Data Center พระราม 9 มีเอกสารด้านการก่อสร้างอยู่แล้ว กรุงเทพมหานครเคยชี้แจงว่า บริษัท ดาเรีย ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ EDGNEX Data Centers BKK01 ได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร แบบ ยผ.4 เลขที่ 130/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567

เอกสารดังกล่าวอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บริเวณซอยพระราม 9 ซอย 6 เขตห้วยขวาง ใช้เป็นคลังสินค้า ศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน มีพื้นที่อาคารรวม 12,249 ตารางเมตร แต่ไม่ได้ทดแทนใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการกักเก็บน้ำมันซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายอีกส่วนหนึ่ง

ก่อนการตรวจล่าสุด กทม.และกระทรวงพลังงานได้ชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่และการติดตั้งระบบกักเก็บน้ำมันของโครงการใหม่ เพื่อรอการกำหนดหลักเกณฑ์ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม น้ำ ไฟฟ้า และความปลอดภัยให้ชัดเจนขึ้น

โฆษณา

สำหรับผลตรวจที่พบดีเซลกว่า 200,000 ลิตร ต้องรอกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนถัง ปริมาณน้ำมันที่ตรวจวัดได้จริง และข้อกฎหมายที่จะใช้ดำเนินคดี ขณะที่การแจ้งความตามรายงานล่าสุดยังอยู่ในขั้นเตรียมดำเนินการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ไทยรัฐ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

38 วินาที ที่แล้ว
สรุปแตงโมอยู่บนเรือไหม? อะไรยืนยันได้ อะไรยังเป็นข้อสงสัย ข่าว

สรุปแตงโมอยู่บนเรือถึงกี่โมง? เทียบไทม์ไลน์ตำรวจ กับภาพใหม่ของขวัญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ เดินลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์ ข่าวต่างประเทศ

ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ ลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง &quot;เฉินกวนไท่&quot; เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี บันเทิง

ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ ข่าว

เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ แตงโม ฉี่ท้ายเรือ บันเทิง

ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ “แตงโม” ฉี่ท้ายเรือ ชี้ ไม่มีใครกล้าโชว์ของสงวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา โพสต์เดือด! หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ ลั่น นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เห็นค่าในโอกาส บันเทิง

เนย วรัฐฐา ระเบิดลง! หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ ลั่น นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เห็นค่าในโอกาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม บันเทิง

ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอแล้ว ดีเซล 2 แสนลิตรซุก Data Center พระราม 9 จ่อโดนคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงแฉแฉสามีแอบแซ่บน้องสาววัย 17 ปี ข่าว

เมียหลวงสุดช้ำ ผัวแอบแซ่บน้องแท้ ๆ บังคับอยู่ 3 คน หนีแต่ถูกทำร้าย-ข่มขู่ไม่เลิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฟัน “ก้องเกียรติ” สส.กล้าธรรม ปกปิดเคยมีประวัติจำคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง ข่าว

ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถตู้เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจชน ก่อนเสียชีวิต ข่าว

คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจพุ่งชนดับคาที่ รีบหักหลบ นักเรียนเจ็บ 4 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ ข่าว

หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา ข่าว

ครอบครัวเผยสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ป่าพรุ จ.สงขลา ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ป่าพรุ ลามหนักหลายวัน ยังดับไม่ได้ ควันหนาทำพิษ ชาวบ้านเดือดร้อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม ข่าว

ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าเศร้า! &quot;ปู ไปรยา&quot; ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน บันเทิง

น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายรอน อัปเดตตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” พบมูลนิธิยังไม่ได้ส่งเอกสาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 16:25 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ เดินลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์

ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ ลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง &quot;เฉินกวนไท่&quot; เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ แตงโม ฉี่ท้ายเรือ

ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ “แตงโม” ฉี่ท้ายเรือ ชี้ ไม่มีใครกล้าโชว์ของสงวน

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
Back to top button