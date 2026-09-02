เนย วรัฐฐา ระเบิดลง! หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ ลั่น นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เห็นค่าในโอกาส

เกิดอะไรขึ้น? เนย วรัฐฐา โพสต์เดือด หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ “จากนี้ห้ามแตะเนื้อต้องตัว” ลั่น นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เห็นค่าในโอกาส
มีเรื่องให้ต้องใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของ เนย วรัฐฐา หรือ เนย เนโกะจัมพ์ ออกมาโพสต์ร่ายยาวเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพรั่งพรูความรู้สึกที่อัดอั้นเอาไว้มานาน โดยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า
“อย่ามาขอโอกาสอีกเลย เมื่อฉันให้โอกาสคุณมากเกินพอแล้ว โอกาสที่คุณได้รับ แต่กลับเลือกที่จะโยนมันทิ้งไป อย่าหาว่าฉันไร้หัวใจ เพราะในที่สุดฉันก็เลิกใจดีกับคนที่เข้าใจผิดว่าความใจดีของฉันเป็นสิ่งที่มองข้ามและเอาเปรียบได้ และได้โปรดอย่าบิดเบือนเรื่องราว แล้ววางบทบาทตัวเองให้เป็นผู้ถูกกระทำ ทั้งที่คุณต่างหากที่เป็นคนจุดไฟขึ้นมา
ฉันไม่ได้ใจร้าย ฉันแค่ไม่เต็มใจอีกต่อไปแล้วที่จะต้องมารับเคราะห์จากทางเลือกที่ฉันไม่ได้ก่อ คุณเคยมีความอดทนจากฉัน คุณเคยได้รับความอภัยจากฉัน คุณเคยมีทุกโอกาสที่จะทำตัวให้ดีขึ้น สิ่งที่คุณไม่มีอีกต่อไปแล้ว คือการได้เข้าถึงตัวฉัน และนั่นไม่ใช่การลงโทษ แต่มันเป็นเพียงผลลัพธ์ของการที่เคยได้รับโอกาสมากมาย แต่กลับไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยสักครั้ง”
โดยช่วงก่อนหน้านี้ เนย วรัฐฐา ก็เพิ่งจะโพสต์พรั่งพรูสิ่งที่อยู่ในใจไปเมื่อวันเกิดของสามี ฤทธิ์ กาไชย จนฝ่ายชายตกปากรับคำให้สัญญากับภรรยาคนสวยว่าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ลดปาร์ตี้ ไม่ติดเพื่อน ยกให้ครอบครัวมาเป็นที่ 1 จนกลายเป็นประเด็นแซ่บซู้ดปากไปเมื่อไม่นานมานี้
กระทั่งล่าสุด เนย วรัฐฐา ก็ออกมาโพสต์ร่ายยาวอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการให้โอกาสแต่อีกฝ่ายกลับมองไม่เห็นค่า ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการพูดถึงพฤติกรรมของสามี ฤทธิ์ กาไชย เช่นเคย
หลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่ หรือสาวเนยจะออกมาชี้แจงสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์ว่าอย่างไร คงต้องรอทั้งคู่ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองอีกครั้ง ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่เนย เนโกะจัมพ์ หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย
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อ้างอิงจาก : FB Waruttha Karchai
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