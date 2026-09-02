Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติม
Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่ ย้ำให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ยังไม่ระบุตัวตน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ฉันเรียกรถ คันนี้ แล้วเจอประสบการณ์เหมือนฝันร้ายเลยค่ะ ตอนนั้นฉันรีบมาก เลยจำเป็นต้องนั่งไปอยู่ดี แต่ฉันอดคิดไม่ได้เลยว่า ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเด็กที่เรียกรถคันนี้ตอนกลางคืนจะเป็นยังไง ฉันร้องเรียนไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าแล้ว แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ใส่ใจเลยค่ะ” พร้อมลงท้ายด้วยว่า “รู้สึกเศร้า”
โดยโพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม และมีการตั้งคำถามถึงสภาพรถยนต์ที่โดนโทรมด้วยว่า สามารถวิ่งได้หรือไม่ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทาง Bolt ได้ติดต่อกลับมากับทางสำนักข่าว TheThaiger โดยระบุว่า “Bolt สามารถยืนยันได้ว่า พวกเราได้รับรายงานจากผู้โดยสารและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
ทางเราเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกไม่สบายใจแก่ผู้โดยสาร และขอแสดงความเสียใจที่ผู้โดยสารรู้สึกว่าข้อกังวลของตนไม่ได้รับการใส่ใจอย่างเพียงพอ ทีมงานของเราได้ติดต่อผู้โดยสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ
การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Bolt ของคนขับรายดังกล่าวได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว ในช่วงระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการยืนยันว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมีสภาพพร้อมใช้งานบนท้องถนน ทั้งนี้จะดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของทุกคนที่ใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรายังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด”
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