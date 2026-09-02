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Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:52 น.

Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่ ย้ำให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ

กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ยังไม่ระบุตัวตน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ฉันเรียกรถ คันนี้ แล้วเจอประสบการณ์เหมือนฝันร้ายเลยค่ะ ตอนนั้นฉันรีบมาก เลยจำเป็นต้องนั่งไปอยู่ดี แต่ฉันอดคิดไม่ได้เลยว่า ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเด็กที่เรียกรถคันนี้ตอนกลางคืนจะเป็นยังไง ฉันร้องเรียนไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าแล้ว แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ใส่ใจเลยค่ะ” พร้อมลงท้ายด้วยว่า “รู้สึกเศร้า”

โดยโพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม และมีการตั้งคำถามถึงสภาพรถยนต์ที่โดนโทรมด้วยว่า สามารถวิ่งได้หรือไม่ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

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ล่าสุดทาง Bolt ได้ติดต่อกลับมากับทางสำนักข่าว TheThaiger โดยระบุว่า “Bolt สามารถยืนยันได้ว่า พวกเราได้รับรายงานจากผู้โดยสารและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว

ทางเราเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกไม่สบายใจแก่ผู้โดยสาร และขอแสดงความเสียใจที่ผู้โดยสารรู้สึกว่าข้อกังวลของตนไม่ได้รับการใส่ใจอย่างเพียงพอ ทีมงานของเราได้ติดต่อผู้โดยสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ

การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Bolt ของคนขับรายดังกล่าวได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว ในช่วงระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการยืนยันว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมีสภาพพร้อมใช้งานบนท้องถนน ทั้งนี้จะดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ

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ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของทุกคนที่ใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรายังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:52 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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