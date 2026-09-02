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ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ “แตงโม” ฉี่ท้ายเรือ ชี้ ไม่มีใครกล้าโชว์ของสงวน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 16:50 น.
ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ แตงโม ฉี่ท้ายเรือ

ย้อนฟัง ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อสมมติฐาน แตงโม นิดา ปัสสาวะท้ายเรือ เผยผิดวิสัยของมนุษย์ ไม่มีใครกล้าดึงของสงวนออกมาโชว์ เคลือบแคลงใจสาเหตุจากไป

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 นางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ กระติก อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ ในข้อหานำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวน

หลังจาก อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยหลักฐานใหม่ย้อนไปในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คดีการเสียชีวิตของ แตงโม นิดา พบภาพยืนยันว่า ขวัญ อุษามณี อยู่บนเรืออีกลำร่วมกับเพื่อนรวม 6 คนในคืนเดียวกัน สวมชุดสีชมพูคล้ายกับแตงโม เดินทางไปถ่ายภาพบริเวณหน้าสะพานพระราม 8 ช่วงเวลา 20.32 น. แต่กลับถูกกระติกนำภาพดังกล่าวไปแอบอ้างว่าเป็นเรือของแตงโมในสำนวนคดี

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จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายคนย้อนกลับไปนึกถึงบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่ง ขวัญ อุษามณี เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในงาน 9 ปี AURA RICH เผยไม่เคยเชื่อสมมติฐานเรื่องการเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ ขนาดผู้ชายจะยืนปัสสาวะตรงจุดดังกล่าวยังทำได้ยาก ใครจะกล้าดึงของสงวนออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะมันผิดวิสัยของมนุษย์

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ขวัญ อุษามณี ได้ไปร่วมงาน 9 ปี AURA RICH ถูกสื่อมวลชนสอบถามเรื่องคดีการเสียชีวิตของแตงโม พร้อมให้ความเห็นประเด็นสมมติฐานพี่สาวในวงการเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่เป้รไปไม่ได้แน่นอน

“ติดตามตลอดค่ะเรื่องของพี่โม รู้สึกสงสาร ขวัญขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกมูลนิธิ ทุกกลุ่มที่ช่วยเหลือเรื่องราวของพี่โมในทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น 3 ปีที่ผ่านมา หรือ ณ ปัจจุบัน ทุกคนพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะตอนนี้ไม่มีใครปกป้องพี่โมได้แล้ว เพราะพี่โมเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถพูดได้ ไม่มีใครทราบว่าความจริงคืออะไร นอกจากการพิสูจน์เหตุการณ์ต่าง ๆ

ขวัญว่าพี่โมเป็นคนสาธารณะ การจากไปของพี่โมมีการเคลือบแคลงใจหลายอย่าง มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกฝ่ายสามารถมาเป็นกรณีศึกษา หาผลสรุปได้ว่ากรณีของพี่โมเกิดจากสาเหตุไหนกันแน่

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สมมติฐานแรกที่บอกว่าพี่โมเดินไปเข้าห้องน้ำข้างหลังเรือ มันเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ ขวัญเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้ว ส่วนระยะเวลาก็ต้องรอตำรวจทุกท่านที่จะมาหาความจริง ถึงแม้กระบวนการจะไปถึงศาล พอไปถึงศาลกระบวนยุติธรรมก็ต้องมีอยู่จริง ไม่ว่าหลักฐานไหนหายไป อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องหาวิธีทำให้ถูกต้อง เพราะเราก็ไม่รู้ว่ากรณีพี่โมเกิดจากสาเหตุอะไร

ไม่ว่าจะเป็น คุณอาสนธิ คุณอาจารย์ปานเทพ หรือทุกท่านที่มาช่วยกันสมมติฐานขึ้นมา 6-7 คน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเรืออยู่ในขณะที่แล่นออก

สมมติฐานแรกที่ว่าพี่โมเดินไปเข้าห้องน้ำ มันไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะขนาดผู้ชายจะยืนปัสสาวะตรงนั้นยังไม่มีทางเลย ใครจะมาดึงของสงวนของเราออกมาโชว์ทะเร่อทะร่า มันผิดวิสัยของมนุษย์ มันไม่ใช่ว่าคนเมา คำว่ามนุษย์ไม่มีใครทำ มันเป็นของสงวนค่ะ เราจะไม่เอาออกมาข้างนอกสู่สาธารณชน มันเป็นไปไม่ได้”

ขวัญ อุษามณี
ภาพจาก Instagram : kwanusa9

แตงโม นิดา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 16:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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