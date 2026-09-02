ตรวจหวยหวยลาว

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 19:00 น.
ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 2/9/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์สถิติ เลขออกบ่อย งวดวันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพุธที่ 2 กันยายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพุธย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 2 ก.ย. 69 (2/9/69)

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ผลหวยลาววันนี้ 2 ก.ย. 69 (2/9/69)

  • เลข 6 ตัว:
  • เลข 5 ตัว:
  • เลข 4 ตัว:
  • เลข 3 ตัว:
  • เลข 2 ตัว:
  • เลข 1 ตัว:

ผลสลากพัฒนา 5/45 :

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพุธ ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
26/8/69 5523 523 23 3
19/8/69 6063 063 63 3
12/8/69 9718 718 18 8
5/8/69 2222 222 22 2
29/7/69 1480 480 80 0
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0

จากการวิเคราะห์สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง ตัวเลขที่มีความโดดเด่นและออกซ้ำบ่อย ได้แก่ 3 และ 2 รองลงมา คือ 6 และ 8

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • เลข 2 ตัวน่าสนใจ : 23 – 63 – 18 – 22 – 80
  • เลข 3 ตัวแรง : 523 – 063 – 718 – 222 – 480

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว : 13 – 06 – 08 – 01
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 513 – 506 – 708 – 201

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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