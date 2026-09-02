ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 2/9/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์สถิติ เลขออกบ่อย งวดวันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพุธที่ 2 กันยายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพุธย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 2 ก.ย. 69 (2/9/69)
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ผลหวยลาววันนี้ 2 ก.ย. 69 (2/9/69)
- เลข 6 ตัว:
- เลข 5 ตัว:
- เลข 4 ตัว:
- เลข 3 ตัว:
- เลข 2 ตัว:
- เลข 1 ตัว:
ผลสลากพัฒนา 5/45 :
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพุธ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|26/8/69
|5523
|523
|23
|3
|19/8/69
|6063
|063
|63
|3
|12/8/69
|9718
|718
|18
|8
|5/8/69
|2222
|222
|22
|2
|29/7/69
|1480
|480
|80
|0
|22/7/69
|0768
|768
|68
|8
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
|29/4/69
|7768
|768
|68
|8
|22/4/69
|8257
|257
|57
|7
|8/4/69
|8977
|977
|77
|7
|1/4/69
|6810
|810
|10
|0
จากการวิเคราะห์สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง ตัวเลขที่มีความโดดเด่นและออกซ้ำบ่อย ได้แก่ 3 และ 2 รองลงมา คือ 6 และ 8
ชุดเลขท้ายนำโชค
- เลข 2 ตัวน่าสนใจ : 23 – 63 – 18 – 22 – 80
- เลข 3 ตัวแรง : 523 – 063 – 718 – 222 – 480
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว : 13 – 06 – 08 – 01
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 513 – 506 – 708 – 201
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