บันเทิง

เปิดวาร์ป “รุย ชิโด” จากติวเตอร์สาวสุดแซ่บ คัพ I เล่าหมดเปลือก ลุยวงการหนังผู้ใหญ่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 22:01 น.
เปิดวาร์ป "รุย ชิโด" จากติวเตอร์สาวสุดแซ่บ คัพ I เล่าหมดเปลือก ลุยวงการหนังผู้ใหญ่

เปิดวาร์ป “รุย ชิโด” อดีตดาราเด็กและกราเวียร์ไอดอล คัพ I เปิดใจสาเหตุทิ้งอาชีพติวเตอร์สาว ก่อนลุยวงการหนังผู้ใหญ่

งานนี้ทำเอาหนุ่มๆ ใจสั่นกันเป็นแถว เมื่ออดีตติวเตอร์สาวสุดฮอตตัดสินใจเปลี่ยนสายอาชีพแบบหักมุมสุดๆ รุย ชิโด (Rui Shidou) อดีตนักแสดงเด็กชาวญี่ปุ่นวัย 27 ปี เจ้าของหน้าอกหน้าใจไซซ์สะบึมระดับคัพ I ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต รุย ชิโด ตัดสินใจทิ้งกระดานดำและอาชีพครูสอนพิเศษ หันมาเอาดีทางด้านถ่ายแบบเซ็กซี่ จนก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (เอวี) อย่างเต็มตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา สาเหตุหลักเป็นเพราะรูปร่างที่โดดเด่นทำให้นักเรียนชายหลุดโฟกัสจนไม่มีสมาธิเรียนนั่นเอง

จากดาราเด็กสู่วัยเรียน

ย้อนกลับไปสมัยอายุ 8 ขวบ รุย ชิโด ถูกแมวมองชักชวนเข้าวงการบันเทิงขณะไปเดินเล่นกับครอบครัวที่ย่านโอไดบะ ตอนนั้นรับงานถ่ายแบบนิตยสารและโฆษณาด้วยความรู้สึกสนุกสนาน รุย ชิโด อยู่ในสังกัดเอเจนซี่จนถึงอายุ 16 ปี พอเข้าเรียนชั้นมัธยมปลายก็เริ่มอยากมีชีวิตส่วนตัวแบบวัยรุ่นทั่วไป จึงตัดสินใจหันหลังให้วงการบันเทิงเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนอย่างเต็มที่

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รุย ชิโด อดีตติวเตอร์สาวคัพ I ผันตัวสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่
IG/ rui_shido

ติวเตอร์สาว คัพ I ทำเด็กว้าวุ่น

ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย รุย ชิโด ได้รับคำชวนจากอดีตครูกวดวิชาให้มาทำงานเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น รุย ชิโด ทำอาชีพนี้มานานถึง 4 ปีหลังเรียนจบ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อต้องใส่ชุดสูทไปสอนหนังสือ แล้วสังเกตเห็นว่านักเรียนชายมักจะเสียสมาธิและหลุดโฟกัสเพราะหน้าอกไซซ์คัพ I เหตุการณ์นี้ทำให้ รุย ชิโด เริ่มรู้ตัวว่ารูปร่างของตัวเองคือจุดเด่น จึงเริ่มมองหางานที่เหมาะสมและเบนเข็มเปลี่ยนสายอาชีพ

IG/ rui_shido

คัมแบ็กวงการถ่ายหวิวเต็มตัว

ในที่สุด รุย ชิโด ก็ตัดสินใจหวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในวัย 24 ปี ด้วยการเดบิวต์เป็นกราเวียร์ไอดอลเมื่อปี 2566 ความเซ็กซี่ระดับคัพ I ทำให้ รุย ชิโด ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ก่อนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผันตัวมาเป็นนางเอกเอวีแบบเต็มสูบ รุย ชิโด มองเรื่องการเปลี่ยนสายงานในแง่บวกและไม่มีความรู้สึกต่อต้านเลยสักนิด พร้อมเตรียมใจยอมรับผลลัพธ์ไว้แล้วว่าการแสดงสายนี้อาจจะไม่ได้โด่งดังเสมอไป

IG/ rui_shido

ยืนหยัดในเส้นทางที่เลือกเอง

ก่อนจะตัดสินใจรับงานผู้ใหญ่ รุย ชิโด เลือกที่จะบอกความจริงกับเพื่อนสนิทที่คบกันมานานเพียงคนเดียวเท่านั้น พร้อมยื่นคำขาดว่าถ้ารับไม่ได้ก็สามารถเลิกคบกันได้เลย แต่โชคดีที่เพื่อนคนนี้เข้าใจและยอมรับได้ ปัจจุบัน รุย ชิโด ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ด้วยตัวเอง แม้ครอบครัวจะรู้เรื่องที่ไปเป็นกราเวียร์ไอดอลอยู่แล้วก็ตาม รุย ชิโด ยืนยันว่าถึงครอบครัวจะไม่ยอม แต่ก็จะขอยืนหยัดในเส้นทางที่ตัวเองเป็นคนเลือกเองต่อไป

IG/ rui_shido
IG/ rui_shido
IG/ rui_shido
IG/ rui_shido
IG/ rui_shido

ที่มา: ETtoday

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 22:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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