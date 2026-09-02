ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน
เด็กอายุ 15 พกปืน 9 มม. ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เร่งสอบสวนเพิ่มเติม
เพจเฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน …วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 14:00 น เกิดเหตุชายวัยรุ่น พกปืน 9 มม.เข้าไปในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมดัง ฝั่งนครชุม ก่อนก่อเหตุกราดยิง ในโรงเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง โชคดีไม่มีเสียชีวิต” ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก น้ำตา คนเลว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยข่าวภาพ ทีมประกาศอิสรภาพระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ได้พกอาวุธปืนเข้ามาเพื่อจะก่อเหตุ โดนได้ถามหาครู ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ปกครองได้มารอรับนักเรียน ซึ่งผู้ก่อเหตุได้ยิงไปแล้ว 7-8 นัด ก่อนที่กู้ภัยจะเข้ากล่อม และทางมือปืนยอมทิ้งอาวุธตัวและมอบตัว
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