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ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:17 น.

เด็กอายุ 15 พกปืน 9 มม. ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เร่งสอบสวนเพิ่มเติม

เพจเฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน …วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 14:00 น เกิดเหตุชายวัยรุ่น พกปืน 9 มม.เข้าไปในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมดัง ฝั่งนครชุม ก่อนก่อเหตุกราดยิง ในโรงเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง โชคดีไม่มีเสียชีวิต” ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก น้ำตา คนเลว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยข่าวภาพ ทีมประกาศอิสรภาพระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ได้พกอาวุธปืนเข้ามาเพื่อจะก่อเหตุ โดนได้ถามหาครู ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ปกครองได้มารอรับนักเรียน ซึ่งผู้ก่อเหตุได้ยิงไปแล้ว 7-8 นัด ก่อนที่กู้ภัยจะเข้ากล่อม และทางมือปืนยอมทิ้งอาวุธตัวและมอบตัว

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โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้ว หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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