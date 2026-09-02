บันเทิง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:21 น.

ขวัญรู้จักแตงโมมานานตั้งแต่ทำงานช่อง 7 และเคยมองอีกฝ่ายเหมือนพี่สาว ล่าสุดชื่อของเธอกลับมาอยู่ในคดี หลังเข้าให้ข้อมูลเรื่องภาพจากเรืออีกลำในคืนเกิดเหตุ

วันที่ 2 กันยายน 2569 ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ เดินทางไป สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นพยานในการร้องทุกข์ของแม่แตงโม กรณีข้อกล่าวหาเรื่องภาพจากเรืออีกลำที่ปรากฏในสำนวน การปรากฏตัวครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งว่า ทั้งคู่รู้จักกันมานานแค่ไหน และขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร

คำตอบจากขวัญเองชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2565 เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์หลังแตงโมเสียชีวิตว่า นับถือแตงโมเหมือนพี่สาว แม้ไม่เคยแสดงละครด้วยกัน แต่พบกันบ่อยระหว่างทำงานที่ช่อง 7 และพูดคุยกันทั้งเรื่องงานกับเรื่องชีวิต ขวัญยังบอกว่าแตงโมไม่ใช่เพียงรุ่นพี่นักแสดงทั่วไปสำหรับเธอ

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ทั้งคู่มีช่วงเวลาทำงานในสังกัดช่อง 7 พร้อมกันหลายปี ขวัญเซ็นสัญญากับช่อง 7 ในปี 2547 ส่วนแตงโมทำงานกับช่องประมาณ 11 ปี ก่อนยกเลิกสัญญาและเป็นนักแสดงอิสระในปี 2557 เท่ากับทั้งคู่มีช่วงเวลาที่อยู่ในสังกัดเดียวกันประมาณ 10 ปี

แตงโม คือใคร
ภาพจาก IG : melonp.official

หลังแตงโมตกเรือเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขวัญติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงแรก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เธอแสดงความเห็นต่อคำอธิบายเรื่องแตงโมปัสสาวะท้ายเรือ โดยตั้งข้อสงสัยจากลักษณะชุดบอดี้สูทที่แตงโมสวม ก่อนเดินทางไปร่วมพิธีอาลัยในเดือนมีนาคม

วันที่ 13 มีนาคม 2565 ขวัญโพสต์อาลัยถึงแตงโม พร้อมบอกว่า “รักและเคารพพี่เสมอ” และเล่าความทรงจำว่าแตงโมชอบให้เธอแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ วันเดียวกันขวัญให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าแตงโมเป็นเหมือนพี่สาวที่เธอรักและเคารพ

เวลาผ่านไปเกือบ 3 ปี ขวัญยังติดตามคดีต่อ วันที่ 19 มกราคม 2568 เธอให้สัมภาษณ์หลังปานเทพ พัวพงษ์พันธ์จัดกิจกรรมจำลองเหตุการณ์ตกเรือ โดยระบุว่าติดตามเรื่องของแตงโมมาตลอด และยังไม่เชื่อคำอธิบายเรื่องการปัสสาวะท้ายเรือ พร้อมย้ำว่าข้อเท็จจริงต้องผ่านการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม

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ความเกี่ยวข้องของขวัญเปลี่ยนไปอีกขั้นในปลายเดือนสิงหาคม 2569 เมื่อปานเทพติดต่อสอบถามเรื่องเรือที่เธอนั่งในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขวัญระบุว่าเพิ่งทราบจากการติดต่อครั้งนั้นว่าภาพเกี่ยวกับเรือที่เธอนั่งถูกนำไปเชื่อมโยงกับสำนวนคดี ก่อนตัดสินใจเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจ

วันที่ 2 กันยายน ขวัญเดินทางมาที่ สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมฝ่ายแม่แตงโมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรือและบุคคลในภาพ ขวัญย้ำว่าไม่ได้มาเพื่อกล่าวหาว่าใครทำผิด แต่ต้องการให้ข้อมูลส่วนที่ตัวเองทราบแก่พนักงานสอบสวน และพร้อมให้นำโทรศัพท์ของตัวเองไปตรวจสอบหากจำเป็น

ขวัญ เกี่ยวอะไรกับแตงโม
ภาพจาก FB-ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ขวัญยังตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องในคดีว่า เธอไม่ได้รู้จักกระติกเป็นการส่วนตัว โดยระบุว่า คนที่รู้จักและสนิทด้วยคือแตงโม ซึ่งสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์เมื่อปี 2565 ที่มองแตงโมเหมือนพี่สาว

สำหรับภาพที่เป็นประเด็น ปานเทพระบุว่ามีภาพจากเรืออีกลำบริเวณสะพานพระราม 8 เวลาประมาณ 20.32 น. และผู้หญิงในภาพคือขวัญ ไม่ใช่กระติกตามข้อมูลที่ฝ่ายผู้ร้องกล่าวหาว่าปรากฏในสำนวน

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ต่อมามีผู้ตั้งข้อสังเกตเรื่องวันที่บนหน้าจอของภาพบางส่วน ปานเทพจึงเผยภาพเพิ่มเติมซึ่งระบุวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.11 น. บริเวณวัดอรุณฯ เพื่ออธิบายลำดับการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม วันเวลาและที่มาของภาพยังต้องตรวจจากไฟล์ต้นฉบับและพยานหลักฐานในกระบวนการสอบสวน

บทบาทของขวัญในเวลานี้จึงจำกัดอยู่ที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรืออีกลำ ภาพถ่าย และสิ่งที่เธอทราบจากคืนเดียวกับเหตุการณ์

ขวัญไม่ได้ระบุว่าเห็นจังหวะที่แตงโมตกเรือ ส่วนข้อกล่าวหาว่ามีการนำภาพหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่สำนวนยังเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องตรวจสอบ และยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหากระทำความผิด

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ประวัติแตงโม
ภาพจาก IG : melonp.official

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:21 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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