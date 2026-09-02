เมียหลวงสุดช้ำ ผัวแอบแซ่บน้องแท้ ๆ บังคับอยู่ 3 คน หนีแต่ถูกทำร้าย-ข่มขู่ไม่เลิก
เมียหลวงสุดช้ำ แฉสามีแอบแซ่บน้องสาวแท้ ๆ วัย 17 ปี บังคับอยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย ก่อนทนไม่ไหวหนีมาอยู่ลำพัง แต่ถูกตามราวี-บุกทำร้ายอ่วม ข่มขู่ไม่เลิก
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฝั่งเมียหลวงโพสต์ข้อความพร้อมหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเพื่อนสาวถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ หลังฝ่ายชายได้นอกใจเพื่อนของตน แอบไปได้เสียกับน้องสาวแท้ ๆ ของเมียตนเองจนได้กันเป็นเมียอีกคน เป็นเหตุให้เพื่อนของตนทนไม่ไหวจนต้องหนีออกไปเช่าห้องอยู่แต่ฝ่ายชายก็ยังตามมารังควานทำร้ายร่างกายถึงห้องพัก
ก่อนหน้านี้เคยทำร้ายร่างกาย แต่ครั้งล่าสุดนี้บุกไปทำร้ายอย่างอุกอาจถึงที่ทำงาน ทั้งที่เลิกรากันไปแล้ว มิหนำซ้ำก่อนเกิดเหตุยังเพิ่งส่งข้อความแชทมาบอกว่า “คิดถึง” แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นกลับตามมากระทืบทำร้ายร่างกายได้อย่างโหดเหี้ยม แม้กระทั่งเมียซึ่งเป็นแม่ของลูกแท้ๆ ก็ยังทำได้ลงคอ
ผู้เสียหาย คือ คุณมิ้นท์ (นามสมมติ) เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปิดใจว่า ตนแต่งงานอยู่กินกับ นายฟลุ๊ก มีลูกชายด้วยกัน 1 คน ปัจจุบันอายุ 3 ปี แต่เมื่อ 3 เดือนก่อน ตนจับได้คาหนังคาเขาว่านายฟลุ๊กแอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับน้องสาวแท้ ๆ ของตนเอง ซึ่งอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น ก่อนหน้านี้มีคนคอยเตือนตนให้ระวัง แต่ตนไม่เชื่อเพราะมั่นใจในตัวน้องสาวและเห็นว่าน้องยังเด็กมาก
เมื่อความจริงปรากฏ คุณมิ้นท์ทะเลาะกับสามีรุนแรง นายฟลุ๊กกลับลงมือตบตีทำร้ายร่างกาย และขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบ 3 คนผัวเมีย อ้างว่า “ไหน ๆ ก็เป็นพี่แล้ว เสียสละให้น้องหน่อยแล้วกันจะให้น้องมันออกไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ เราต้องอยู่ด้วยกัน”
ฝั่งคุณมิ้นท์ต้องจำยอมเพราะกลัวโดนตบตีทำร้าย แต่หลังจากต้องจำยอมอยู่ในสภาพ 3 คนผัวเมียได้เกือบ 1 เดือน เธอทนไม่ไหวจึงขอย้ายตัวออกไปเช่าห้องพัก ปล่อยให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน ส่วนลูกชายวัย 3 ปีญาติของสามีรับตัวไปช่วยดูแล
อย่างไรก็ดี นายฟลุ๊กไม่ยอมเลิกรา และพยายามตามมาง้อขอคืนดีเพื่อดึงตัวคุณมิ้นท์กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ 3 คนผัวเมียตามเดิม โดยยกเรื่องลูกมาข่มขู่และอ้างว่าให้กลับไปดูแลลูก เมื่อคุณมิ้นท์ปฏิเสธ นายฟลุ๊กบุกนำมีดมาข่มขู่เธอถึงบ้านเช่า ตอนนั้นเธอได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วครั้งหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นไม่ยอมรับแจ้งความ ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของผัวเมียและเรื่องภายในครอบครัว
จนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ฝ่ายชายได้ตามมาดักทำร้ายคุณมิ้นท์ ซ้ำร้ายนายฟลุ๊กยังคงส่งข้อความมาข่มขู่เธอ เพื่อนสนิท และคนรอบข้างตลอดเวลา ทำให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนไม่กล้าออกไปไหน
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