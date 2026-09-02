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ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:27 น.
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

ดูบอลสด ไทย พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เวลา 19:30 น. ผู้ชนะเกมนี้จะขึ้นนำกลุ่ม F ก่อนเข้าสู่นัดสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบคัดเลือก

ฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 เตรียมพบเติร์กเมนิสถาน U20 ในศึก AFC U20 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม F นัดที่สอง วันที่ 3 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ รวมถึง TrueVisions Now

ไทยประเดิมรอบคัดเลือกด้วยการชนะยูเออี 1 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ศิวกร พลสรรค์ ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาครึ่งแรกนาที 45+2 หลังทำชิ่งกับ พิชญะ คงศรี ก่อนยิงเข้าเสาไกล ส่วนเติร์กเมนิสถานชนะอิรัก 2 ต่อ 1 ในวันเดียวกัน

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หลังจบนัดแรก เติร์กเมนิสถานนำกลุ่ม F มี 3 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 2 มี 3 คะแนนเท่ากัน ขณะที่ยูเออีและอิรักยังไม่มีคะแนน เกมวันที่ 3 กันยายนจึงมีผลโดยตรงต่อตำแหน่งจ่าฝูง หากไทยชนะจะเพิ่มเป็น 6 คะแนนและขึ้นนำกลุ่มหลังจบนัดสอง แต่ยังไม่การันตีผ่านเข้ารอบ เพราะยังเหลือเกมกับอิรักอีกหนึ่งนัด

ทีมชาติไทยกลับมาฝึกซ้อมเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สนาม Legends Academy จ.ชลบุรี โดยเน้นฟื้นฟูร่างกายและแก้ข้อผิดพลาดจากเกมชนะยูเออี ธัญกรณ์ แสวงสุข ระบุว่าทีมยังต้องปรับการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้าย และตั้งเป้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องในเกมกับเติร์กเมนิสถาน

การแข่งขันรอบคัดเลือกมีทั้งหมด 8 กลุ่ม แชมป์แต่ละกลุ่มรวม 8 ทีม และรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดอีก 7 ทีม จะผ่านเข้าสู่ AFC U20 Asian Cup 2027 รอบสุดท้าย ร่วมกับจีนในฐานะเจ้าภาพ รวมทั้งหมด 16 ทีม

โปรแกรมที่เหลือของทีมชาติไทย U20 มีดังนี้

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  • 3 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย
  • 6 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. อิรัก พบ ไทย

ทั้งสองนัดแข่งขันที่ชลบุรี สเตเดียม แฟนบอลสามารถซื้อบัตรหน้าสนามในวันแข่งขัน ราคา 100 ถึง 200 บาท ส่วนเกมกับเติร์กเมนิสถานถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32, เว็บไซต์ไทยรัฐ, Facebook ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐสปอร์ต, YouTube Thairath Sport และ TrueVisions Now

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:27 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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