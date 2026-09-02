ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

ดูบอลสด ไทย พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เวลา 19:30 น. ผู้ชนะเกมนี้จะขึ้นนำกลุ่ม F ก่อนเข้าสู่นัดสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบคัดเลือก
ฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 เตรียมพบเติร์กเมนิสถาน U20 ในศึก AFC U20 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม F นัดที่สอง วันที่ 3 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ รวมถึง TrueVisions Now
ไทยประเดิมรอบคัดเลือกด้วยการชนะยูเออี 1 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ศิวกร พลสรรค์ ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาครึ่งแรกนาที 45+2 หลังทำชิ่งกับ พิชญะ คงศรี ก่อนยิงเข้าเสาไกล ส่วนเติร์กเมนิสถานชนะอิรัก 2 ต่อ 1 ในวันเดียวกัน
หลังจบนัดแรก เติร์กเมนิสถานนำกลุ่ม F มี 3 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 2 มี 3 คะแนนเท่ากัน ขณะที่ยูเออีและอิรักยังไม่มีคะแนน เกมวันที่ 3 กันยายนจึงมีผลโดยตรงต่อตำแหน่งจ่าฝูง หากไทยชนะจะเพิ่มเป็น 6 คะแนนและขึ้นนำกลุ่มหลังจบนัดสอง แต่ยังไม่การันตีผ่านเข้ารอบ เพราะยังเหลือเกมกับอิรักอีกหนึ่งนัด
ทีมชาติไทยกลับมาฝึกซ้อมเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สนาม Legends Academy จ.ชลบุรี โดยเน้นฟื้นฟูร่างกายและแก้ข้อผิดพลาดจากเกมชนะยูเออี ธัญกรณ์ แสวงสุข ระบุว่าทีมยังต้องปรับการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้าย และตั้งเป้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องในเกมกับเติร์กเมนิสถาน
การแข่งขันรอบคัดเลือกมีทั้งหมด 8 กลุ่ม แชมป์แต่ละกลุ่มรวม 8 ทีม และรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดอีก 7 ทีม จะผ่านเข้าสู่ AFC U20 Asian Cup 2027 รอบสุดท้าย ร่วมกับจีนในฐานะเจ้าภาพ รวมทั้งหมด 16 ทีม
โปรแกรมที่เหลือของทีมชาติไทย U20 มีดังนี้
- 3 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย
- 6 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. อิรัก พบ ไทย
ทั้งสองนัดแข่งขันที่ชลบุรี สเตเดียม แฟนบอลสามารถซื้อบัตรหน้าสนามในวันแข่งขัน ราคา 100 ถึง 200 บาท ส่วนเกมกับเติร์กเมนิสถานถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32, เว็บไซต์ไทยรัฐ, Facebook ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐสปอร์ต, YouTube Thairath Sport และ TrueVisions Now
- ทีมชาติไทย U20 อยู่โถ 2 ก่อนจับสลากชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบคัดเลือก
- ประกาศ 23 แข้งทีมชาติไทย U20 ชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
- เอเมอร์สัน เปไรร่า เปิดใจหลังทีมชาติไทย U20 คว้าชัยสองนัดรวด
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- FA Thailand: ไทย U20 ชนะยูเออี 1 ต่อ 0 พร้อมโปรแกรมนัดต่อไป
- FA Thailand: โปรแกรม กติกาเข้ารอบ ช่องถ่ายทอดสด และราคาบัตร
- AFC: ผลนัดแรกกลุ่ม F ไทยชนะยูเออี เติร์กเมนิสถานชนะอิรัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: