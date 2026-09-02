ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง
เพจซ้อเปา ตั้งข้อสงสัยรูปถ่าย ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหนแน่? อ.ปานเทพ โพสต์แจงด่วน
จากกรณีที่ อ.ปานเทพ ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดหลักฐานใหม่ของคดีแตงโม ที่อาจจะพลิกรูปคดีไปเลยก็เป็นได้ เมื่อได้รับไฟล์ภาพหลักฐานยืนยัน ขวัญ อุษามณี อยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกัน และขวัญ อุษามณี ใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโม ไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม 8 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 20.32 น. และขวัญ จะไปร่วมเป็นพยานในคดีที่คุณแม่แตงโมแจ้งความกระติก ในฐานะที่ขวัญ อุษามณี อยู่เรืออีกลำหนึ่ง ที่ถูกนำไปแอบอ้างอยู่ในสำนวน คุณแม่แตงโมแจ้งความกระติก ในข้อหา อ้าง/นำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวน วันพรุ่งนี้ วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 10:00 น. ที่ สภ. นนทบุรี ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
อ.ปานเทพ เปิดหลักฐานใหม่ “ขวัญ อุษามณี” ใส่ชุดสีชมพู ถูกแอบอ้างเป็นเรือ “แตงโม”โฆษณา
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปภาพของ ขวัญ อุษามณี ที่ อ.ปานเทพ นำมาใช้เป็นหลักฐานชิ้นเอกของคดีแตงโม แต่กลับพบสิ่งผิดปกติของวันเดือนปีที่ระบุในรูปภาพมันดันต่างจากวันเกิดเหตุ แตงโมตกน้ำ ถึง 1 ปี
ซ้อเปา เผยว่า “เดี๋ยวก่อน…สรุปภาพนี้ถ่ายปีไหนกันแน่..? เพราะทางอาจารย์ปานเทพระบุว่า ภาพนี้ยืนยันว่า “ขวัญ อุษามณี” อยู่บนเรืออีกลำในคืนวันที่แตงโมตกเรือ โดยอ้างว่าวันเกิดเหตุขวัญอยู่บนเรืออีกลำโดยมีภาพถ่ายบริเวณสะพานพระราม 8 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.32 น.ซึ่งเรือลำดังกล่าวถูกนำไปอ้างเป็นเรือของแตงโมในสำนวน
แต่เมื่อซูมดูหน้าจอโทรศัพท์ กลับปรากฏวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:13 PM ซึ่งต่างจากที่ระบุถึง 1 ปี และเวลา 21.13 น. ก็ไม่ตรงกับ 20.32 น.
จึงมีข้อสงสัยว่า ภาพนี้ถ่ายในคืนเกิดเหตุปี 2565 จริง หรือถ่ายในปี 2566 หรือวันที่บนหน้าจอเป็นเพียงวันที่นำไฟล์เข้าหรือบันทึกลงโทรศัพท์ภายหลัง
เรื่องนี้ไม่ขอฟันธงว่าภาพจริงหรือไม่จริง แต่หากจะใช้เป็นหลักฐานสำคัญ ควรเปิดไฟล์ต้นฉบับพร้อมข้อมูลวันเวลาให้ตรวจสอบเพราะข้อมูลที่กล่าวอ้างยังไม่ตรงกับวันที่และเวลาที่ปรากฏในภาพ…”
ต่อมาทาง อ.ปานเทพ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ระบุว่า “มีคนสงสัยว่า พอภาพมาจากการถ่ายวีดีโอทำใก้เกิดความเข้าใจผิดว่าภาพที่ขวัญ อุษามณี ถ่ายภาพทำไมเป็นปี 2566 แล้วทำไมเป็นวัดอรุณฯ ไม่ใช่สะพานพระราม 8 คุณขวัญ อุษามณี ได้แคป “ภาพนิ่ง”มาให้ดู เป็นภาพที่วัดอรุณฯ ชัดๆ คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.11 น. ดังนั้นภาพถ่ายที่สะพานพระราม 8 เวลา 20.32 น. เพราะลำดับภาพเกิดขึ้นก่อนไปถึงวัดอรุณฯ”
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
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