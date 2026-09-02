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หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:13 น.
หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

หมอปรอทแตก! ไม่ยอมออกใบส่งตัว ด่ากราดคนไข้ แอบถ่ายประวัติโทรขู่เอาเรื่อง เหยียดคนใช้สิทธิ์บัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

ในรายการ โหนกระแส ได้มีการพูดคุยกรณีผู้ป่วยรายหนึ่งชื่อ “คุณปริม” ซึ่งเป็นโรคไตระยะสุดท้าย ได้เดินทางไปที่คลินิกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค. เพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามนัดปกติทุก ๆ 3 เดือน แต่ในวันนั้นพยาบาลกลับแจ้งว่าเธอไม่ได้รับใบส่งตัว

เมื่อเข้าไปขอสอบถามคุณหมอถึงสาเหตุ กลับถูกคุณหมอโวยวายใส่ทันทีว่า หากไม่พอใจก็ให้ย้ายสิทธิ์การรักษาไปที่อื่น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณปริมพยายามขอพยาบาลดูประวัติการรักษา (OPD) ของตนเอง คุณหมอกลับกระชากเอกสารนั้นไปจากมือพยาบาล และถ่ายภาพประวัติส่วนตัว ทั้งที่อยู่บ้านและเบอร์โทรศัพท์ของคุณปริมเอาไว้ทั้งหมด

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แล้วจู่ ๆ คุณหมอก็เดินเข้ามาประชิดตัวคุณปริมในระยะใกล้ชิดมาก พร้อมกับกำหมัดและพูดข่มขู่ซ้ำ ๆ ว่า “จะเอาใช่ไหม” ท่ามกลางสายตาคนไข้คนอื่น ๆ ในคลินิกกว่า 20 คน จนคุณปริมหวาดกลัวและร้องไห้ออกมา หลังจากนั้น ตลอดเวลาที่คุณปริมรออยู่ในคลินิก

คุณหมอยังคงเดินออกมาชี้หน้าด่าทอข่มขู่เธอทุก ๆ 1 นาทีด้วยคำพูดรุนแรง เช่น ชีวิตนี้ถ้ายังเป็นคนอยู่ อย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลย และพูดขู่ว่าเดี๋ยวคอยดูนะ ฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแก ให้รอหมายได้เลย โดยในวันนั้นทางคลินิกไม่ได้จ่ายยาใด ๆ หรือทำการตรวจรักษาให้กับเธอเลย

จากนั้นก็มีคุณป้าพลเมืองดีรายหนึ่งพาคุณปริมออกมา ซึ่งเมื่อคุณปริมออกจากคลินิกก็คิดว่าเรื่องจะจบลงแล้ว แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น คุณหมอได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่แอบถ่ายจากประวัติการรักษา โทรเข้ามาข่มขู่ซ้ำ ซึ่งเบอร์ในระบบนั้นเป็นเบอร์ของแฟนคุณปริม

ในสายแรกคุณหมอได้โทรมาต่อว่าและข่มขู่ว่าจะนำตำรวจและใบโนติสบุกไปหาถึงบ้านคุณพ่อของเธอ เพื่อดำเนินคดีข้อหาโวยวายในคลินิก ซึ่งคุณปริมยืนยันว่า ถามด้วยความสุภาพและไม่ได้โวยวายแต่อย่างใด สามารถเช็กจากวงจรปิดได้เลย ซึ่งเธอก็อยากได้ภาะเหมือนกัน

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เมื่อมีการติดต่อกลับไปอีกครั้งและทางผู้เสียหายได้ทำการอัดเสียงไว้ คุณหมอก็ยังคงใช้น้ำเสียงโมโหฉุนเฉียวและพูดจาข่มขู่ด้วยคำเดิม ๆ ว่าให้รอหมายเรียกที่จะส่งไปให้ที่หน้าบ้าน พร้อมทั้งขู่ว่ามีน้องเป็นนักกฎหมาย นอกจากการโทรศัพท์มาข่มขู่คุกคามแล้ว คุณหมอท่านนี้ยังส่งข้อความมาด่าทออย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยถ้อยคำที่หยาบโลนมาก และที่สำคัญยังบอกว่าคนไข้ที่ใช้สิทธิ์ 30 บาท เป็นพวกคนชั้นต่ำทั้งหมด

แชตหลักฐานหมอคลินิกด่าทอคนไข้
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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