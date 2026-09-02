เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

ช้างศึกประกาศ 23 นักเตะชุดลุยเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น อยู่กลุ่ม A ร่วมเจ้าภาพญี่ปุ่น คีร์กิซสถาน และฮ่องกง ประเดิมสนาม 16 กันยายน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล โดยมี ยศกร บูรพา, ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย, สิทธา บุญหล้า และชนภัช บัวพันธ์ อยู่ในทีมชุดนี้
ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น เจ้าภาพ, คีร์กิซสถาน และฮ่องกง แข่งขันแบบพบกันหมด สองอันดับแรกของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
รายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
ผู้รักษาประตู
- ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสรปัตตานี เอฟซี
- ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสรอุทัยธานี เอฟซี
- ศิรัสวุฒิ วงศ์เรือนคำ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
กองหลัง
- อรรถพล แสงทอง สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด
- วีชั่น อินอร่าม สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
- พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด
- ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
- ชานนท์ ทำมา สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
- นาธาน เจมส์ สโมสรมหาสารคาม ซีซี เอฟซี
- ธีร์กวิน จันทร์ศรี สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
- อูแซมมา เทียงคาม สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
- พลเอก มณีกร สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
กองกลาง
- กฤตภัค แสงสวัสดิ์ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
- ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ สโมสรระยอง เอฟซี
- สิทธา บุญหล้า สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
- ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- ปริพรรห์ วงษา สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด
- สิรภพ วันดี สโมสรนรา เอฟซี
- ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสรพราม แบงค็อก
กองหน้า
- ยศกร บูรพา สโมสรชลบุรี เอฟซี
- เจะฮานาฟี มามะ สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
- ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสรเอสซี ซากามิฮาระ
- วรวุฒิ น้อยศรี สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
นักเตะทั้ง 23 คนมีกำหนดรายงานตัวที่โรงแรมธารา พาร์ค รีโซเทล จ.ปทุมธานี วันที่ 7 กันยายน เวลา 13.00 น. จากนั้นทีมจะฝึกซ้อมที่ BGTC ถึงวันที่ 12 กันยายน ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่ 13 กันยายน
โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของไทยมี 3 นัด และแข่งขันที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิทั้งหมด
- 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ คีร์กิซสถาน
- 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ฮ่องกง พบ ไทย
- 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย ประกาศล่าสุดของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ระบุช่องทางถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY
การแข่งขันฟุตบอลเริ่มก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งมหกรรมกีฬาครั้งที่ 20 จัดที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลจับสลาก ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ไทยร่วมกลุ่มญี่ปุ่น
- รมว.กีฬา ตั้งเป้าทัพไทยคว้าอย่างน้อย 15 เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026
- เปิดตัวชุดพิธีการทัพไทย เอเชียนเกมส์ 2026 ฝีพระหัตถ์เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: