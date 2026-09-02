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เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:07 น.
เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

ช้างศึกประกาศ 23 นักเตะชุดลุยเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น อยู่กลุ่ม A ร่วมเจ้าภาพญี่ปุ่น คีร์กิซสถาน และฮ่องกง ประเดิมสนาม 16 กันยายน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล โดยมี ยศกร บูรพา, ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย, สิทธา บุญหล้า และชนภัช บัวพันธ์ อยู่ในทีมชุดนี้

ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น เจ้าภาพ, คีร์กิซสถาน และฮ่องกง แข่งขันแบบพบกันหมด สองอันดับแรกของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

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รายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026

ผู้รักษาประตู

  1. ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสรปัตตานี เอฟซี
  2. ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสรอุทัยธานี เอฟซี
  3. ศิรัสวุฒิ วงศ์เรือนคำ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

กองหลัง

  1. อรรถพล แสงทอง สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด
  2. วีชั่น อินอร่าม สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
  3. พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด
  4. ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
  5. ชานนท์ ทำมา สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
  6. นาธาน เจมส์ สโมสรมหาสารคาม ซีซี เอฟซี
  7. ธีร์กวิน จันทร์ศรี สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
  8. อูแซมมา เทียงคาม สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
  9. พลเอก มณีกร สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี

กองกลาง

  1. กฤตภัค แสงสวัสดิ์ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
  2. ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ สโมสรระยอง เอฟซี
  3. สิทธา บุญหล้า สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
  4. ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
  5. ปริพรรห์ วงษา สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด
  6. สิรภพ วันดี สโมสรนรา เอฟซี
  7. ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสรพราม แบงค็อก

กองหน้า

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  1. ยศกร บูรพา สโมสรชลบุรี เอฟซี
  2. เจะฮานาฟี มามะ สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
  3. ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสรเอสซี ซากามิฮาระ
  4. วรวุฒิ น้อยศรี สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
รายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
FA Thailand

นักเตะทั้ง 23 คนมีกำหนดรายงานตัวที่โรงแรมธารา พาร์ค รีโซเทล จ.ปทุมธานี วันที่ 7 กันยายน เวลา 13.00 น. จากนั้นทีมจะฝึกซ้อมที่ BGTC ถึงวันที่ 12 กันยายน ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่ 13 กันยายน

โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของไทยมี 3 นัด และแข่งขันที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิทั้งหมด

  • 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ คีร์กิซสถาน
  • 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ฮ่องกง พบ ไทย
  • 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย ประกาศล่าสุดของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ระบุช่องทางถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY

การแข่งขันฟุตบอลเริ่มก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งมหกรรมกีฬาครั้งที่ 20 จัดที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:07 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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