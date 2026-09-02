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“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 14:21 น.

หมอธวัชชัย เชื่อ บังแจ็ค โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม มั่นใจบังแจ็คถูกหลอก พ.ต.อ. ไปให้โดนจับ

พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรือ หมอธวัชชัย อดีตศัลยแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ บังแจ็ค ถูกเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ หรือ ICE คุมตัว และมีรายงานล่าสุดว่าบังแจ็คถูกส่งโรงพยาบาล เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือกนั้น

หมอธวัชชัย ได้นำเอกสารอ้างว่าเป็นใบสั่งจากประเทศไทย ให้กับตัวแทนนักข่าวดู ซึ่งอ้างว่าเป็นเอกสารตราครุฑของหน่วยงาน ICE ในไทย โดยเป็นหนังสือลงวันที่ 14 ก.ค. 69 ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับวันที่ 13 ก.ค. 69 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวันที่บังแจ็คโดนจับ เนื้อหาบอกว่าบังแจ็คเป็นที่ต้องการของทางการ พร้อมแนบเอกสารคดีความข้อหาหมิ่นประมาท จากทางประเทศไทยไปด้วย

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โดยคดีความนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 69 หมอธวัชชัย เปิดเผยว่า ลองไปย้อนดูก็ได้ว่าวันนี้เกิดเหตุอะไร มันคือคดีแตงโม ที่เกี่ยวข้องกับภาพในโทรศัพท์มือถือของแตงโมหลุดออกไป โดยมีการไปแจ้งความที่ไซเบอร์ในต้นเดือน มิ.ย. หลังจากนั้นก็มีหมายจับบังแจ็คออกมาเมื่อปีที่แล้ว

มีการพยายามที่จับกุมตัวบังแจ็คมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ว่าทางต่างประเทศไม่เล่นด้วย ปีนี้ก็เลยทำใหม่ แล้วก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มิ.ย.ก็เกือบจะโดนรวบที่มาเลเซีย หากโดนที่ประเทศนี้งานช้าง เพราะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากถูกส่งมาที่ประเทศไทยซวยแน่ เพราะมีคดีเต็มไปหมด

เพราะฉะนั้นตนจึงมั่นใจได้ว่าบังแจ็คถูกหลอกให้ไปโดนจับ ถ้าเขาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ก็ว่าไปอย่าง เสียดายที่บังแจ็คไม่ได้พูดกับตนทุกอย่างไม่อย่างนั้นตนคงไม่ให้เขาไป ส่วนอาการติดเชื้อในกระแสเลือดยังบอกอาการไม่ได้ แต่เชื่อว่าทางประเทศอเมริการักษาดี

หมอธวัชชัย ยืนยันว่า เรื่องบังแจ็คเป็นการโดนสั่งการ โดยถูก พล.ต.อ.ไม่ต่ำกว่า 2 คนหลอกให้เดินทางไปเจอที่ LA พอไปถึงก็โดน ICE รวบที่สนามบิน แต่จะเกิดอะไรหลังจากนั้นตนไม่ทราบ เพราะทางครอบครัวเขาไม่ได้บอกตนทั้งหมด กลัวว่าจะมีมือมืดเข้ามาทำอะไร เพราะเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้ามันมากพอ

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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