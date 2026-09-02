ด่วน! ไฟไหม้ป่าพรุ ลามหนักหลายวัน ยังดับไม่ได้ ควันหนาทำพิษ ชาวบ้านเดือดร้อน
ไฟไหม้ป่าพรุ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ลามหนักเผาป่าเสม็ด-สวนปาล์มวอด 300 ไร่ ควันหนาทำพิษวิกฤตหนัก กระทบชีวิตชาวบ้านหายใจไม่สะดวก
จากเหตุไฟไหม้ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา บริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนปากจ่าวิทยา ส่งผลให้มีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ก่อนที่เปลวไฟจะโหมกระหน่ำลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าไหม้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเพลิงไหม้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังพลและรถบรรทุกน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฉีดน้ำสกัดกั้น แต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากจุดที่เป็นต้นเพลิงอยู่ลึกเข้าไปในเขตป่าพรุ ทำให้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมไม่ให้เปลวไฟลุกลามขยายวงกว้างออกไปมากกว่าเดิม
ขณะที่ นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เผยว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วรอบหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากมีลมพัดแรง ทำให้เปลวไฟปะทุขึ้นอีกระลอกส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุได้รับความเสียหายไปแล้วประมาณ 250 ถึง 300 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 6,000 ไร่
นอกจากเพลิงไหม้จะส่งผลต่อพื้นที่แล้ว แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีอาการไอ เจ็บคอ และหายใจไม่สะดวก
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าอาจมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนทำให้ซากพืชที่ทับถมและหมักหมมกันในป่าพรุเกิดปะทุขึ้นเอง หรืออาจเกิดจากฝีมือของมนุษย์ ซึ่งต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด
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