ครอบครัวเผยสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา
ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์สดซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้รับ-ส่งนร.ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา “ไม่มีลางบอกเหตุล่วงหน้าเลย”
จากกรณีที่มีรายงาน ชาย วัย 25 ปี ไลฟ์สดขณะขี่รถบิ๊กไบค์ด้วยความเร็วสูงตั้งใจพุ่งเข้าชนรถตู้รับส่งเด็กนักเรียน และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุทันที โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 1 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา บนถนนบริเวณบ้านสีจาน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่นักเรียนในรถตู้คันดังกล่าวจำนวน 12 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย
ทีมข่าวช่อง 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้พบร่องรอยเลือด เศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และรองเท้าแตะสีดำของผู้ตายตกอยู่ริมถนน ด้านรถตู้คู่กรณีถูกเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ขามทะเลสอ สภาพตัวรถด้านข้างพังเสียหาย กระจกแตกหลายบาน ยางล้อหลังด้านขวาแตก ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุพังเสียหายยับเยิน
ต่อมาทางทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับทาง ครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยมีการคาดสาเหตุที่หลานตัดสินใจ ไลฟ์สดซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ น่าจะเป็นเพราะเกิดการน้อยใจคนรัก หลังถูกแฟนสาวขอเลิกราหลังคบหาได้ประมาณ 2 เดือน
ขณะที่ทางด้าน ยายของผู้เสียชีวิต เปิดใจทั้งน้ำตา พร้อมกล่าวขอโทษกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของหลานชาย ระบุว่า “หลานชายเป็นคนดี ไม่เกเร ตั้งใจเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการเรียน รด.ชั้นปีที่ 3 ทุกคนในครอบครัวรัก และเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนเกิดเหตุหลานชายไม่เคยเล่าหรือแสดงให้ครอบครัวทราบว่ามีความคิดจะทำร้ายตัวเอง จึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ขอโทษผู้ปกครองเด็กนักเรียน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่เหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ซึ่งหากเด็กคนใดได้รับอันตรายรุนแรง ครอบครัวของเด็กก็คงต้องเผชิญกับความสูญเสียไม่ต่างจากครอบครัวของตน”
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อ้างอิงจาก : ch3plus
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