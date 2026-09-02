ข่าว

ครอบครัวเผยสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:21 น.
ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา

ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์สดซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้รับ-ส่งนร.ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา “ไม่มีลางบอกเหตุล่วงหน้าเลย”

จากกรณีที่มีรายงาน ชาย วัย 25 ปี ไลฟ์สดขณะขี่รถบิ๊กไบค์ด้วยความเร็วสูงตั้งใจพุ่งเข้าชนรถตู้รับส่งเด็กนักเรียน และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุทันที โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 1 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา บนถนนบริเวณบ้านสีจาน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่นักเรียนในรถตู้คันดังกล่าวจำนวน 12 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย

ทีมข่าวช่อง 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้พบร่องรอยเลือด เศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และรองเท้าแตะสีดำของผู้ตายตกอยู่ริมถนน ด้านรถตู้คู่กรณีถูกเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ขามทะเลสอ สภาพตัวรถด้านข้างพังเสียหาย กระจกแตกหลายบาน ยางล้อหลังด้านขวาแตก ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุพังเสียหายยับเยิน

โฆษณา

ต่อมาทางทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับทาง ครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยมีการคาดสาเหตุที่หลานตัดสินใจ ไลฟ์สดซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ น่าจะเป็นเพราะเกิดการน้อยใจคนรัก หลังถูกแฟนสาวขอเลิกราหลังคบหาได้ประมาณ 2 เดือน

ขณะที่ทางด้าน ยายของผู้เสียชีวิต เปิดใจทั้งน้ำตา พร้อมกล่าวขอโทษกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของหลานชาย ระบุว่า “หลานชายเป็นคนดี ไม่เกเร ตั้งใจเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการเรียน รด.ชั้นปีที่ 3 ทุกคนในครอบครัวรัก และเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก่อนเกิดเหตุหลานชายไม่เคยเล่าหรือแสดงให้ครอบครัวทราบว่ามีความคิดจะทำร้ายตัวเอง จึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ขอโทษผู้ปกครองเด็กนักเรียน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่เหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ซึ่งหากเด็กคนใดได้รับอันตรายรุนแรง ครอบครัวของเด็กก็คงต้องเผชิญกับความสูญเสียไม่ต่างจากครอบครัวของตน”

ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา-1

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ch3plus

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติม

11 วินาที ที่แล้ว
เมียหลวงแฉแฉสามีแอบแซ่บน้องสาววัย 17 ปี ข่าว

เมียหลวงสุดช้ำ ผัวแอบแซ่บน้องแท้ ๆ บังคับอยู่ 3 คน หนีแต่ถูกทำร้าย-ข่มขู่ไม่เลิก

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฟัน “ก้องเกียรติ” สส.กล้าธรรม ปกปิดเคยมีประวัติจำคุก

38 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

43 นาที ที่แล้ว
ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง ข่าว

ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน

54 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถตู้เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจชน ก่อนเสียชีวิต ข่าว

คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจพุ่งชนดับคาที่ รีบหักหลบ นักเรียนเจ็บ 4 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ ข่าว

หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา ข่าว

ครอบครัวเผยสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ป่าพรุ จ.สงขลา ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ป่าพรุ ลามหนักหลายวัน ยังดับไม่ได้ ควันหนาทำพิษ ชาวบ้านเดือดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม ข่าว

ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าเศร้า! &quot;ปู ไปรยา&quot; ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน บันเทิง

น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายรอน อัปเดตตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” พบมูลนิธิยังไม่ได้ส่งเอกสาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก บันเทิง

เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวบราซิลถูกฟ้าผ่าขณะเดินเล่นชายหาดกับสามี ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายสิ้นลม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลงดอ่านคำสั่งคดี “นพ.สรณ” เจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาศาล ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา โพสต์ฉลองวันเกิดปีที่ 35 ของว่าที่เจ้าสาว บันเทิง

ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา ฉลองวันเกิดว่าที่เจ้าสาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน ข่าว

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฝ้าระวัง &quot;ฝีดาษวานร&quot; ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง สุขภาพและการแพทย์

เฝ้าระวัง ฝีดาษวานร ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ บันเทิง

พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 15:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
Back to top button