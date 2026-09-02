น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน
น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน เผยเพิ่งบินถึงอเมริกา 15 ชั่วโมง ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน พร้อมข้อความสุดซึ้ง
ถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับนักแสดงและนางแบบสาว “ปู” ไปรยา ลุนด์เบิร์ก โพสต์ภาพขณะอยู่กับคุณยายผ่านอินสตาแกรม หลังทราบว่าบุคคลอันเป็นที่รักได้จากไปอย่างสงบ พร้อมข้อความระบุว่า
“36 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน หัวใจของหนูหนักอึ้งและแตกสลาย บินกลับแอลเอไม่ถึง 15 ชั่วโมง แม่โทรมาบอกว่าคุณยายเสียแล้ว บินไฟลต์แรกกลับมาเลย ใจสลาย เหมือนมีส่วนหนึ่งของหัวใจถูกตัดไป
หนูยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณยายจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ หนูรักคุณยายนะ ไม่มีคำไหนอธิบายความเป็นคุณยายได้ดีไปกว่า แสงสว่างที่คอยเยียวยาและเปี่ยมไปด้วยความรัก คุณยายทำให้ชีวิตของพวกเราสว่างไสว และพวกเราโชคดีเหลือเกินที่มีคุณยาย
พวกเราตื่นเต้นเสมอทุกครั้งที่ได้กลับมาพร้อมหน้ากัน และหนูก็จะร้องไห้ทุกครั้งที่ต้องลากลับ ทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้านคุณยาย หนูจะมองดูคุณยายโบกมือลาพร้อมกับร้องไห้ — แต่หนูก็รู้เสมอว่าเดี๋ยวก็จะได้กลับมาหาอีกในไม่ช้า ทว่าครั้งนี้ หนูไม่รู้เลยว่าจะไปหาใครเวลาที่คิดถึงคุณยาย หนูยังไม่พร้อมให้คุณยายจากไปเลย หัวใจของหนูเจ็บปวดเหลือเกิน
หากจะให้อธิบายว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไร นั่นก็เป็นเพราะคุณยาย บางครั้งที่หนูกลับไปที่ฟาร์มด้วยความรู้สึกพังทลาย คุณยายก็มักจะเยียวยาจิตใจหนูได้เสมอด้วยเพียงแค่อ้อมกอดและรอยยิ้ม
คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีโอกาสเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกับปู่ย่าตายาย แต่หนูโชคดีมากที่ได้เป็นแบบนั้น พวกเราทั้ง 8 คนนอนเบียดกันในห้องเล็ก ๆ ห้องเดียว เราผ่านอะไรกันมามากมาย แต่หนูก็ไม่อยากเปลี่ยนอดีตที่เติบโตมานี้เลย หนูโชคดีมากที่คุณยายคอยกล่อมเข้านอนทุกคืนให้หนูได้หลับไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ คุณยายมักจะสวดมนต์ภาวนาเผื่อทุกคนเสมอ
พรของคุณยายพาหนูเดินทางมาไกลมากในชีวิต แต่หนูยอมแลกทั้งหมดนั้นเพื่อให้ได้เห็นคุณยายกลับมายิ้มอยู่ตรงหน้าหนูอีกครั้ง คุณยายใช้ชีวิตมาอย่างงดงาม และตอนนี้คุณยายก็จะได้ไปพบคุณตาแล้ว หนูรู้ว่าคุณยายคิดถึงคุณตาทุกวัน
หนูรักคุณยายมาก ๆ นะ คุณยายสอนให้หนูรู้จักความเมตตา การให้เกียรติผู้อื่น และความสำคัญของการดูแลครอบครัว หนูจะไม่ทำให้คุณยายผิดหวัง พวกเราทุกคนโชคดีมากจริง ๆ ที่มีคุณยาย หนูหวังว่าในทุกภพทุกชาติไป หนูจะได้เกิดมาพบและได้เรียกคุณว่าคุณยายของหนูอีก”
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