บันเทิง

น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:41 น.
น่าเศร้า! "ปู ไปรยา" ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน

น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน เผยเพิ่งบินถึงอเมริกา 15 ชั่วโมง ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน พร้อมข้อความสุดซึ้ง

ถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับนักแสดงและนางแบบสาว “ปู” ไปรยา ลุนด์เบิร์ก โพสต์ภาพขณะอยู่กับคุณยายผ่านอินสตาแกรม หลังทราบว่าบุคคลอันเป็นที่รักได้จากไปอย่างสงบ พร้อมข้อความระบุว่า

“36 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน หัวใจของหนูหนักอึ้งและแตกสลาย บินกลับแอลเอไม่ถึง 15 ชั่วโมง แม่โทรมาบอกว่าคุณยายเสียแล้ว บินไฟลต์แรกกลับมาเลย ใจสลาย เหมือนมีส่วนหนึ่งของหัวใจถูกตัดไป

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หนูยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณยายจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ หนูรักคุณยายนะ ไม่มีคำไหนอธิบายความเป็นคุณยายได้ดีไปกว่า แสงสว่างที่คอยเยียวยาและเปี่ยมไปด้วยความรัก คุณยายทำให้ชีวิตของพวกเราสว่างไสว และพวกเราโชคดีเหลือเกินที่มีคุณยาย

พวกเราตื่นเต้นเสมอทุกครั้งที่ได้กลับมาพร้อมหน้ากัน และหนูก็จะร้องไห้ทุกครั้งที่ต้องลากลับ ทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้านคุณยาย หนูจะมองดูคุณยายโบกมือลาพร้อมกับร้องไห้ — แต่หนูก็รู้เสมอว่าเดี๋ยวก็จะได้กลับมาหาอีกในไม่ช้า ทว่าครั้งนี้ หนูไม่รู้เลยว่าจะไปหาใครเวลาที่คิดถึงคุณยาย หนูยังไม่พร้อมให้คุณยายจากไปเลย หัวใจของหนูเจ็บปวดเหลือเกิน

ปู ไปรยา โพสต์อินสตาแกรมอาลัยคุณยาย
IG/ prayalundberg

หากจะให้อธิบายว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไร นั่นก็เป็นเพราะคุณยาย บางครั้งที่หนูกลับไปที่ฟาร์มด้วยความรู้สึกพังทลาย คุณยายก็มักจะเยียวยาจิตใจหนูได้เสมอด้วยเพียงแค่อ้อมกอดและรอยยิ้ม

คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีโอกาสเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกับปู่ย่าตายาย แต่หนูโชคดีมากที่ได้เป็นแบบนั้น พวกเราทั้ง 8 คนนอนเบียดกันในห้องเล็ก ๆ ห้องเดียว เราผ่านอะไรกันมามากมาย แต่หนูก็ไม่อยากเปลี่ยนอดีตที่เติบโตมานี้เลย หนูโชคดีมากที่คุณยายคอยกล่อมเข้านอนทุกคืนให้หนูได้หลับไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ คุณยายมักจะสวดมนต์ภาวนาเผื่อทุกคนเสมอ

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พรของคุณยายพาหนูเดินทางมาไกลมากในชีวิต แต่หนูยอมแลกทั้งหมดนั้นเพื่อให้ได้เห็นคุณยายกลับมายิ้มอยู่ตรงหน้าหนูอีกครั้ง คุณยายใช้ชีวิตมาอย่างงดงาม และตอนนี้คุณยายก็จะได้ไปพบคุณตาแล้ว หนูรู้ว่าคุณยายคิดถึงคุณตาทุกวัน

หนูรักคุณยายมาก ๆ นะ คุณยายสอนให้หนูรู้จักความเมตตา การให้เกียรติผู้อื่น และความสำคัญของการดูแลครอบครัว หนูจะไม่ทำให้คุณยายผิดหวัง พวกเราทุกคนโชคดีมากจริง ๆ ที่มีคุณยาย หนูหวังว่าในทุกภพทุกชาติไป หนูจะได้เกิดมาพบและได้เรียกคุณว่าคุณยายของหนูอีก”

IG/ prayalundberg
IG/ prayalundberg
IG/ prayalundberg
IG/ prayalundberg
IG/ prayalundberg
IG/ prayalundberg

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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