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ทนายรอน อัปเดตตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” พบมูลนิธิยังไม่ได้ส่งเอกสาร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:37 น.

ทนายรอน อัปเดตความคืบหน้าตรวจสอบ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ล่าสุดยังไม่ได้ส่งเอกสารต่อนายทะเบียน ถามทำไมยังไม่ส่ง

นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม หรือ ทนายรอน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่า “อัปเดตความคืบหน้า กรณี “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมได้เปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อบังคับของ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ที่ระบุว่า หากมีการเลิกมูลนิธิ ให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัสฯ

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ต่อมาเดือนตุลาคม 2568 ทางมูลนิธิฯ ได้เคยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่ามียอดเงินบริจาคเข้ามาในบัญชีประมาณ 200 ล้านบาท พร้อมทั้งแจ้งว่าจะไปยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ ด้วยตนเอง นั้น

ผมก็ได้ติดตามมาตลอด และได้มอบหมายให้ทีมงานเดินทางไปยื่นหนังสือคำร้องต่อนายทะเบียนมูลนิธิ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อขอคัดถ่ายเอกสารสำคัญ 3 รายการ ได้แก่

1. รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมา
2. บัญชีรายรับ-รายจ่าย และสำเนางบดุลประจำปี (ซึ่งได้รับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว)
3. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ในรอบปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

ซึ่งเอกสารทั้ง 3 รายการข้างต้น เป็นสิ่งที่มูลนิธิมีหน้าที่ต้องจัดส่งต่อนายทะเบียนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตามข้อ 13 ของ กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545

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แต่จากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาได้แจ้งให้ทราบว่า ทางมูลนิธิกันจอมพลังยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบเอกสารทางบัญชีและรายงานการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายทะเบียนแต่อย่างใด

กรณีนี้จึงนำมาซึ่งคำถาม ดังต่อไปนี้

1. เหตุใดจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ จึงยังไม่ได้ยื่นเอกสารการเงินและงบดุลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งล่วงเลยระยะเวลามากว่า 5 เดือนแล้ว ?

2. การล่าช้าเกินกว่ากรอบเวลาตามกฎหมายเช่นนี้ ส่งผลให้เงินบริจาคจำนวนกว่า 200 ล้านบาท ยังคงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสได้ใช่หรือไม่?

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การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของมูลนิธิเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุกคนครับ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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