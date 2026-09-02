คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจพุ่งชนดับคาที่ รีบหักหลบ นักเรียนเจ็บ 4 ราย
คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มไลฟ์สดซิ่ง จยย. สวนเลนพุ่งชนดับคาที่ พยายามหักหลบ โชคดีรถไม่พลิกคว่ำ-ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ทำนักเรียนเจ็บ 4 ราย
จากกรณีอุบัติเหตุสลด นายรชตะ ชายหนุ่มชาวนครราชสีมา เปิดกล้องไลฟ์สดขณะขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนนพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ด้วยความเร็วสูง ในช่วงหนึ่งกล้องจับภาพได้ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซต์ด้วยความเร็วสูง เจ้าตัวนำกล้องจับภาพมาที่หน้าของตนเองสลับกับท้องถนน แต่จังหวะหนึ่งเขาตัดสินใจขี่จักรยานยนต์สวนเลนพุ่งเข้าชนรถตู้รับส่งนักเรียนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ ข่าวสด ได้พูดคุยกับ นายมนูญ คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เล่าว่า ตนรับนักเรียนทั้งหมด 12 คนที่กำลังเรียนอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมา เพื่อไปส่งที่บ้านในบริเวณ อ.ด่านขุนทด และ อ.ขามทะเลสอ ระหว่างที่กำลังขับมาตามทางปกติ มีชายหนุ่มคนหนึ่งขับสวนเลนพุ่งตรงมาที่รถตู้ ซึ่งรถจักรยานยนต์เฉี่ยวบริเวณด้านข้าง ตนพยายามหักหลบ โชคดีที่รถไม่พลิกคว่ำ แต่มีนักเรียนหญิงบาดเจ็บและอยู่ในอาการตกใจทั้งหมด 4 ราย ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
อย่างไรดี เมื่อตรวจสอบไปที่เฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิตพบว่า เขาโพสต์ข้อความสั่งลาเป็นครั้งสุดท้าย หากใครเห็นข้อความดังกล่าวหมายถึงตนเองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเจตนาแล้ว เขากล่าวขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิต รวมทั้งลุง และป้าที่สอนให้เป็นคนดี แต่ตนแบกรับภาระไม่ไหวแล้ว และอยากจะหายไปจากโลกนี้ให้เร็วที่สุด
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