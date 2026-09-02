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สลด สาวบราซิลถูกฟ้าผ่าขณะเดินเล่นชายหาดกับสามี ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายสิ้นลม
สลด สาวบราซิลถูกฟ้าผ่าขณะเดินเล่นชายหาดกับสามี เจ้าหน้าที่สามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายสิ้นลม เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า นาง เอดินารา กอนซัลเวส อเรสซ่า วัย 39 ปี ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะเดินเล่นกับสามีที่สายหาดปรายา ดา ปัญเญย์รา ในประเทศบราซิล
โดยจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหลังเกิดเหตุทางสามีพยายามจะปลุกภรรยาและเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทางเจ้าหน้าที่พยายามจะปัํมหัวใจก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยทางสามีไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถกู้ชีพเธอขึ้นมาได้ แต่เธอเสียชีวิตช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
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