เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก

โต้เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม เผย ตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัด จากการหกล้มกระดูกสะโพกแตก
จากกรณีที่มีภาพ นิ้ง กุลสตรี หรือ ณิชชยาณัฐ ศิริพงศ์ปรีดา นางเอกชื่อดัง ยุค 90 นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยทางสามีเป็นคนแจ้งข่าวและอัปเดตว่า นิ้ง หกล้มจนกระดูกสะโพกแตก ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเบ้าและข้อสะโพกเทียมเป็นการด่วน ท่ามกลางความเป็นห่วงของคนในวงการและแฟนคลับ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตกโฆษณา
ทว่าหลังจากภาพ นิ้ง กุลสตรี ขณะนอนพักฟื้นหลังจากหลังออกจากห้องผ่าตัดมาได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์กลับมีกระแสข่าวลือออกมาว่า นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิตแล้ว จนหลายคนหลงเชื่อข่าวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด ไทยรัฐบันเทิง รายงานว่า หลังจากเช็กกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ที่เพิ่งได้พูดคุยกับทาง กัปตันใหญ่ น.ต.พิตตินันท์ อินทรศักดิ์ สามีของนิ้ง ว่า ข่าวการเสียชีวิตเป็นข่าวปลอม โดยสามีนิ้ง เปิดเผยว่า “การผ่าตัดของนิ้งเป็นที่น่าพอใจ ตอนนี้อยู่ในช่วงการพักฟื้น และคาดว่าอีก 6 เดือนนิ้งก็จะกลับมาแข็งแรงและตีกอล์ฟได้เหมือนเดิม ยืนยันเลยว่าข่าวนิ้งเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องจริง”
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