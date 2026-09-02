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เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:24 น.
เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก

โต้เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม เผย ตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัด จากการหกล้มกระดูกสะโพกแตก

จากกรณีที่มีภาพ นิ้ง กุลสตรี หรือ ณิชชยาณัฐ ศิริพงศ์ปรีดา นางเอกชื่อดัง ยุค 90 นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยทางสามีเป็นคนแจ้งข่าวและอัปเดตว่า นิ้ง หกล้มจนกระดูกสะโพกแตก ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเบ้าและข้อสะโพกเทียมเป็นการด่วน ท่ามกลางความเป็นห่วงของคนในวงการและแฟนคลับ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก

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ทว่าหลังจากภาพ นิ้ง กุลสตรี ขณะนอนพักฟื้นหลังจากหลังออกจากห้องผ่าตัดมาได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์กลับมีกระแสข่าวลือออกมาว่า นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิตแล้ว จนหลายคนหลงเชื่อข่าวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ไทยรัฐบันเทิง รายงานว่า หลังจากเช็กกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ที่เพิ่งได้พูดคุยกับทาง กัปตันใหญ่ น.ต.พิตตินันท์ อินทรศักดิ์ สามีของนิ้ง ว่า ข่าวการเสียชีวิตเป็นข่าวปลอม โดยสามีนิ้ง เปิดเผยว่า “การผ่าตัดของนิ้งเป็นที่น่าพอใจ ตอนนี้อยู่ในช่วงการพักฟื้น และคาดว่าอีก 6 เดือนนิ้งก็จะกลับมาแข็งแรงและตีกอล์ฟได้เหมือนเดิม ยืนยันเลยว่าข่าวนิ้งเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องจริง”

แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก-2 แห่ห่วง! นิ้ง กุลสตรี เข้าผ่าตัดด่วน หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก-1

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เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก-1
ภาพจาก : IG nink_nichayanaht

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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