ข่าว

ศาลงดอ่านคำสั่งคดี “นพ.สรณ” เจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาศาล ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 12:56 น.

ศาลงดอ่านคำสั่งคดี “นพ.สรณ” หลังเจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาศาล ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร กรณียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ปมคุณสมบัติ

ศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา กรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหา กสทช. ที่ 1/2569 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2569 ซึ่งวินิจฉัยว่า นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. มาตั้งแต่ต้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ร้องเรียนระบุว่า นพ.สรณ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เช่น ตามมาตรา 8 (3) ประกอบมาตรา 26 เนื่องจากเมื่อได้รับคัดเลือกเป็น กรรมการ กสทช. แล้ว ยังรับเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ และทำงานตรวจรักษาคนใช้ในโรงพยาบาล จึงมิได้ทำงานเต็มเวลาในการเป็น กสทช. หรือถูกร้องเรียนว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 (2), (3) เพราะภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ กสทช. และได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภาให้ลาออกจากสถานะหรือตำแหน่งตามมาตรา 8 (2), (3) แต่นพ.สรณ ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ (มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี) และยังไม่เลิกประกอบอาชีพอิสระที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กสทช. ในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด เป็นต้น

โฆษณา

โดย นพ.สรณ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลัง นับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย เสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อน

สาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีคือ นพ.สรณ ไม่ได้เดินทางมาศาล และไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทน ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่ง โดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้ นพ.สรณ ในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
เมียหลวงแฉแฉสามีแอบแซ่บน้องสาววัย 17 ปี ข่าว

เมียหลวงสุดช้ำ ผัวแอบแซ่บน้องแท้ ๆ บังคับอยู่ 3 คน หนีแต่ถูกทำร้าย-ข่มขู่ไม่เลิก

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฟัน “ก้องเกียรติ” สส.กล้าธรรม ปกปิดเคยมีประวัติจำคุก

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

39 นาที ที่แล้ว
ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง ข่าว

ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน

50 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถตู้เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจชน ก่อนเสียชีวิต ข่าว

คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจพุ่งชนดับคาที่ รีบหักหลบ นักเรียนเจ็บ 4 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ ข่าว

หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา ข่าว

ครอบครัวเผยสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ป่าพรุ จ.สงขลา ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ป่าพรุ ลามหนักหลายวัน ยังดับไม่ได้ ควันหนาทำพิษ ชาวบ้านเดือดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม ข่าว

ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าเศร้า! &quot;ปู ไปรยา&quot; ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน บันเทิง

น่าเศร้า! “ปู ไปรยา” ใจสลาย สูญเสียคุณยายกะทันหัน ต้องรีบตีตั๋วบินกลับไทยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายรอน อัปเดตตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” พบมูลนิธิยังไม่ได้ส่งเอกสาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก บันเทิง

เฟคนิวส์! นิ้ง กุลสตรี เสียชีวิต สามียันข่าวปลอม อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดสะโพก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวบราซิลถูกฟ้าผ่าขณะเดินเล่นชายหาดกับสามี ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายสิ้นลม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลงดอ่านคำสั่งคดี “นพ.สรณ” เจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาศาล ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา โพสต์ฉลองวันเกิดปีที่ 35 ของว่าที่เจ้าสาว บันเทิง

ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา ฉลองวันเกิดว่าที่เจ้าสาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน ข่าว

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฝ้าระวัง &quot;ฝีดาษวานร&quot; ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง สุขภาพและการแพทย์

เฝ้าระวัง ฝีดาษวานร ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ บันเทิง

พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย บันเทิง

หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 12:56 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
คนขับรถตู้เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจชน ก่อนเสียชีวิต

คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจพุ่งชนดับคาที่ รีบหักหลบ นักเรียนเจ็บ 4 ราย

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
Back to top button