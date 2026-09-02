ศาลงดอ่านคำสั่งคดี “นพ.สรณ” เจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาศาล ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร
ศาลงดอ่านคำสั่งคดี “นพ.สรณ” หลังเจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาศาล ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร กรณียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ปมคุณสมบัติ
ศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา กรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหา กสทช. ที่ 1/2569 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2569 ซึ่งวินิจฉัยว่า นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. มาตั้งแต่ต้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ร้องเรียนระบุว่า นพ.สรณ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เช่น ตามมาตรา 8 (3) ประกอบมาตรา 26 เนื่องจากเมื่อได้รับคัดเลือกเป็น กรรมการ กสทช. แล้ว ยังรับเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ และทำงานตรวจรักษาคนใช้ในโรงพยาบาล จึงมิได้ทำงานเต็มเวลาในการเป็น กสทช. หรือถูกร้องเรียนว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 (2), (3) เพราะภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ กสทช. และได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภาให้ลาออกจากสถานะหรือตำแหน่งตามมาตรา 8 (2), (3) แต่นพ.สรณ ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ (มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี) และยังไม่เลิกประกอบอาชีพอิสระที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กสทช. ในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด เป็นต้น
โดย นพ.สรณ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลัง นับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย เสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อน
สาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีคือ นพ.สรณ ไม่ได้เดินทางมาศาล และไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทน ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่ง โดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้ นพ.สรณ ในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไป
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