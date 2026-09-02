ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ
ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ เลยจุดถกเถียงเรื่องความคุ้มค่าไปแล้ว ถามใช้เงินภาษี 1.6 พันล้านทำไม?
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงนโยบาย TH-AI Passport ที่เปิดให้ใช้บริการวันแรกเมื่อวานนี้ว่า “48 ชั่วโมงผ่านไป AiPass เลยจุดถกเถียงความคุ้มค่าไปแล้ว คำถามต่อไป คือ ความปลอดภัย และ Bias ของผล”
ซึ่งก่อนหน้านี้ ดร.การดีระบุว่า “เป็นไงล่ะ รีวิว 5/10 เวอร์ชั่นฟรีดีกว่า เราจะใช้เงินภาษี 1,600 ล้านไปทำไมคะ”
ทั้งนี้ ดร.การดี เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกบริษัทผู้รับจ้างโครงการ TH-AI Passport เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในฐานความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากกรณีการโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 28 กันยายน 2569
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