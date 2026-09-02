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ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:50 น.
ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม

กทม.ชะลอใบอนุญาต Data Center รายใหม่ชั่วคราว หลังโครงการขนาดใหญ่ผุดกลางชุมชน พร้อมทบทวนผังเมือง EIA และการสำรองน้ำมัน ขณะที่โครงการพระราม 9 ยังถูกตรวจสอบต่อ

กรุงเทพมหานครสั่งชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราว หลังเกิดข้อกังวลเรื่องโครงการที่ตั้งอยู่กลางชุมชน การใช้ทรัพยากร และการเก็บน้ำมันสำรอง โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 ว่า กทม.หยุดการอนุมัติโครงการที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณามาประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์แล้ว

นายชัชชาติระบุว่า ก่อนหน้านี้มีโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ยื่นเรื่องต่อ กทม. 6 แห่ง ได้รับอนุญาตไปแล้ว 3 แห่ง ส่วนอีก 3 แห่งที่ยังอยู่ในกระบวนการถูกสั่งชะลอไว้ก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานและข้อกฎหมายใหม่ให้ชัดเจน

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หนึ่งในโครงการที่ถูกจับตาคือ EDGNEX Data Centers BKK01 บริเวณซอยพระราม 9 ซอย 6 เขตห้วยขวาง ใกล้โรงพยาบาลพระราม 9 โครงการพัฒนาโดยบริษัท ดาเรีย ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่เรื่องผลกระทบต่อชุมชน น้ำ ไฟฟ้า และระบบสำรองพลังงาน

อย่างไรก็ตาม โครงการพระราม 9 ไม่ได้อยู่ในสถานะ “ไม่มีเอกสารก่อสร้างเลย” กทม.เคยชี้แจงเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า ผู้พัฒนาได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร แบบ ยผ.4 เลขที่ 130/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 สำหรับอาคาร 4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่รวม 12,249 ตารางเมตร โดยแจ้งการใช้อาคารเป็นคลังสินค้า ศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน

การแถลงล่าสุดจึงเป็นการหยุด ใบอนุญาตและขั้นตอนเพิ่มเติมที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ไม่ใช่คำสั่งรื้อหรือปิดอาคารที่กำลังก่อสร้าง ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานสั่งชะลอคำขอติดตั้งถังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่ทั้งหมด เพื่อรอหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการที่กำลังจัดทำกรอบกำกับธุรกิจประเภทนี้

กทม.ยอมรับว่า ปัญหาสำคัญมาจากกฎหมายเดิมที่ยังไม่มีนิยาม Data Center แบบอาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการจึงยื่นขอก่อสร้างในประเภทคลังสินค้า หรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบางประเภทไม่เข้าข่ายโรงงาน และไม่อยู่ในบัญชีโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ตามเกณฑ์ปัจจุบัน

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กรณี EDGNEX BKK01 กทม.เคยตรวจสอบและระบุว่า โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำ EIA ภายใต้ประกาศที่ใช้บังคับอยู่ เนื่องจากลักษณะการใช้อาคารที่ยื่นขอไม่อยู่ในประเภทโครงการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงาน EIA ประเด็นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กทม.เตรียมทบทวนผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ Data Center โดยเฉพาะ

ด้านระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงว่า Data Center ในกรุงเทพฯ ใช้ระบบจ่ายไฟแยกและปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบต่อการใช้ไฟของประชาชน ส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center รายใหญ่ในกรุงเทพฯ ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบประปารองรับได้ แต่ทั้งสองหน่วยงานจะติดตามโครงการใหม่อย่างใกล้ชิดหากจำนวน Data Center เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันกรุงเทพฯ มี Data Center หลายรูปแบบประมาณ 30 ถึง 40 แห่ง ส่วนการระงับครั้งนี้มุ่งไปที่โครงการใหม่และคำขอที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เพื่อรอหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องทำเล การใช้ไฟฟ้า น้ำ ระบบสำรองเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อชุมชนให้ชัดเจนก่อนอนุญาตโครงการเพิ่มเติม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 13:50 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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