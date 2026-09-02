ด่วน! ชัชชาติสั่งเบรกใบอนุญาต Data Center รายใหม่ จับตาพระราม 9 ยังไม่ไฟเขียวเพิ่ม
กทม.ชะลอใบอนุญาต Data Center รายใหม่ชั่วคราว หลังโครงการขนาดใหญ่ผุดกลางชุมชน พร้อมทบทวนผังเมือง EIA และการสำรองน้ำมัน ขณะที่โครงการพระราม 9 ยังถูกตรวจสอบต่อ
กรุงเทพมหานครสั่งชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราว หลังเกิดข้อกังวลเรื่องโครงการที่ตั้งอยู่กลางชุมชน การใช้ทรัพยากร และการเก็บน้ำมันสำรอง โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 ว่า กทม.หยุดการอนุมัติโครงการที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณามาประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์แล้ว
นายชัชชาติระบุว่า ก่อนหน้านี้มีโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ยื่นเรื่องต่อ กทม. 6 แห่ง ได้รับอนุญาตไปแล้ว 3 แห่ง ส่วนอีก 3 แห่งที่ยังอยู่ในกระบวนการถูกสั่งชะลอไว้ก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานและข้อกฎหมายใหม่ให้ชัดเจน
หนึ่งในโครงการที่ถูกจับตาคือ EDGNEX Data Centers BKK01 บริเวณซอยพระราม 9 ซอย 6 เขตห้วยขวาง ใกล้โรงพยาบาลพระราม 9 โครงการพัฒนาโดยบริษัท ดาเรีย ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่เรื่องผลกระทบต่อชุมชน น้ำ ไฟฟ้า และระบบสำรองพลังงาน
อย่างไรก็ตาม โครงการพระราม 9 ไม่ได้อยู่ในสถานะ “ไม่มีเอกสารก่อสร้างเลย” กทม.เคยชี้แจงเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า ผู้พัฒนาได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร แบบ ยผ.4 เลขที่ 130/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 สำหรับอาคาร 4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่รวม 12,249 ตารางเมตร โดยแจ้งการใช้อาคารเป็นคลังสินค้า ศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
การแถลงล่าสุดจึงเป็นการหยุด ใบอนุญาตและขั้นตอนเพิ่มเติมที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ไม่ใช่คำสั่งรื้อหรือปิดอาคารที่กำลังก่อสร้าง ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานสั่งชะลอคำขอติดตั้งถังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่ทั้งหมด เพื่อรอหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการที่กำลังจัดทำกรอบกำกับธุรกิจประเภทนี้
กทม.ยอมรับว่า ปัญหาสำคัญมาจากกฎหมายเดิมที่ยังไม่มีนิยาม Data Center แบบอาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการจึงยื่นขอก่อสร้างในประเภทคลังสินค้า หรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบางประเภทไม่เข้าข่ายโรงงาน และไม่อยู่ในบัญชีโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ตามเกณฑ์ปัจจุบัน
กรณี EDGNEX BKK01 กทม.เคยตรวจสอบและระบุว่า โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำ EIA ภายใต้ประกาศที่ใช้บังคับอยู่ เนื่องจากลักษณะการใช้อาคารที่ยื่นขอไม่อยู่ในประเภทโครงการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงาน EIA ประเด็นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กทม.เตรียมทบทวนผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ Data Center โดยเฉพาะ
ด้านระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงว่า Data Center ในกรุงเทพฯ ใช้ระบบจ่ายไฟแยกและปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบต่อการใช้ไฟของประชาชน ส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center รายใหญ่ในกรุงเทพฯ ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบประปารองรับได้ แต่ทั้งสองหน่วยงานจะติดตามโครงการใหม่อย่างใกล้ชิดหากจำนวน Data Center เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันกรุงเทพฯ มี Data Center หลายรูปแบบประมาณ 30 ถึง 40 แห่ง ส่วนการระงับครั้งนี้มุ่งไปที่โครงการใหม่และคำขอที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เพื่อรอหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องทำเล การใช้ไฟฟ้า น้ำ ระบบสำรองเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อชุมชนให้ชัดเจนก่อนอนุญาตโครงการเพิ่มเติม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไชยชนก” สั่งตรวจดาต้าเซ็นเตอร์ถูกตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต หลายจุดใน กทม.
- ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง
- กพช.เคาะปรับโครงสร้างค่าไฟ ดึงรายได้จาก Data Center ชดเชยค่าไฟสาธารณะ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Amarin TV วันที่ 2 ก.ย. 2569: กทม.ชี้แจงปม Data Center สั่งเบรกอนุญาต 3 แห่ง
- MGR Online วันที่ 2 ก.ย. 2569: กทม.-พลังงาน สั่งระงับอนุมัติ Data Center กลางเมือง
- Nation TV วันที่ 2 ก.ย. 2569: ชัชชาติสั่งเบรก Data Center ขนาดใหญ่
- กทม. ผ่าน RYT9 วันที่ 13 ก.ค. 2569: รายละเอียดใบรับแจ้งก่อสร้างโครงการพระราม 9
ติดตาม The Thaiger บน Google News: