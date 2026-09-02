ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา ฉลองวันเกิดว่าที่เจ้าสาว

ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา โพสต์ฉลองวันเกิดว่าที่เจ้าสาว หลังคุกเข่าขอแต่งงานกลางแสงเหนือเมื่อต้นปี 69
หลังจากเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ไผ่ พาทิศ เพิ่งทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาว น้ำตาล พิจักขณา แต่งงาน ท่ามกลางวิวแสงเหนือสุดโรแมนติก ฉลองครบรอบ 13 ปีที่ดูใจกันมา
ล่าสุด 31 ส.ค. 69 ไผ่ พาทิศ โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว paipartith เพื่ออวยพรวันเกิด น้ำตาล พิจักขณา พร้อมเผยภาพพรีเวดดิ้งแรกให้แฟนคลับได้เชยชม ประกอบกับแคปชั่นสุดหวานที่หลายคนก็อิจฉาตาร้อนกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กัน
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อ้างอิงจาก : IG paipartith
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