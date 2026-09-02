“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง
ขวัญ อุษามณี เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูลในคดีแตงโม ในรอบ 4 ปี ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
จากกรณีที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดหลักฐานใหม่สืบเนื่องจากคดีแตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวตกน้ำเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ซึ่งยังเป็นคดีที่มีข้อสงสัยจากประชาชนอยู่นั้น
โดย อ.ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “4 ปีผ่านไป เพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยัน ขวัญ อุษามณี อยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกัน โดยในเรือลำดังกล่าวมีคนบนเรือ 6 คน และขวัญ อุษามณี ใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโม ไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม 8 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 20.32 น.
แต่ถูกกระติกแอบอ้างไปเป็นเรือแตงโมในสำนวน ขวัญ อุษามณีเมื่อทราบความจริงว่ามีการแอบอ้าง จึงให้ความร่วมมือเต็มที่ พร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโม ที่จะแจ้งความกระติก ในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน ในเช้าวันนี้ วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ที่ สภ.นนทบุรี”
ล่าสุด ขวัญ อุษามณี ดาราสาวคนดังได้ เดินร่วมทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ กระติก อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ ในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดี
โดย ขวัญ อุษามณี ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ตนเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าเรือลำที่ตนเองนั่งจะเกี่ยวข้องกับคดี และเพิ่งทราบจากนายปานเทพว่าภาพถ่ายของตนถูกนำไปสอดไส้ไว้ในสำนวนคดี ในฐานะลูกตำรวจและพลเมืองดี จึงเดินทางมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อช่วยคืนความยุติธรรมให้แตงโม พร้อมยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจและยินดีส่งมอบโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเทคโนโลยี แม้เวลาจะผ่านมา 4 ปีแล้วก็ตาม
ขณะที่ อ.ปานเทพ ระบุว่า ได้แกะรอยข้อมูลทีละขั้นตอนจนพบว่า ขวัญ อุษามณี ลงเรือวันเดียวกันและถ่ายภาพบริเวณสะพานพระราม 8 เหมือนกันแต่เป็นคนละเวลา จึงนำมาสู่การแจ้งความในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จ จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสำนวนคดีเดิมที่เคยร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ ทนายความ และพยานเท็จที่อาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รับโทษน้อยลงหรือพ้นผิด
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