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ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 11:54 น.
ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน

เช็กด่วน ปิดเบี่ยงการจราจรขาเข้าบางนา-ตราด ระยะทาง 800 เมตร ถึง 24 พ.ค. 2570 แนะวางแผนใช้เส้นทางเบี่ยง ลดปัญหาจราจรติดขัด

ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมวางแผนการเดินทาง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ประกาศปิดเบี่ยงการจราจร เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนช่องทางหลักขาเข้า บนทางหลวงหมายเลข 34 หรือถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) ในช่วงตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่างกิโลเมตรที่ 19+700 ถึงกิโลเมตรที่ 20+500 (ทางหลัก ขาเข้า) ตั้งแต่สะพานข้ามคลองโอ่งแตกถึงสะพานข้ามคลองเสาระหงษ์

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2570

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สำหรับการจัดระเบียบเส้นทางเบี่ยงการจราจร ทางโครงการจะทำการปิดเบี่ยงในระยะทางรวม 800 เมตร บนช่องทางหลักฝั่งขาเข้า โดยจัดให้รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันได้ในช่องทางหลักด้านขาออก แบ่งเป็นการเบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักขาออกจำนวน 2 ช่องจราจรให้เป็นช่องทางสำหรับรถขาเข้า และปรับช่องทางหลักขาออกให้เหลือ 2 ช่องจราจร

เนื่องจากการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรและการเดินทางในบางช่วงเวลา แขวงทางหลวงสมุทรปราการจึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อได้ที่นายอาทิตย์ ผู้ช่วยนายช่างโครงการและผู้ควบคุมงาน เบอร์โทรศัพท์ 084-098-0472, แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 02-397-4103, หมายเลข 02-206-3789 กด 1 ต่อ 53613 และ 53617 หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน
ภาพจาก Facebook : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง
ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน ถึง 24 พ.ค. 2570
ภาพจาก Facebook : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง

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ข้อมูลจาก : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 11:54 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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