สว. นามสกุล “วงศ์สวัสดิ์” เสนอให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% แก้ปัญหานอมินี
สว. นามสกุล “วงศ์สวัสดิ์” เสนอให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% แก้ปัญหานอมินี ชี้กฎหมายไทยปัจจุบันเอื้อให้ผู้ประกอบการต่างชาติทำผิด
กลายเป็นประเด็น ภายหลังจากที่ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณารายงานการศึกษา เรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินี เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา
โดยในช่วงหนึ่งนางประทุม วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ระบุว่าเราต้องไม่ต่อต้านคนต่างชาติ การลงทุน การที่ต่างชาติลงทุนเป็นเรื่องดี แต่ตอนมองว่าแก้ปัญหานอมินีไม่ถูกจุด เสนอให้แก้ไขกฎหมายการถือหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติ จะถือหุ้นได้ไม่เกิน 49 % เพราะเห็นว่า เป็นการบีบให้ชาวต่างชาติ ต้องใช้นอมินี ถือหุ้นแทน
นางประทุม เสนอว่า ควรเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นใหญ่ไปเลย 100% จะไม่มีปัญหานอมินี ถ้าคนไทยมีเงิน 30% ก็ให้ถือหุ้น 30% คนต่างชาติมีเงิน 70% ก็ให้ถือหุ้น 70% ทำให้ตรงไปตรงมา นี่คือทุนขาวแต่แรก กฎหมายเอื้อให้เทาตั้งแต่แรก จะมานั่งถามใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ในเมื่อให้เขาผิดแต่แรก มันก็จะมีการหลีกเลี่ยง
“ยกตัวอย่างดิฉันเคยไปเป็นนักธุรกิจที่รัสเซีย เขาให้ถือหุ้นต่างชาติ 100% แต่เมืองไทยต่อให้มีเงินลงทุน 100% แต่ให้หุ้นแค่ 49% ก็จำเป็นต้องใช้นอมินี” นางประทุม กล่าวและว่า “ให้ไปเลย นาย ก ลงทุน 70% ก็ให้ 70% คนไทยถือ 30% แต่ถ้าคนไทยเป็น 0 ไม่มีเลย คุณก็ให้นาย ก 100% ไปเลย เหมือนที่ดิฉันไปลงทุนที่รัสเซีย ไม่มีหุ้นรัสเซียสักบาทเดียว”
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