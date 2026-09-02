พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ
พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ไม่มีค่าน้ำมันไปโปรโมตเพลงของตัวเอง ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ
ถือเป็นเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยอะไรต่าง ๆ มากมายสำหรับ “พลอยชมพู” ญานนีน ภารวี ไวเกล ศิลปินสาวมากความสามารถ ได้อัดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงที่เผชิญมรสุมทางการเงินจนถึงขั้นไม่มีค่าน้ำมันรถยนต์เพื่อเดินทางไปโปรโมตเพลง พร้อมข้อความระบุว่า “กว่าจะผ่านแต่ละเรื่องราวในชีวิตได้ ขอบคุณปัญหาต่างๆที่ทำให้เราเห็นว่า เราโชคดีแค่ไหนที่เรามีคนที่รักเราอยู่รอบตัว”
วิกฤตชีวิตเทหมดหน้าตักบัญชีเหลือศูนย์บาท
พลอยชมพูเล่าว่า “จะไป T-Pop Stage ครั้งแรกไม่มีแม้แต่ค่าน้ำมันที่จะขับรถไปทำงาน ช่วงที่เราคัมแบ็กใหม่ ๆ กับเพลง Location เป็นช่วงที่ทดสอบชีวิตเรามาก ช่วงนั้นเราก็มีปัญหาอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันในข่าวอยู่ ตอนนั้นเราเพิ่งแถลงข่าวไปแถมยังจ่ายค่าทนายไปเป็นก้อนใหญ่ แล้วก็เพิ่งจะทำเพลงกับ MV เสร็จไปจนไม่เหลือเงินแล้ว เรียกได้ว่าตอนนั้นเราเทหมดหน้าตักเลย
พอถึงวันที่เราจะต้องไปโปรโมตเพลงที่ T-Pop Stage เผอิญน้ำมันหมดพอดี Workpoint ก็อยู่ไกล บ้านก็อยู่ราดกระบังสมุทรปราการอย่างนี้ บ้านฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ ด้วยซ้ำ คือรู้ว่าถ้าขับรถไปถ้าไม่เติมน้ำมันไปไม่ถึงแน่นอน สถานการณ์ตอนนั้นคือขอแค่ไปกลับได้ในวันนั้น แต่คือเงินในบัญชีคือ 0 บาท
ตอนนั้นเราก็เครียดเพราะว่าเราจะต้องออกจากบ้านแล้ว เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราเป็นคนที่ทั้งชีวิต เราไม่เคยจำเป็นต้องยืมเงินใคร แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ช่วงนั้นชีวิตถ่อมเรามาก ๆ เป็นครั้งแรกที่เราจำเป็นต้องกัดฟันลดอีโก้ตัวเองแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
“พลอย ศรนรินทร์” เพื่อนนางเอกยื่นมือช่วยยามลำบาก
ซึ่งเพื่อนคนนี้ที่เราไปขอความช่วยช่วยเหลือเขาก็เป็นคนที่น่ารักมาก ๆ เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราตลอด 10 กว่าปีที่คบกันมา ไหน ๆ ก็เล่าแล้วขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกัน เพื่อนคนนั้นก็คือ “พลอย ศรนรินทร์” นางเอกหนังที่หลาย ๆ คนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ตอนนั้นจำไม่ได้น่าจะโทรหาพลอยมั้ง แล้วก็อธิบายสถานการณ์พลอยไปว่า เออมันเป็นอย่างนี้นะ แต่เดี๋ยวเราจะมีเงินออกวันนี้นะเงินเข้าบัญชีแล้วเมื่อไหร่ปุ๊บ เดี๋ยวโอนให้ทันทีตอนนั้นเลย
แล้วแน่นอนว่าเพื่อนเราเขาก็เข้าใจเราอยู่แล้ว เพราะว่าเขาก็เห็นว่าปัญหาเรามันคืออะไร แต่ความรู้สึกของเราในตอนนั้นรู้สึกอายมาก เพราะว่านึกภาพออกไหมว่า เราทำงานมาตั้งแต่เด็ก ๆ เรารู้สึกว่า ไอ้… เงิน 500 บาท เราไม่ควรที่จะไม่มี แต่ว่าความช่วยเหลือของเพื่อนเราในวันนั้น เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกตื้นตัน พูดแล้วจะร้อง เรารู้สึกว่าเงิน 500 บาทที่เค้าให้เรายืมในวันนั้นมีค่ากับเรามากเลย
น้ำใจเพื่อนผลักดันให้การคัมแบ็กสำเร็จ
จนทุกวันนี้เรารู้สึกว่า…ไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจเขายังไงดี ไม่รู้ต้องทำยังไง ก็ต้องขอบคุณพลอยมาก ๆ จริง ๆ แล้วก็เรารู้สึกว่า สเตจในวันนั้นมันเป็นหนึ่งสเตจที่เป็นส่วนนึงที่ทำให้การคัมแบ็กของเราในวันนั้นมันประสบความสำเร็จ เราก็อยากให้ทุกคนไปเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเราเยอะ ๆ นะคะ
นอกจากว่าพลอยจะเป็นคนที่น่ารักมาก ๆ แล้ว พลอยเขาก็ยังเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็มีพรสวรรค์มาก ๆ เลย แล้วสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทุก ๆ คนด้วยที่ซัพพอร์ตพลอยชมพูในวันนั้น เอาจริง ๆ ถ้าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากเพื่อน แล้วก็กำลังใจจากทุก ๆ คนในวันนั้น เราอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้
เตรียมพร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่พลอยชมพูกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตแรกและคอนเสิร์ตสุดท้าย พอเรามาย้อนคิดนึกถึงเรื่องนี้ทำให้เราเห็นเลยว่า โอ้โห…กว่าเราจะผ่านแต่ละเรื่องราวมาได้จนถึงวันนี้ คงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันนั้น ถ้าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ หรือว่าเพื่อนเรา คนรอบข้างเรา
ช่วงนี้รู้สึก Emotional เพราะว่าใกล้วันคอนเสิร์ตแล้ว อีกไม่กี่วันเอง ทั้งตื่นเต้น ทั้งกลัวความรู้สึกมันตีกันเต็มไปหมด แถมกูยังเป็นเมนส์ด้วยตอนนี้ อารมณ์แปรปวนไปหมดเลย แต่นั่นแหละประสบการณ์ทุกอย่างมันก็ทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้น”
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