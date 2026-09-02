บันเทิง

พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 11:33 น.
พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ไม่มีค่าน้ำมันไปโปรโมตเพลงของตัวเอง ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

ถือเป็นเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยอะไรต่าง ๆ มากมายสำหรับ “พลอยชมพู” ญานนีน ภารวี ไวเกล ศิลปินสาวมากความสามารถ ได้อัดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงที่เผชิญมรสุมทางการเงินจนถึงขั้นไม่มีค่าน้ำมันรถยนต์เพื่อเดินทางไปโปรโมตเพลง พร้อมข้อความระบุว่า “กว่าจะผ่านแต่ละเรื่องราวในชีวิตได้ ขอบคุณปัญหาต่างๆที่ทำให้เราเห็นว่า เราโชคดีแค่ไหนที่เรามีคนที่รักเราอยู่รอบตัว”

วิกฤตชีวิตเทหมดหน้าตักบัญชีเหลือศูนย์บาท

พลอยชมพูเล่าว่า “จะไป T-Pop Stage ครั้งแรกไม่มีแม้แต่ค่าน้ำมันที่จะขับรถไปทำงาน ช่วงที่เราคัมแบ็กใหม่ ๆ กับเพลง Location เป็นช่วงที่ทดสอบชีวิตเรามาก ช่วงนั้นเราก็มีปัญหาอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันในข่าวอยู่ ตอนนั้นเราเพิ่งแถลงข่าวไปแถมยังจ่ายค่าทนายไปเป็นก้อนใหญ่ แล้วก็เพิ่งจะทำเพลงกับ MV เสร็จไปจนไม่เหลือเงินแล้ว เรียกได้ว่าตอนนั้นเราเทหมดหน้าตักเลย

โฆษณา

พอถึงวันที่เราจะต้องไปโปรโมตเพลงที่ T-Pop Stage เผอิญน้ำมันหมดพอดี Workpoint ก็อยู่ไกล บ้านก็อยู่ราดกระบังสมุทรปราการอย่างนี้ บ้านฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ ด้วยซ้ำ คือรู้ว่าถ้าขับรถไปถ้าไม่เติมน้ำมันไปไม่ถึงแน่นอน สถานการณ์ตอนนั้นคือขอแค่ไปกลับได้ในวันนั้น แต่คือเงินในบัญชีคือ 0 บาท

ตอนนั้นเราก็เครียดเพราะว่าเราจะต้องออกจากบ้านแล้ว เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราเป็นคนที่ทั้งชีวิต เราไม่เคยจำเป็นต้องยืมเงินใคร แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ช่วงนั้นชีวิตถ่อมเรามาก ๆ เป็นครั้งแรกที่เราจำเป็นต้องกัดฟันลดอีโก้ตัวเองแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

พลอยชมพู อัดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวชีวิต
FB/ Jannine Weigel

“พลอย ศรนรินทร์” เพื่อนนางเอกยื่นมือช่วยยามลำบาก

ซึ่งเพื่อนคนนี้ที่เราไปขอความช่วยช่วยเหลือเขาก็เป็นคนที่น่ารักมาก ๆ เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราตลอด 10 กว่าปีที่คบกันมา ไหน ๆ ก็เล่าแล้วขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกัน เพื่อนคนนั้นก็คือ “พลอย ศรนรินทร์” นางเอกหนังที่หลาย ๆ คนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ตอนนั้นจำไม่ได้น่าจะโทรหาพลอยมั้ง แล้วก็อธิบายสถานการณ์พลอยไปว่า เออมันเป็นอย่างนี้นะ แต่เดี๋ยวเราจะมีเงินออกวันนี้นะเงินเข้าบัญชีแล้วเมื่อไหร่ปุ๊บ เดี๋ยวโอนให้ทันทีตอนนั้นเลย

แล้วแน่นอนว่าเพื่อนเราเขาก็เข้าใจเราอยู่แล้ว เพราะว่าเขาก็เห็นว่าปัญหาเรามันคืออะไร แต่ความรู้สึกของเราในตอนนั้นรู้สึกอายมาก เพราะว่านึกภาพออกไหมว่า เราทำงานมาตั้งแต่เด็ก ๆ เรารู้สึกว่า ไอ้… เงิน 500 บาท เราไม่ควรที่จะไม่มี แต่ว่าความช่วยเหลือของเพื่อนเราในวันนั้น เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกตื้นตัน พูดแล้วจะร้อง เรารู้สึกว่าเงิน 500 บาทที่เค้าให้เรายืมในวันนั้นมีค่ากับเรามากเลย

โฆษณา

น้ำใจเพื่อนผลักดันให้การคัมแบ็กสำเร็จ

จนทุกวันนี้เรารู้สึกว่า…ไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจเขายังไงดี ไม่รู้ต้องทำยังไง ก็ต้องขอบคุณพลอยมาก ๆ จริง ๆ แล้วก็เรารู้สึกว่า สเตจในวันนั้นมันเป็นหนึ่งสเตจที่เป็นส่วนนึงที่ทำให้การคัมแบ็กของเราในวันนั้นมันประสบความสำเร็จ เราก็อยากให้ทุกคนไปเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเราเยอะ ๆ นะคะ

นอกจากว่าพลอยจะเป็นคนที่น่ารักมาก ๆ แล้ว พลอยเขาก็ยังเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็มีพรสวรรค์มาก ๆ เลย แล้วสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทุก ๆ คนด้วยที่ซัพพอร์ตพลอยชมพูในวันนั้น เอาจริง ๆ ถ้าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากเพื่อน แล้วก็กำลังใจจากทุก ๆ คนในวันนั้น เราอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้

FB/ Jannine Weigel

เตรียมพร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและครั้งสุดท้าย

ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่พลอยชมพูกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตแรกและคอนเสิร์ตสุดท้าย พอเรามาย้อนคิดนึกถึงเรื่องนี้ทำให้เราเห็นเลยว่า โอ้โห…กว่าเราจะผ่านแต่ละเรื่องราวมาได้จนถึงวันนี้ คงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันนั้น ถ้าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ หรือว่าเพื่อนเรา คนรอบข้างเรา

ช่วงนี้รู้สึก Emotional เพราะว่าใกล้วันคอนเสิร์ตแล้ว อีกไม่กี่วันเอง ทั้งตื่นเต้น ทั้งกลัวความรู้สึกมันตีกันเต็มไปหมด แถมกูยังเป็นเมนส์ด้วยตอนนี้ อารมณ์แปรปวนไปหมดเลย แต่นั่นแหละประสบการณ์ทุกอย่างมันก็ทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้น”

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา โพสต์ฉลองวันเกิดปีที่ 35 ของว่าที่เจ้าสาว บันเทิง

ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา ฉลองวันเกิดว่าที่เจ้าสาว

18 นาที ที่แล้ว
ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน ข่าว

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

23 นาที ที่แล้ว
เฝ้าระวัง &quot;ฝีดาษวานร&quot; ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง สุขภาพและการแพทย์

เฝ้าระวัง ฝีดาษวานร ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง

41 นาที ที่แล้ว
พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ บันเทิง

พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

44 นาที ที่แล้ว
หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย บันเทิง

หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. นามสกุล “วงศ์สวัสดิ์” เสนอให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% แก้ปัญหานอมินี

53 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย หนุ่มตัดพ้อลาโลก ขี่จยย. ชนรถตู้นักเรียนดับ ข่าว

โพสต์สั่งลา หนุ่มซิ่ง จยย. ไลฟ์สดพุ่งชนรถตู้ส่งนักเรียนดับสลด ตัดพ้อชีวิตหมดทางสู้

57 นาที ที่แล้ว
ทนายตั้มเฉลย &quot;กลุ่ม 12&quot; คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง &quot;ผู้กอง&quot; ข่าว

ทนายตั้มเฉลย “กลุ่ม 12” คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง “ผู้กอง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กระติก” ยังนิ่ง หลัง “ขวัญ อุษามณี” เตรียมเข้าแจ้งความปมแอบอ้างเรือ “แตงโม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงหนัก ยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ โวยอยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยว ข่าว

ทัวร์ลงยับ ยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ โวยอยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ บันเทิง

เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กรัสเซียอายุ 12 ถูกวัยรุ่นสาวรัสเซียล่อลวงไปฆ่า สารภาพอยากรู้สึกเป็นเพชฌฆาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการ ข่าว

แห่เสียดาย! หมูกะทะร้านดัง สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มมะกันหื่น ตระเวนดมก้นผู้หญิง เผยมีประวัติก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจนาน 8 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
JAS/MONO เตรียมจ่ายโบนัส 5 ล้านตามสัญญา หลังสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย ข่าวกีฬา

JAS/MONO เตรียมจ่ายโบนัส 5 ล้านตามสัญญา หลังสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพ &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; อยู่ในคุกก่อนได้ปล่อยตัว แชตเผยอีกฝั่งบอกไม่ให้ประกัน บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ “ต้า เฟ็ดเฟ่” อยู่ในคุกก่อนได้ปล่อยตัว แชตเผยอีกฝั่งไม่ให้ประกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโพสต์สั่งลา ไลฟ์สดซิ่ง จยย. ชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับ ข่าว

หนุ่มโพสต์ลาโลก ไลฟ์สดซิ่ง จยย. ชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับคาที่ พ้อแบกภาระไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 14 ปี ท่ามกลางวิวภูเขาสูงกว่า 4,000 เมตร บันเทิง

ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน ท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ไล่ออก “พ.ต.อ.” ผิดวินัยร้ายแรงหลายกรณี ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัทยาขึ้นป้ายรับทหารสหรัฐฯ กว่า 5,000 นาย USS Abraham Lincoln ถึงไทย ลุ้นเงินสะพัด 100 ล้าน ข่าว

พัทยาขึ้นป้ายหน้าวอล์กกิ้งสตรีท ต้อนรับทหารสหรัฐฯ 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เหน็บโครงการ “TH-Ai” แป๊กหรือไม่แป๊ก ตั้งเป้า 5 ล้าน ลงทะเบียนไม่ถึงครึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายน้ำท่วมเนปาล-ทิเบต ทะลุ 1,000 ศพ ยังมีผู้สูญหายอีก 4,000 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 11:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
เฝ้าระวัง &quot;ฝีดาษวานร&quot; ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

เฝ้าระวัง ฝีดาษวานร ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
Back to top button