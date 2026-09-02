หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย

ฝน ศนันทฉัตร โพสต์แชตสาวปริศนา อ้าง ผบ.ตร. สนใจ ต้องการร่วมงานด้วย ดาราสาวตอบกลับแบบนี้ ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆ
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากแฟนคลับ เมื่อนักแสดงสาวร่างเล็กหน้าเด็กตลอดกาล อย่าง ฝน ศนันทฉัตร ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ประการณ์สุดงง เมื่อมีสาวปริศนารายหนึ่งทักแชตมาหาเธอเพื่อติดต่องาน โดยอ้างว่า ผบ.ตร. สนใจในตัวเธอ และอยากชวนไปทำงานด้วย
ซึ่งทาง ฝน ศนันทฉัตร ได้ตอบกลับไปอย่างตรง ๆ ปนขำขันนิด ๆ ว่า “ให้ไปเป็นตำรวจหรอคะ ไม่สะดวกค่ะ” งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ถึงกับหลุดขำ โดยฝนแคปภาพแชตดังกล่าวมาโพสต์ลงในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เป็นดารา เป็น CEO เจ้าของแบรนด์ bissiq ก็เหนื่อยจะแย่แล้วค่ะ พี่ยังอยากให้หนูไปเป็นตำรวจอีกหรอคะ ? 555555555555”
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อ้างอิงจาก : FB Sananthachat
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