ทนายตั้มเฉลย “กลุ่ม 12” คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง “ผู้กอง”
ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เปิดที่มา “กลุ่ม 12” หลังปะทะ กัน จอมพลัง ผ่านโซเชียล เผยเป็นกลุ่มหารือตั้งพรรคการเมืองเมื่อหลายปีก่อน พร้อมนัดไลฟ์เปิดรายละเอียดเพิ่มคืนนี้
ดราม่าระหว่าง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด กับ กัน จอมพลัง ปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังษิทรากล่าวหาว่า กันเคยขอให้ตนหยุดเปิดโปงนักการเมืองที่ถูกโยงกับเว็บพนัน ขณะที่กันปฏิเสธว่าไม่เคยขอให้หยุด และระบุว่าเพียงเตือนว่าข้อมูลที่ษิทรานำไปตรวจสอบไม่ถูกต้อง พร้อมเรียกร้องให้อีกฝ่ายรับผิดชอบคำพูด
การตอบโต้เดินมาถึงวันที่ 1 กันยายน เมื่อษิทราโพสต์ถึงบุคคลที่ “ฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี” พร้อมถามกันว่า “ยังจำกลุ่ม 12 ได้ไหม” ด้านกันตอบว่า หากตนอยากเป็นนายกรัฐมนตรี คงลงเลือกตั้งไปตั้งแต่ช่วงที่ษิทราอยู่ในเรือนจำแล้ว
วันเดียวกัน ษิทราให้สัมภาษณ์ว่า ตนเคยอยู่ใน “กลุ่ม 12” และกันเป็นผู้ชักชวนเข้าร่วม รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ แต่ยังไม่ยอมเปิดว่ากลุ่มมีไว้ทำอะไร เพียงระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายและปัจจุบันกลุ่มยุติไปแล้ว
ล่าสุดวันที่ 2 กันยายน ษิทราโพสต์เฟซบุ๊กเฉลยว่า กลุ่ม 12 เป็นกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นเพื่อพูดคุยเรื่องการตั้งพรรคการเมือง
ษิทราเล่าว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นราวปี 2565 เมื่อกัน จอมพลัง และบุคคลอีกคนเข้ามาชวนตนตั้งพรรคการเมือง โดยวางแนวคิดให้พรรครวมบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลายวงการ ซึ่งไม่เคยเข้าสู่สนามการเมืองมาก่อน เพื่อสร้างตัวเลือกใหม่ให้ประชาชน
หลังตอบรับข้อเสนอ กลุ่มเริ่มชักชวนคนมีชื่อเสียงจากหลายสาขาอาชีพจนมีสมาชิกรวม 12 คน จึงตั้งชื่อกลุ่มไลน์ว่า “กลุ่ม 12” อย่างไรก็ตาม ษิทรายังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อสมาชิกอีก 10 คน หรือชื่อพรรคที่เคยหารือกัน
ษิทราระบุว่า แผนตั้งพรรคเริ่มติดขัดจากเรื่องเงินทุนและขั้นตอนจัดตั้งพรรค สมาชิกกังวลว่าหากต้องเริ่มตั้งพรรคใหม่อาจใช้เวลานาน ขณะที่คนในกลุ่มไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง ทำให้การเดินหน้าต่อเป็นเรื่องยาก
ต่อมากันเสนอแนวทางบางอย่าง ซึ่งษิทราอ้างว่าเกี่ยวข้องกับ “ผู้กอง” คนหนึ่ง และข้อเสนอนี้ทำให้การหารือของกลุ่มสิ้นสุดลง แต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าข้อเสนอคืออะไร หรือ “ผู้กอง” ที่กล่าวถึงเป็นใคร
ษิทราประกาศว่าจะเล่ารายละเอียดส่วนที่เหลือผ่านไลฟ์ทางช่อง YouTube ของตัวเอง เวลา 19.00 น. วันนี้ พร้อมตอบคำถามจากผู้ติดตามของทั้งตนและกัน จอมพลัง
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเรื่องสมาชิกทั้ง 12 คน แนวทางตั้งพรรค ข้อเสนอที่ทำให้กลุ่มยุติ และตัวตนของ “ผู้กอง” ยังมาจากคำบอกเล่าของษิทรา ยังไม่มีเอกสารหรือคำยืนยันจากบุคคลอื่นในกลุ่มออกสู่สาธารณะ ส่วนกัน จอมพลังยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโพสต์ล่าสุดเรื่องการหารือตั้งพรรค
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Facebook ษิทรา เบี้ยบังเกิด: โพสต์เฉลย “กลุ่ม 12” วันที่ 2 กันยายน 2569
- ข่าวสด: ทนายตั้มแย้มที่มาไลน์กลุ่ม 12 เผยกัน จอมพลังเป็นคนชวนเข้าร่วม
- MGR Online: กัน จอมพลังโต้ปมฝันเป็นนายกรัฐมนตรี
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