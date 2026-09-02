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ทนายตั้มเฉลย “กลุ่ม 12” คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง “ผู้กอง”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 11:08 น.
ทนายตั้มเฉลย "กลุ่ม 12" คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง "ผู้กอง"
Facebook ษิทรา เบี้ยบังเกิด

ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เปิดที่มา “กลุ่ม 12” หลังปะทะ กัน จอมพลัง ผ่านโซเชียล เผยเป็นกลุ่มหารือตั้งพรรคการเมืองเมื่อหลายปีก่อน พร้อมนัดไลฟ์เปิดรายละเอียดเพิ่มคืนนี้

ดราม่าระหว่าง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด กับ กัน จอมพลัง ปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังษิทรากล่าวหาว่า กันเคยขอให้ตนหยุดเปิดโปงนักการเมืองที่ถูกโยงกับเว็บพนัน ขณะที่กันปฏิเสธว่าไม่เคยขอให้หยุด และระบุว่าเพียงเตือนว่าข้อมูลที่ษิทรานำไปตรวจสอบไม่ถูกต้อง พร้อมเรียกร้องให้อีกฝ่ายรับผิดชอบคำพูด

การตอบโต้เดินมาถึงวันที่ 1 กันยายน เมื่อษิทราโพสต์ถึงบุคคลที่ “ฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี” พร้อมถามกันว่า “ยังจำกลุ่ม 12 ได้ไหม” ด้านกันตอบว่า หากตนอยากเป็นนายกรัฐมนตรี คงลงเลือกตั้งไปตั้งแต่ช่วงที่ษิทราอยู่ในเรือนจำแล้ว

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ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เปิดที่มา “กลุ่ม 12” หลังปะทะ กัน จอมพลัง
Facebook ษิทรา เบี้ยบังเกิด

วันเดียวกัน ษิทราให้สัมภาษณ์ว่า ตนเคยอยู่ใน “กลุ่ม 12” และกันเป็นผู้ชักชวนเข้าร่วม รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ แต่ยังไม่ยอมเปิดว่ากลุ่มมีไว้ทำอะไร เพียงระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายและปัจจุบันกลุ่มยุติไปแล้ว

ล่าสุดวันที่ 2 กันยายน ษิทราโพสต์เฟซบุ๊กเฉลยว่า กลุ่ม 12 เป็นกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นเพื่อพูดคุยเรื่องการตั้งพรรคการเมือง

ษิทราเล่าว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นราวปี 2565 เมื่อกัน จอมพลัง และบุคคลอีกคนเข้ามาชวนตนตั้งพรรคการเมือง โดยวางแนวคิดให้พรรครวมบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลายวงการ ซึ่งไม่เคยเข้าสู่สนามการเมืองมาก่อน เพื่อสร้างตัวเลือกใหม่ให้ประชาชน

น้องคนหนึ่งบอกให้หยุด
Facebook ษิทรา เบี้ยบังเกิด

หลังตอบรับข้อเสนอ กลุ่มเริ่มชักชวนคนมีชื่อเสียงจากหลายสาขาอาชีพจนมีสมาชิกรวม 12 คน จึงตั้งชื่อกลุ่มไลน์ว่า “กลุ่ม 12” อย่างไรก็ตาม ษิทรายังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อสมาชิกอีก 10 คน หรือชื่อพรรคที่เคยหารือกัน

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ษิทราระบุว่า แผนตั้งพรรคเริ่มติดขัดจากเรื่องเงินทุนและขั้นตอนจัดตั้งพรรค สมาชิกกังวลว่าหากต้องเริ่มตั้งพรรคใหม่อาจใช้เวลานาน ขณะที่คนในกลุ่มไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง ทำให้การเดินหน้าต่อเป็นเรื่องยาก

ต่อมากันเสนอแนวทางบางอย่าง ซึ่งษิทราอ้างว่าเกี่ยวข้องกับ “ผู้กอง” คนหนึ่ง และข้อเสนอนี้ทำให้การหารือของกลุ่มสิ้นสุดลง แต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าข้อเสนอคืออะไร หรือ “ผู้กอง” ที่กล่าวถึงเป็นใคร

ษิทราประกาศว่าจะเล่ารายละเอียดส่วนที่เหลือผ่านไลฟ์ทางช่อง YouTube ของตัวเอง เวลา 19.00 น. วันนี้ พร้อมตอบคำถามจากผู้ติดตามของทั้งตนและกัน จอมพลัง

กลุ่ม 12 คืออะไร
Facebook ษิทรา เบี้ยบังเกิด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเรื่องสมาชิกทั้ง 12 คน แนวทางตั้งพรรค ข้อเสนอที่ทำให้กลุ่มยุติ และตัวตนของ “ผู้กอง” ยังมาจากคำบอกเล่าของษิทรา ยังไม่มีเอกสารหรือคำยืนยันจากบุคคลอื่นในกลุ่มออกสู่สาธารณะ ส่วนกัน จอมพลังยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโพสต์ล่าสุดเรื่องการหารือตั้งพรรค

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 11:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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