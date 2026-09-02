โพสต์สั่งลา หนุ่มซิ่ง จยย. ไลฟ์สดพุ่งชนรถตู้ส่งนักเรียนดับสลด ตัดพ้อชีวิตหมดทางสู้
โพสต์สุดท้าย หนุ่มไลฟ์สดขี่จักรยานยนต์พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับคาที่ เผยข้อความตัดพ้อ แบกภาระหนัก-ชีวิตไร้ทางออก
จากกรณี นายรชตะ ชายชาวตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เปิดกล้องไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง ก่อนตั้งใจพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับอยู่อีกเลนเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ขณะที่นักเรียนที่โดยสารมาบาดเจ็บหลายราย
หลังจากเกิดอุบัติเหตุสลด ชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปตรวจสอบเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้เสียชีวิต พบว่าเจ้าตัวเคยโพสต์ข้อความสั่งลาเพื่อน ๆ และครอบครัวไว้ เพราะแบกรับภาระในชีวิตไม่ไหว รวมทั้งรู้สึกหมดไฟ ไร้ทางออกในชีวิต อยากลาจากโลกนี้ไปให้เร็วที่สุด
“ขออนุญาตรบกวนทุกคนเป็นครั้งสุดท้าย หากโพสต์นี้ได้ลงสำเร็จ นั่นเเสดงว่าเจ้าของเฟสนี้ ได้เสียชีวิตลงเเล้วจากอุบัติเหตุโดยเจตนา (จากความตั้งใจของข้าพเจ้า100%) เห้ออ ขอบคุณป้า ขอบคุณลุง ขอบคุณพ่อเเละเเม่ที่สอนผมให้เป็นคนดี พ่อเเละเเม่ไม่ต้องเสียใจนะที่วันนี้ไม่มีผมเเล้ว ขอบคุณมาก ๆเลยครับที่ให้ชีวิตผมมา
ไม่รู้สิผมรู้สึกหมดไฟไร้ทางออก ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ อย่างว่าเเหละเวลามันย้อนกลับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นเเล้วคงทำได้เเค่เสียใจกับสิ่งที่เสียไป อืออ อีกอย่างขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ บางคนที่ผมขอความช่วยเหลือตอนผมเเย่ด้วยนะ ซึ่งตอนนี้ความรู้สึกก็อยากจะหายไปจากโลกนี้ให้เร็วที่สุด
เพื่อน xึงคือเพื่อนคนเดียวที่รับฟังปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังxูมากที่สุด xูขอบใจมึงทุกเรื่องราวเลยนะเว้ยย ขอโทษนะที่กูผิดสัณญาที่จะไปทำงานใต้หวันกับxึงด้วยxูทำไม่ได้วะ xูรับสิ่งที่xูพยายามรับมันไว้ตั้งนานไม่ได้วะแx่งหนักเกินจะเเบกมันไว้ เเต่อย่างน้อยxูก็พยายามทุกวิถีทางเเล้ว xูขอลาจากxึงไปก่อนนะเพื่อน
ขอโทษนะพี่สาว พี่ไม่อยู่เเล้วนะ พี่จะย้ายไปที่ใหม่ไปอยู่ในกรอบรูปเล็กๆเเล้วมีธูปตั้งอยู่ด้านหน้า โครตเท่อ่าาาา555+ ไม่ต้องหาธูปมาขอเลขนะไม่ถูกหรอก เเบกรับไม่ใหวเเล้วจริง ๆ ความฝัน ความพยายาม อย่างที่บอกไปเลือกเเบบนี้เเล้วก็ต้องรับมันให้ได้ xxx เธอคือเเฟนคนสุดท้ายในช่วงชีวิตสุดท้ายที่พี่จะรักพี่ไม่อยากหนีหายไปเเบบนี้ พี่อยากบอกว่าพี่รักหนูมาก ๆ นะ การที่พี่เลือกในสิ่งที่คือพี่รับภาระในใจไม่ใหวเเล้ว”
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