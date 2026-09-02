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ทัวร์ลงยับ ยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ โวยอยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 10:56 น.
ทัวร์ลงหนัก ยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ โวยอยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยว

ทัวร์ลงยับ สาวยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ เจ้าของโพสต์โวย อยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยวที่จังหวัดโปรโมต

กลายเป็นประเด็นดรามาในโลกโซเชียล เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปถ่ายคอนเทนต์โดยให้หญิงสาวรายหนึ่งยืนใกล้รางรถไฟบริเวณสะพานแห่งหนึ่งใน จ.ลำพูน ขณะที่รถไฟขบวนหนึ่งกำลังเคลื่อนผ่านด้วยความเร็วพร้อมกับเสียงหวูดรถไฟเพื่อส่งสัญญาณเตือนคนที่อยู่บริเวณดังกล่าว

จากนั้นเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่า “อยากให้ทุกขบวนผ่านแบบช้า ๆ ตรงนี้เป็นจุดที่ลำพูนโปรโมตให้มาเที่ยวถ่ายรูป น่าจะให้ขับเบา ๆ ได้นะครับ ขบวนอื่นยังไม่เร็วแบบนี้เลย มาร่วมหาแนวทางกันครับ ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปในอนาคต”

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เจ้าของโพสต์ หญิงสาวยืนใกล้สะพานรถไฟ ลำพูน
X/ @Mkkwnss

ต่อมาเมื่อชาวเน็ตคอมเมนต์ถามว่ารถไฟเป็นคนผิดใช่หรือไม่ เจ้าของโพสต์จึงได้ตอบกลับว่า “ใช่เลยครับ ถ้าตอบแบบคนเบียว ๆ นะ แต่ถ้าเราปรับได้จะดีครับ รอบที่ผ่านมารถไฟไม่ผิดครับ แค่เราปรับให้ชะลอจะดีกว่าครับ เพราะจังหวัดเขาประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผมว่ามีคนที่มีจังหวะถ่ายยแบบนี้เยอะ ขนาดเราอยู่ห่างเส้นอันตรายยังลมแรง”

X/ @Mkkwnss

จากโพสต์ดังกล่าวประกอบกับคอมเมนต์ของเจ้าโพสต์ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่สมควรในการถ่ายภาพขณะที่รถไฟกำลังวิ่งในระยะประชิด และมองว่าคอนเทนต์ที่ได้หรือยอดวิวนั้นไม่คุ้มหากเกิดอันตรายขึ้นมา

แต่ถึงอย่างนั้น เจ้าของโพสต์ก็ยังโพสต์ข้อความอีกว่า “ดราม่าเฉย อธิบายเพิ่มเติมนะครับ ตรงนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวที่จังหวัดโปรโมตครับ ผมคิดว่ารถไฟวิ่งยังไงก็ได้นะ แต่ต้องปลอดภัยถ้าอยากให้คนไปเที่ยว

1 จะให้ช้าลงได้ไหม เพราะคันอื่น ๆ ช้าได้ และมันก็ใกล้สถานีถัดไปอยู่แล้ว 2 หรือจะให้ทำทางกั้น อันนี้ไม่ติดครับ เราเป็นนักท่องเที่ยว ที่อยากเห็นที่นี่น่าไปเที่ยว และปลอดภัยขึ้นครับ ปล.มีหลายช่องเอาไปแขวนแบบไม่อธิบาย ก็ค่อย ๆ ตามอ่านที่ผมนี่ครับ เรื่องการยืนผมแปะรูปไปครับ ให้รู้ว่าจุดที่ยืนประมาณไหน”

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X/ @Mkkwnss

หลังจากนั้น เจ้าของโพสต์โพสต์ข้อความระบุว่า “เรื่องที่ทำให้เพื่อน ๆ หงุดหงิด คือ อยากให้รถไฟช้า ซึ่งมันไม่ได้ ผมเข้าใจแล้วครับ ส่วนเรื่องความปลอดภัยขอบคุณทุก ๆ คนที่เป็นห่วงครับ ขออภัยครับ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 10:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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