นักแสดงละครเวที ถูกกล่าวหาล่วงละเมิดลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยสั่งปลด เซ่นข่าวฉาว
ศาลสั่งพิจารณาคดี “นัมคยองจู” นักแสดงละครเวทีรุ่นใหญ่ ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ หลังข่าวฉาวมหาวิทยาลัยปลดจากตำแหน่งอาจารย์ทันที
ศาลแขวงกลางกรุงโซล เตรียมพิจารณาการเตรียมการไต่สวนคดี นัมคยองจู นักแสดงละครเพลงชาวเกาหลีใต้รุ่นใหญ่วัย 63 ปี ถูกฟ้องร้องในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา ในนัดแรกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา มีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการไต่สวนโดยคณะลูกขุน การนัดเตรียมการไต่สวนนี้จำเลยไม่ได้เดินทางมาที่ศาล
ทีมทนายความของนัมคยองจูแสดงความประสงค์ที่จะเลือกใช้การพิจารณาคดีแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะเน้นการต่อสู้ในประเด็นสภาพแวดล้อมและบรรทัดฐานที่เป็นนามธรรมของวงการละครเพลงว่าสถานะของจำเลยมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อผู้เสียหายหรือไม่
พร้อมกันนี้ทนายความยังเน้นย้ำถึงมาตรการคุ้มครองเหยื่อ โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวที่ไม่จำเป็น ป้องกันความเสียหายซ้ำซ้อน และให้คณะลูกขุนประเมินความสัมพันธ์ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นสามัญสำนึกของประชาชนทั่วไป
ฝั่งตัวแทนกฎหมายของเหยื่อคัดค้านกระบวนการดังกล่าว แม้จำเลยจะมีสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ในคดีความรุนแรงทางเพศควรเคารพความต้องการของเหยื่อที่ไม่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีประเภทนี้
หลังรับฟังความเห็นของทั้งสองฝ่าย ศาลกำหนดวันพิจารณาคดีแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน โดยวันแรกจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและสอบพยานที่ฝ่ายจำเลยร้องขอ ส่วนวันที่สองจะเป็นการสอบพยานฝ่ายผู้เสียหาย ก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสินและกำหนดบทลงโทษ
ศาลยังระบุด้วยว่าเนื่องจากเป็นคดีลูกขุน ทั้งสองฝ่ายจะได้รับอิสระในการนำเสนอข้อมูลให้คณะลูกขุนอย่างเต็มที่ ตราบที่ไม่ใช้ถ้อยคำดูหมิ่น วิพากษ์วิจารณ์ หรือข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน นัมคยองจูถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาคนหนึ่งในย่านซอโชกู กรุงโซล ซึ่งผู้เสียหายได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีและโทรศัพท์แจ้ง 112 เพื่อขอความช่วยเหลือ
ในชั้นสอบสวนตำรวจ นัมคยองจูกปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ตำรวจเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอจึงส่งฟ้องต่ออัยการ ต่อมาฝ่ายจำเลยได้ร้องขอให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการไกล่เกลี่ยคดีอาญา แต่การไกล่เกลี่ยล้มเหลวเนื่องจากผู้เสียหายปฏิเสธตกลงยอมความ
สำหรับ นัมคยองจู เกิดในปี 1963 เป็นนักแสดงละครเพลงรุ่นบุกเบิกแถวหน้าของเกาหลีใต้เข้าวงการตั้งแต่ปี 1982 มีผลงานการแสดงในละครเพลงชื่อดังหลายเรื่อง เช่น The Handmaiden and the Gangsters, Rent, Mamma Mia, Chicago และ 42nd Street Broadway
ทั้งนี้ เมื่อเกิดคดีดังกล่าวขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฮงอิกได้ปลดเขาออกจากตำแหน่งศาสตราจารย์สมทบด้านศิลปการแสดงทันที
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