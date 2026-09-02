เด็กรัสเซียอายุ 12 ถูกวัยรุ่นสาวรัสเซียล่อลวงไปฆ่า สารภาพอยากรู้สึกเป็นเพชฌฆาต
เด็กรัสเซียอายุ 12 ปี ถูกวัยรุ่นสาวรัสเซียล่อลวงไปฆ่า สารภาพอยากรู้สึกเป็นเพชฌฆาต อยากรู้ว่าเลือดเป็นอย่างไร ตำรวจคุมตัวได้แล้ว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว เอ็กซ์เพลส รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมหญิงวัย 16 และ 15 ปี ภายหลังจากที่พวกเธอถูกกล่าวหาว่าล่อลวงเด็กชายอายุ 12 ปีไปฆ่าด้วยอาวุธมีด ในพื้นที่ใกล้กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทำให้ทราบว่า พวกเธออยากรู้ว่าเลือดเป็นอย่างไร และการฆ่าคนเป็นเช่นไร พร้อมรู้สึกว่าพวกเธออยากเห็นคนตายต่อหน้าและอยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพชฌฆาต นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้ต้องหาได้แชร์คลิปจากวิดีโอเกมซึ่งทำร้ายร่างกายผู้คนอย่างรุนแรง
โดยเด็กชายอายุ 12 ปีถูกล่อลวงโดยหญิงทั้งสองคนให้ไปคนอาคารทิ้งร้าง โดยอ้างว่าจะชวนไปดื่มเบียร์ ซึ่งทั้งสามฝ่ายตกลงกันว่าจะทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกติดตามตัว
เด็กสาววัยรุ่นสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุอันน่าสยดสยองถูกควบคุมตัวในข้อหาสงสัยว่ากระทำความผิดฐาน “ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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