หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน
หญิงบังกลาเทศร้องถูกข่มขืนบนรถไฟที่กำลังวิ่ง คดีขยายวงหลังกล่าวหาตำรวจอีก 2 นายล่วงละเมิดทางเพศก่อนเกิดเหตุ
ศาลบังกลาเทศมีคำสั่งส่งตัว อาบู บาการ์ ซิดดิก (Abu Bakar Siddik) อายุ 22 ปี พนักงานตู้เสบียงของรถไฟ คูริแกรม เอ็กซ์เพรส (Kurigram Express) เข้าเรือนจำเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังหญิงวัย 44 ปีแจ้งว่าถูกข่มขืนขณะรถไฟกำลังวิ่งในพื้นที่ Bogura คดียังพาดพิงตำรวจอีก 2 นายที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศก่อนเกิดเหตุข่มขืน
สำนักข่าว The Daily Star รายงานโดยอ้างคำให้การในคดีว่า ผู้เสียหายเดินทางจากกรุงธากาไปเมือง Sirajganj เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตำรวจ 2 นายพาเธอไปยังตู้เสบียงเพื่อตรวจค้น หลังสงสัยว่าอาจมียาเสพติดติดตัว ผู้เสียหายกล่าวหาว่าตำรวจทั้งคู่ล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนออกจากตู้เสบียง
หลังตำรวจออกไป อาบู บาการ์ ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนผู้เสียหายเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ขณะรถไฟแล่นผ่านบริเวณ นาโตเร (Natore) ในพื้นที่ อดัมดิกี (Adamdighi) ของโบกูรา (Bogura) ผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจึงเข้าช่วย ก่อนควบคุมตัว อาบู บาการ์ และส่งมอบให้ตำรวจ ผู้เสียหายโทรแจ้งเหตุผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 999 ในเวลาต่อมา
ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดอาบู บาการ์ ในข้อหาข่มขืน และกล่าวหาตำรวจที่ยังไม่ทราบชื่ออีก 2 นายว่าล่วงละเมิดทางเพศ ตำรวจนำ Abu Bakar ขึ้นศาลเมื่อวันที่ 1 กันยายน ก่อนศาลสั่งส่งตัวเข้าเรือนจำ
ดูลาล อุดดิน ผู้กำกับสถานีตำรวจรถไฟซานตาฮาร์ (Santahar) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของตำรวจ 2 นายที่ถูกกล่าวหาได้ และกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่ Dhaka Tribune รายงานว่า ผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital ในโบกูรา แต่ยังไม่มีการเปิดเผยผลตรวจ
ด้าน อาบู บาการ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น โดยอ้างว่าผู้เสียหายเข้าไปในตู้เสบียงและมีเพศสัมพันธ์กับเขาโดยสมัครใจหลังคนอื่นออกไปแล้ว ตำรวจยังสอบสวนข้อกล่าวหาของทั้งสองฝ่าย รวมถึงตรวจสอบตัวตนและบทบาทของตำรวจอีก 2 นายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชายอินเดียผลักหญิงท้องตกรถไฟ หลังเหยื่อขัดขืนการล่วงละเมิดทางเพศ
- ครูญี่ปุ่นลวนลามสาวบนรถไฟ ก่อนพบเหยื่อเป็นตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบ
- มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องเพิ่มความปลอดภัย หลังคดีข่มขืนในสถานีรถไฟ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- The Daily Star อัปเดต 2 ก.ย. 2569: Kurigram Express worker sent to jail over rape on moving train
- The Daily Star: Woman also accuses two unidentified police personnel
- Dhaka Tribune: Kurigram Express canteen worker held over alleged rape of woman
ติดตาม The Thaiger บน Google News: