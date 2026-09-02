ข่าวต่างประเทศ

หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 20:01 น.
หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน
ภาพตัวอย่างจำลองเหตุการณ์

หญิงบังกลาเทศร้องถูกข่มขืนบนรถไฟที่กำลังวิ่ง คดีขยายวงหลังกล่าวหาตำรวจอีก 2 นายล่วงละเมิดทางเพศก่อนเกิดเหตุ

ศาลบังกลาเทศมีคำสั่งส่งตัว อาบู บาการ์ ซิดดิก (Abu Bakar Siddik) อายุ 22 ปี พนักงานตู้เสบียงของรถไฟ คูริแกรม เอ็กซ์เพรส (Kurigram Express) เข้าเรือนจำเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังหญิงวัย 44 ปีแจ้งว่าถูกข่มขืนขณะรถไฟกำลังวิ่งในพื้นที่ Bogura คดียังพาดพิงตำรวจอีก 2 นายที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศก่อนเกิดเหตุข่มขืน

สำนักข่าว The Daily Star รายงานโดยอ้างคำให้การในคดีว่า ผู้เสียหายเดินทางจากกรุงธากาไปเมือง Sirajganj เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตำรวจ 2 นายพาเธอไปยังตู้เสบียงเพื่อตรวจค้น หลังสงสัยว่าอาจมียาเสพติดติดตัว ผู้เสียหายกล่าวหาว่าตำรวจทั้งคู่ล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนออกจากตู้เสบียง

โฆษณา

หลังตำรวจออกไป อาบู บาการ์ ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนผู้เสียหายเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ขณะรถไฟแล่นผ่านบริเวณ นาโตเร (Natore) ในพื้นที่ อดัมดิกี (Adamdighi) ของโบกูรา (Bogura) ผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจึงเข้าช่วย ก่อนควบคุมตัว อาบู บาการ์ และส่งมอบให้ตำรวจ ผู้เสียหายโทรแจ้งเหตุผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 999 ในเวลาต่อมา

ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดอาบู บาการ์ ในข้อหาข่มขืน และกล่าวหาตำรวจที่ยังไม่ทราบชื่ออีก 2 นายว่าล่วงละเมิดทางเพศ ตำรวจนำ Abu Bakar ขึ้นศาลเมื่อวันที่ 1 กันยายน ก่อนศาลสั่งส่งตัวเข้าเรือนจำ

ดูลาล อุดดิน ผู้กำกับสถานีตำรวจรถไฟซานตาฮาร์ (Santahar) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของตำรวจ 2 นายที่ถูกกล่าวหาได้ และกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่ Dhaka Tribune รายงานว่า ผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital ในโบกูรา แต่ยังไม่มีการเปิดเผยผลตรวจ

ด้าน อาบู บาการ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น โดยอ้างว่าผู้เสียหายเข้าไปในตู้เสบียงและมีเพศสัมพันธ์กับเขาโดยสมัครใจหลังคนอื่นออกไปแล้ว ตำรวจยังสอบสวนข้อกล่าวหาของทั้งสองฝ่าย รวมถึงตรวจสอบตัวตนและบทบาทของตำรวจอีก 2 นายต่อไป

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
นัมคยองจู นักแสดงละครเวที ถูกแฉล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา ข่าวต่างประเทศ

นักแสดงละครเวที ถูกกล่าวหาล่วงละเมิดลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยสั่งปลด เซ่นข่าวฉาว

46 นาที ที่แล้ว
โซลาร์ นักร้องวง MAMAMOO ถูกชายแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่ ข่าวต่างประเทศ

นักร้องดัง ถูกคนแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่ ซ้ำโดนหัวเราะเยาะเย้ย ยอมรับตกใจมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน ข่าวต่างประเทศ

หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปแตงโมอยู่บนเรือไหม? อะไรยืนยันได้ อะไรยังเป็นข้อสงสัย ข่าว

สรุปแตงโมอยู่บนเรือถึงกี่โมง? เทียบไทม์ไลน์ตำรวจ กับภาพใหม่ของขวัญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ เดินลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์ ข่าวต่างประเทศ

ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ ลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง &quot;เฉินกวนไท่&quot; เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี บันเทิง

ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ ข่าว

เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ แตงโม ฉี่ท้ายเรือ บันเทิง

ย้อนคำพูด ขวัญ อุษามณี ไม่เชื่อ “แตงโม” ฉี่ท้ายเรือ ชี้ ไม่มีใครกล้าโชว์ของสงวน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา โพสต์เดือด! หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ ลั่น นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เห็นค่าในโอกาส บันเทิง

เนย วรัฐฐา ระเบิดลง! หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ ลั่น นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เห็นค่าในโอกาส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม บันเทิง

ขวัญ อุษามณี ประกาศลั่น ขอยืนข้างความจริง ทวงคืนความยุติธรรมให้ แตงโม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอแล้ว ดีเซล 2 แสนลิตรซุก Data Center พระราม 9 จ่อโดนคดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Bolt สั่งระงับการใช้งาน คนขับแปะหน้าผีบนเบาะ พร้อมสอบสวนสภาพรถเพิ่มเติม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงแฉแฉสามีแอบแซ่บน้องสาววัย 17 ปี ข่าว

เมียหลวงสุดช้ำ ผัวแอบแซ่บน้องแท้ ๆ บังคับอยู่ 3 คน หนีแต่ถูกทำร้าย-ข่มขู่ไม่เลิก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องฟัน “ก้องเกียรติ” สส.กล้าธรรม ปกปิดเคยมีประวัติจำคุก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขวัญ อุษามณี กับ แตงโม รู้จักกันอย่างไร? จากพี่น้องร่วมช่อง 7 สู่พยานปมภาพเรือ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง ข่าว

ซ้อเปาสงสัยรูป ขวัญ อุษามณี ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดขึ้นปีไหน? อ.ปานเทพ โร่แจง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 เริ่ม 19.30 น. ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอธวัชชัย” เชื่อ “บังแจ็ค” โดนใบสั่งหลังถูก ICE รวบที่อเมริกา เชื่อเอี่ยวคดีแตงโม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถตู้เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจชน ก่อนเสียชีวิต ข่าว

คนขับรถตู้ เล่านาที หนุ่มซิ่ง จยย. ตั้งใจพุ่งชนดับคาที่ รีบหักหลบ นักเรียนเจ็บ 4 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ ข่าว

หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 23 นักฟุตบอลไทย เอเชียนเกมส์ 2026 “ยศกร-ธนาวุฒิ” นำทัพ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวคาดสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา ข่าว

ครอบครัวเผยสาเหตุ หนุ่มไลฟ์ซิ่ง จยย. พุ่งชนรถตู้ดับคาที่ ยายเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ป่าพรุ จ.สงขลา ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ป่าพรุ ลามหนักหลายวัน ยังดับไม่ได้ ควันหนาทำพิษ ชาวบ้านเดือดร้อน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว 2 ก.ย. 69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
สรุปแตงโมอยู่บนเรือไหม? อะไรยืนยันได้ อะไรยังเป็นข้อสงสัย

สรุปแตงโมอยู่บนเรือถึงกี่โมง? เทียบไทม์ไลน์ตำรวจ กับภาพใหม่ของขวัญ

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง &quot;เฉินกวนไท่&quot; เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

ปิดตำนาน ดาราหนังบู๊ชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน หลังเลือดออกในสมอง สิริอายุ 80 ปี

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ

เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
Back to top button