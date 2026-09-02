รวบหนุ่มมะกันหื่น ตระเวนดมก้นผู้หญิง เผยมีประวัติก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ตำรวจสหรัฐฯ รวบหนุ่มมะกันหื่น ตระเวนดมก้นผู้หญิง เผยมีประวัติก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง จนได้ฉายาว่า “นักดมก้นต่อเนื่อง”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว เอ็กซ์เพรส รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุมนาย คาเลเซ คราวเดอร์ วัย 39 ปี หลังจากที่เขาไล่ตระเวนดมก้นสตรี ซึ่งเขาถูกเรียกว่า “นักดมก้นต่อเนื่อง”
โดยพนักงานร้านเสื้อผ้าได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากที่พวกเขาเห็นว่านายคราวเดอร์อยู่ใกล้ผู้หญิงอย่างผิดสังเกต ซึ่งจากการตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าเขาย่อตัวลงขณะที่อยู่ข้างหลังสตรี พร้อมกันนี้ผู้จัดการร้านยังเห็นผู้ต้องหาทำแบบเดียวกันกับพนักงานหญิงที่กำลังเติมของบนตู้ด้วย
ทั้งนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมระบุว่าเขาเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเมื่อปี 68 รวมถึงมีคดีสะกดรอยตามในปี 66
ขณะนี้นายคราวเดอร์ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว และไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแต่อย่างใด เนื่องจากเขาได้ละเมิดทัณฑ์บน และรอนำตัวขึ้นศาลเพื่อเข้ากระบวนการตามกฎหมายต่อไป
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