เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ

ย้อนเส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์ ชาลิดา-ภูผา เตชะณรงค์ จากวันที่แชตขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ
ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครฮอตได้เท่ากับคู่ของ มิ้นต์ ชาลิดา และ ภูผา เตชะณรงค์ แน่นอน เมื่อทั้งสองปิดตำนานรักมาราธอน 14 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวานนี้ (1 ก.ย. 69) ภูผา ได้คุกเข่าขอ มิ้นต์ แต่งงาน ท่ามกลางวิวสุดโรแมนติก ที่ประเทศคีร์กิซสถาน โดยมี ม่อน น้องชายมิ้นต์ เป็นผู้ร่วมทริป และสักขีพยานรัก
ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน ท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตรโฆษณา
สำหรับวันนี้ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ จะขอพาทุกท่านไปย้อนชมเส้นทางรักของ มิ้นต์ ชาลิดา และ ภูผา เตชะณรงค์ กันค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งสองเคียงข้างกันมากว่า 14 ปี และเตรียมเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วเขาจีบกันอย่างไร และมีอุปสรรคอะไรในความรักมาราธอนครั้งนี้หรือไม่
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา เริ่มต้นจากแชตขอพินบีบี
ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยภูผาเป็นฝ่ายทักแชตและขอพินบีบีของมิ้นต์ก่อนจะนัดเดตกันครั้งแรก ซึ่งในวันนั้นมิ้นต์รถเสียจนไปสายเกือบ 3 ชั่วโมง แถมยังทักผิดโต๊ะทำเอาหน้าแตกตั้งแต่เริ่ม
ในช่วงแรกคนรอบข้างของ มิ้นต์ ชาลิดา ต่างเป็นห่วงเรื่องความเจ้าชู้ของฝ่ายชาย แต่ตลอด 1 ปีเต็มภูผาได้พิสูจน์ความเสมอต้นเสมอปลายและความจริงใจจนทุกคนยอมรับ
ช็อก! เคยเลิกกันเพราะฝ่ายชายอยากอยู่คนเดียว
เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 6-7 เกิดวิกฤตความสัมพันธ์เมื่อภูผาไปบวชและหลังจากสึกมาเขาเงียบหายไปนานกว่า 1 เดือนจนเกิดระยะห่าง หลังจากได้เคลียร์กัน สรุปทั้งคู่ตัดสินใจเลิกกันไปนานกว่า 8 เดือน เนื่องจากฝ่ายชายต้องการอยู่คนเดียวและบอกให้หยุดคุยกันไปก่อน แต่ในระหว่างนั้นทุกคนรอบข้างของทั้งคู่ก็พยายามเป็นกาวใจให้ จน มิ้นต์-ภูผา กลับมาคบกันใหม่อีกครั้ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2567 เคยมีกระแสดราม่าออกมา เมื่อชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ ภูผา เตชะณรงค์ ว่าไม่ให้เกียรติแฟนสาวและครอบครัวของเธอ เพราะคบกันนานเกิน 10 ปีแต่ยังไม่มีวี่แววขอแต่งงาน ซึ่งตอนนั้นมิ้นต์ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพราะตัวเธอเองที่ยังไม่พร้อมและฝ่ายชายไม่ได้รับรู้ดราม่าดังกล่าว
ทุกอุปสรรคพิสูจน์รักแท้
กระทั่งล่าสุด 1 กันยายน 2569 ภูผา เตชะณรงค์ ทำเซอร์ไพรส์ มิ้นต์ ชาลิดา ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานบนเทือกเขาสูง 4,000 เมตร ณ ประเทศคีร์กีซสถาน ท่ามกลางวิวธรรมชาติแบบพาโนราม่า โอบล้อมทั้งคู่ด้วยภูเขาสูง และทะเลสาบสีมิ้นต์ นับเป็นโมเมนต์สุดแสนจะโรแมนติก ที่ใครหลาย ๆ คนตั้งตารอมาตลอด 14 ปีกับความรักที่มั่นคงของทั้งคู่ มิ้นต์ ชาลิดา-ภูผา เตชะณรงค์
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
ภาพจาก : IG pupaa_tae
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