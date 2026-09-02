ข่าวดาราบันเทิง

เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 10:36 น.
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ
ภาพจาก : IG pupaa_tae

ย้อนเส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์ ชาลิดา-ภูผา เตชะณรงค์ จากวันที่แชตขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ

ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครฮอตได้เท่ากับคู่ของ มิ้นต์ ชาลิดา และ ภูผา เตชะณรงค์ แน่นอน เมื่อทั้งสองปิดตำนานรักมาราธอน 14 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวานนี้ (1 ก.ย. 69) ภูผา ได้คุกเข่าขอ มิ้นต์ แต่งงาน ท่ามกลางวิวสุดโรแมนติก ที่ประเทศคีร์กิซสถาน โดยมี ม่อน น้องชายมิ้นต์ เป็นผู้ร่วมทริป และสักขีพยานรัก

ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน ท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร

โฆษณา

สำหรับวันนี้ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ จะขอพาทุกท่านไปย้อนชมเส้นทางรักของ มิ้นต์ ชาลิดา และ ภูผา เตชะณรงค์ กันค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งสองเคียงข้างกันมากว่า 14 ปี และเตรียมเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วเขาจีบกันอย่างไร และมีอุปสรรคอะไรในความรักมาราธอนครั้งนี้หรือไม่

เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา เริ่มต้นจากแชตขอพินบีบี

ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยภูผาเป็นฝ่ายทักแชตและขอพินบีบีของมิ้นต์ก่อนจะนัดเดตกันครั้งแรก ซึ่งในวันนั้นมิ้นต์รถเสียจนไปสายเกือบ 3 ชั่วโมง แถมยังทักผิดโต๊ะทำเอาหน้าแตกตั้งแต่เริ่ม

ในช่วงแรกคนรอบข้างของ มิ้นต์ ชาลิดา ต่างเป็นห่วงเรื่องความเจ้าชู้ของฝ่ายชาย แต่ตลอด 1 ปีเต็มภูผาได้พิสูจน์ความเสมอต้นเสมอปลายและความจริงใจจนทุกคนยอมรับ

โฆษณา
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ-1
ภาพจาก : IG pupaa_tae

ช็อก! เคยเลิกกันเพราะฝ่ายชายอยากอยู่คนเดียว

เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 6-7 เกิดวิกฤตความสัมพันธ์เมื่อภูผาไปบวชและหลังจากสึกมาเขาเงียบหายไปนานกว่า 1 เดือนจนเกิดระยะห่าง หลังจากได้เคลียร์กัน สรุปทั้งคู่ตัดสินใจเลิกกันไปนานกว่า 8 เดือน เนื่องจากฝ่ายชายต้องการอยู่คนเดียวและบอกให้หยุดคุยกันไปก่อน แต่ในระหว่างนั้นทุกคนรอบข้างของทั้งคู่ก็พยายามเป็นกาวใจให้ จน มิ้นต์-ภูผา กลับมาคบกันใหม่อีกครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2567 เคยมีกระแสดราม่าออกมา เมื่อชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ ภูผา เตชะณรงค์ ว่าไม่ให้เกียรติแฟนสาวและครอบครัวของเธอ เพราะคบกันนานเกิน 10 ปีแต่ยังไม่มีวี่แววขอแต่งงาน ซึ่งตอนนั้นมิ้นต์ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพราะตัวเธอเองที่ยังไม่พร้อมและฝ่ายชายไม่ได้รับรู้ดราม่าดังกล่าว

เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ-2
ภาพจาก : IG pupaa_tae

ทุกอุปสรรคพิสูจน์รักแท้

กระทั่งล่าสุด 1 กันยายน 2569 ภูผา เตชะณรงค์ ทำเซอร์ไพรส์ มิ้นต์ ชาลิดา ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานบนเทือกเขาสูง 4,000 เมตร ณ ประเทศคีร์กีซสถาน ท่ามกลางวิวธรรมชาติแบบพาโนราม่า โอบล้อมทั้งคู่ด้วยภูเขาสูง และทะเลสาบสีมิ้นต์ นับเป็นโมเมนต์สุดแสนจะโรแมนติก ที่ใครหลาย ๆ คนตั้งตารอมาตลอด 14 ปีกับความรักที่มั่นคงของทั้งคู่ มิ้นต์ ชาลิดา-ภูผา เตชะณรงค์

ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน ท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร-3

โฆษณา
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ-3
ภาพจาก : IG pupaa_tae
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ-4
ภาพจาก : IG pupaa_tae
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ-5
ภาพจาก : IG pupaa_tae

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pupaa Taechanarong (@pupaa_tae)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

ภาพจาก : IG pupaa_tae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา โพสต์ฉลองวันเกิดปีที่ 35 ของว่าที่เจ้าสาว บันเทิง

ส่องภาพพรีเวดดิ้ง ไผ่ พาทิศ-น้ำตาล พิจิกขณา ฉลองวันเกิดว่าที่เจ้าสาว

18 นาที ที่แล้ว
ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน ข่าว

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

23 นาที ที่แล้ว
เฝ้าระวัง &quot;ฝีดาษวานร&quot; ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง สุขภาพและการแพทย์

เฝ้าระวัง ฝีดาษวานร ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง

42 นาที ที่แล้ว
พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ บันเทิง

พลอยชมพู เล่าชีวิตเศร้า เงินเกลี้ยงบัญชี ซึ้งใจที่ได้เพื่อนนางเอกแสนดีช่วยเหลือ

44 นาที ที่แล้ว
หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย บันเทิง

หลุดแชตปริศนา สาวอ้าง ผบ.ตร. หมายตา ดาราสาวคนดัง ชวนร่วมงานด้วย

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. นามสกุล “วงศ์สวัสดิ์” เสนอให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% แก้ปัญหานอมินี

53 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย หนุ่มตัดพ้อลาโลก ขี่จยย. ชนรถตู้นักเรียนดับ ข่าว

โพสต์สั่งลา หนุ่มซิ่ง จยย. ไลฟ์สดพุ่งชนรถตู้ส่งนักเรียนดับสลด ตัดพ้อชีวิตหมดทางสู้

58 นาที ที่แล้ว
ทนายตั้มเฉลย &quot;กลุ่ม 12&quot; คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง &quot;ผู้กอง&quot; ข่าว

ทนายตั้มเฉลย “กลุ่ม 12” คืออะไร ไลน์รวมคนดังคุยตั้งพรรค อ้างวงแตกเพราะข้อเสนอโยง “ผู้กอง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กระติก” ยังนิ่ง หลัง “ขวัญ อุษามณี” เตรียมเข้าแจ้งความปมแอบอ้างเรือ “แตงโม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงหนัก ยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ โวยอยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยว ข่าว

ทัวร์ลงยับ ยืนถ่ายรูปใกล้รถไฟ โวยอยากให้ทุกขบวนขับช้าลง อ้างเป็นจุดท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ บันเทิง

เส้นทางรัก 14 ปี มิ้นต์-ภูผา จากวันที่ขอพินบีบี สู่การเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กรัสเซียอายุ 12 ถูกวัยรุ่นสาวรัสเซียล่อลวงไปฆ่า สารภาพอยากรู้สึกเป็นเพชฌฆาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการ ข่าว

แห่เสียดาย! หมูกะทะร้านดัง สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มมะกันหื่น ตระเวนดมก้นผู้หญิง เผยมีประวัติก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจนาน 8 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
JAS/MONO เตรียมจ่ายโบนัส 5 ล้านตามสัญญา หลังสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย ข่าวกีฬา

JAS/MONO เตรียมจ่ายโบนัส 5 ล้านตามสัญญา หลังสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพ &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; อยู่ในคุกก่อนได้ปล่อยตัว แชตเผยอีกฝั่งบอกไม่ให้ประกัน บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ “ต้า เฟ็ดเฟ่” อยู่ในคุกก่อนได้ปล่อยตัว แชตเผยอีกฝั่งไม่ให้ประกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโพสต์สั่งลา ไลฟ์สดซิ่ง จยย. ชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับ ข่าว

หนุ่มโพสต์ลาโลก ไลฟ์สดซิ่ง จยย. ชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับคาที่ พ้อแบกภาระไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 14 ปี ท่ามกลางวิวภูเขาสูงกว่า 4,000 เมตร บันเทิง

ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน ท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ไล่ออก “พ.ต.อ.” ผิดวินัยร้ายแรงหลายกรณี ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัทยาขึ้นป้ายรับทหารสหรัฐฯ กว่า 5,000 นาย USS Abraham Lincoln ถึงไทย ลุ้นเงินสะพัด 100 ล้าน ข่าว

พัทยาขึ้นป้ายหน้าวอล์กกิ้งสตรีท ต้อนรับทหารสหรัฐฯ 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เหน็บโครงการ “TH-Ai” แป๊กหรือไม่แป๊ก ตั้งเป้า 5 ล้าน ลงทะเบียนไม่ถึงครึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายน้ำท่วมเนปาล-ทิเบต ทะลุ 1,000 ศพ ยังมีผู้สูญหายอีก 4,000 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 10:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราด ขาเข้า 3 เลน

ปิดเบี่ยงถนนบางนา-ตราดขาเข้า ยาวถึง 24 พ.ค. 70 แนะวางแผนเลี่ยงรถติด

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
เฝ้าระวัง &quot;ฝีดาษวานร&quot; ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

เฝ้าระวัง ฝีดาษวานร ปี 2569 พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แนะวิธีสังเกตอาการ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

ดร.การดี จี้ TH-AI เปิดมา 48 ชั่วโมงแล้ว คำถามต่อไปคือความปลอดภัยของคำตอบ

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569

“ขวัญ อุษามณี” เผยสาเหตุเพิ่งออกมาให้ข้อมูล ยืนยันเพิ่งรู้ว่าเรือที่ตนนั่งถูกนำไปแอบอ้าง

เผยแพร่: 2 กันยายน 2569
Back to top button