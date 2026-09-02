แห่เสียดาย! หมูกะทะร้านดัง สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการแล้ว
ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ประกาศยุติให้บริการ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 69 เป็นต้นไป ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนตลอดมา
ลูกค้าแห่เสียดาย ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 4 ปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป ทางร้านได้โพสต์ข้อความอำลาและขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการสนับสนุนตลอดมา รู้สึกซาบซึ้งใจกับทุกมื้อ ทุกโต๊ะ ทุกเสียงหัวเราะ และทุกความทรงจำดี ๆ ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมกับกล่าวขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ
ทางร้านยังได้ฝากข้อความถึงลูกค้าว่า จะเก็บทุกความทรงจำที่ประทับใจไว้ตลอดไป และหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะมีการแจ้งพิกัดสถานที่ใหม่ให้ทราบอีกครั้ง พร้อมอวยพรให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนมีความสุขมาก ๆ
ทันทีที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไป ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์เสียดายกันล้นหลาม เนื่องจากเป็นร้านโปรดที่ต้องแวะไปทานทุกครั้งเมื่อเดินทางมาที่สยามสแควร์วัน และชื่นชอบในรสชาติความอร่อย
ขณะเดียวกันลูกค้าอีกส่วนเสนอแนะและเรียกร้องให้ทางร้านพิจารณาเปิดให้บริการในโซนอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะได้กลับมาอุดหนุนความอร่อยอีกครั้ง เช่น โซนเมกาบางนา, โซนลาดพร้าว-รัชดา บริเวณยูเนี่ยนมอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว หรือเดอะสตรีท รวมถึงย่านบางแคฝั่งธนบุรี
“อยากให้มาเปิดที่เมกาบางนาค่ะ”
“อยากให้มาเปิดโซนลาดพร้าว-รัชดาค่า ยูเนี่ยน เซนลาด เดอะสตรีท”
“เสียดายไม่อยากให้ปิดเลย เป็นร้านหมูกระทะที่ชอบมาก มาเปิดแถวบางแคฝั่งธนมั้ยคร้า”
“เสียดาย เป็นร้านที่ไปสยามแล้วจะต้องไปทานตลอด”
“เป็นร้านที่อร่อยมาก อยากไปกินอีกเสียดายจัง”
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