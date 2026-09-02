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แห่เสียดาย! หมูกะทะร้านดัง สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 10:11 น.
ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ปิดให้บริการ

ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ประกาศยุติให้บริการ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 69 เป็นต้นไป ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนตลอดมา

ลูกค้าแห่เสียดาย ร้านหมูกระเทย สาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 4 ปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป ทางร้านได้โพสต์ข้อความอำลาและขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการสนับสนุนตลอดมา รู้สึกซาบซึ้งใจกับทุกมื้อ ทุกโต๊ะ ทุกเสียงหัวเราะ และทุกความทรงจำดี ๆ ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมกับกล่าวขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ

ทางร้านยังได้ฝากข้อความถึงลูกค้าว่า จะเก็บทุกความทรงจำที่ประทับใจไว้ตลอดไป และหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะมีการแจ้งพิกัดสถานที่ใหม่ให้ทราบอีกครั้ง พร้อมอวยพรให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนมีความสุขมาก ๆ

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ทันทีที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไป ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์เสียดายกันล้นหลาม เนื่องจากเป็นร้านโปรดที่ต้องแวะไปทานทุกครั้งเมื่อเดินทางมาที่สยามสแควร์วัน และชื่นชอบในรสชาติความอร่อย

ขณะเดียวกันลูกค้าอีกส่วนเสนอแนะและเรียกร้องให้ทางร้านพิจารณาเปิดให้บริการในโซนอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะได้กลับมาอุดหนุนความอร่อยอีกครั้ง เช่น โซนเมกาบางนา, โซนลาดพร้าว-รัชดา บริเวณยูเนี่ยนมอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว หรือเดอะสตรีท รวมถึงย่านบางแคฝั่งธนบุรี

“อยากให้มาเปิดที่เมกาบางนาค่ะ”

“อยากให้มาเปิดโซนลาดพร้าว-รัชดาค่า ยูเนี่ยน เซนลาด เดอะสตรีท”

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“เสียดายไม่อยากให้ปิดเลย เป็นร้านหมูกระทะที่ชอบมาก มาเปิดแถวบางแคฝั่งธนมั้ยคร้า”

“เสียดาย เป็นร้านที่ไปสยามแล้วจะต้องไปทานตลอด”

“เป็นร้านที่อร่อยมาก อยากไปกินอีกเสียดายจัง”

หมูกระเทย สาขาสยามสแควร์ ปิดให้บริการ 1 กันยายน 2569
ภาพจาก Facebook : Mookratoei หมูกระเทย
ร้านหมูกระเทย
ภาพจาก Facebook : Mookratoei หมูกระเทย
ชาวเน็ตเสียดาย หมูกระเทย สาขาสยาม ปิดให้บริการ-3
ภาพจาก Facebook : Mookratoei หมูกระเทย
ชาวเน็ตเสียดาย หมูกระเทย สาขาสยาม ปิดให้บริการ-2
ภาพจาก Facebook : Mookratoei หมูกระเทย
ชาวเน็ตเสียดาย หมูกระเทย สาขาสยาม ปิดให้บริการ
ภาพจาก Facebook : Mookratoei หมูกระเทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 10:11 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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