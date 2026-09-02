USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจนาน 8 เดือน
USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนาน 8 เดือน เผยลูกเรือเครียดคิดฆ่าตัวตาย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เรือรบ USS Abraham Lincoln เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว และเป็นการเทียบท่าครั้งแรกในรอบกว่า 8 เดือน หลังจากที่ทำภารกิจต่อเนื่องในช่วงตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังพลกว่า 5,000 นายจะขึ้นบกเพื่อพักผ่อนในพื้นที่พัทยาในช่วงวันที่ 2-6 ก.ย.
โดย CNN ระบุว่า จากการดำเนินภารกิจยาวนาน ส่งผลให้เสบียงขาดแคลนและสุขภาพจิตของลูกเรือ โดยมีรายงานว่ามีกำลังพลพยายามฆ่าตัวตาย
อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่า ลูกเรือประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของจำเป็น น้ำปนเปื้อน ปัญหาเรื่องระบบประปา สุขภาพจิตที่ถดถอย และความกังวลด้านความปลอดภัยของดาดฟ้าเรือ รวมถึงปัญหาความขัดข้องของระบบไปรษณีย์ ซึ่งส่งผลให้พัสดุสิ่งของจำเป็นจำนวนมากที่ส่งมายังเรือต้องสูญหายระหว่างการขนส่งนานหลายเดือน
ขณะที่ก่อนหน้านี้ เพจ PR PATTAYA ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมืองพัทยายินดีต้อนรับ ชี้แจงไม่สั่งห้ามเข้าพื้นที่ “ซอย 6” สถานประกอบการและประชาชนยังใช้พื้นที่ได้ตามปกติ
เมืองพัทยาขอชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในช่วงพักผ่อนขึ้นฝั่ง ไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยา โดยประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทาง เป็น มาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐฯ ที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเอง เพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่ง ซึ่งในบางสถานที่ มีทั้งห้ามโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ร้านกัญชา หรือกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น การขี่เจ็ทสกี หรือ กิจกรรมแพลากร่ม โดยในส่วนของการเดินทางไปเกาะล้านยังสามารถทำได้ปกติ และในสถานบันเทิง บางพื้นที่ จะห้ามเข้า เฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตก ส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติ เมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐฯ และดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
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