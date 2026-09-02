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USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจนาน 8 เดือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:47 น.

USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนาน 8 เดือน เผยลูกเรือเครียดคิดฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เรือรบ USS Abraham Lincoln เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว และเป็นการเทียบท่าครั้งแรกในรอบกว่า 8 เดือน หลังจากที่ทำภารกิจต่อเนื่องในช่วงตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังพลกว่า 5,000 นายจะขึ้นบกเพื่อพักผ่อนในพื้นที่พัทยาในช่วงวันที่ 2-6 ก.ย.

โดย CNN ระบุว่า จากการดำเนินภารกิจยาวนาน ส่งผลให้เสบียงขาดแคลนและสุขภาพจิตของลูกเรือ โดยมีรายงานว่ามีกำลังพลพยายามฆ่าตัวตาย

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อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่า ลูกเรือประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของจำเป็น น้ำปนเปื้อน ปัญหาเรื่องระบบประปา สุขภาพจิตที่ถดถอย และความกังวลด้านความปลอดภัยของดาดฟ้าเรือ รวมถึงปัญหาความขัดข้องของระบบไปรษณีย์ ซึ่งส่งผลให้พัสดุสิ่งของจำเป็นจำนวนมากที่ส่งมายังเรือต้องสูญหายระหว่างการขนส่งนานหลายเดือน

ขณะที่ก่อนหน้านี้ เพจ PR PATTAYA ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมืองพัทยายินดีต้อนรับ ชี้แจงไม่สั่งห้ามเข้าพื้นที่ “ซอย 6” สถานประกอบการและประชาชนยังใช้พื้นที่ได้ตามปกติ

เมืองพัทยาขอชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในช่วงพักผ่อนขึ้นฝั่ง ไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยา โดยประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทาง เป็น มาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐฯ ที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเอง เพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่ง ซึ่งในบางสถานที่ มีทั้งห้ามโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ร้านกัญชา หรือกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น การขี่เจ็ทสกี หรือ กิจกรรมแพลากร่ม โดยในส่วนของการเดินทางไปเกาะล้านยังสามารถทำได้ปกติ และในสถานบันเทิง บางพื้นที่ จะห้ามเข้า เฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตก ส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติ เมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐฯ และดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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