ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

JAS/MONO เตรียมจ่ายโบนัส 5 ล้านตามสัญญา หลังสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:45 น.
JAS/MONO เตรียมจ่ายโบนัส 5 ล้านตามสัญญา หลังสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย

พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS และ MONO เตรียมมอบเงินอัดฉีด 5 ล้านบาทให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังนักตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ทำได้ตามเงื่อนไขที่เขาเคยประกาศไว้ก่อนการแข่งขัน

พิชญ์ประกาศเงินอัดฉีดก้อนนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยตั้งเงื่อนไขว่า หากทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 ที่ประเทศจีน จะมอบเงินเพิ่ม 5 ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬา

ทีมชาติไทยทำเงื่อนไขสำเร็จเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3 ต่อ 2 เซต 25 ต่อ 20, 11 ต่อ 25, 23 ต่อ 25, 25 ต่อ 18 และ 15 ต่อ 10 ในรอบชิงชนะเลิศที่เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

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ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ไทยคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 พร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

หลังจบรอบชิงชนะเลิศ มีการยืนยันว่า พิชญ์เตรียมมอบเงินอัดฉีด 5 ล้านบาทตามคำประกาศเดิม โดยรายงานหลังการแข่งขันระบุว่าจะมอบเงินให้นักกีฬาหลังเดินทางกลับประเทศไทย

เงิน 5 ล้านบาทเป็นคนละส่วนกับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเตรียมจ่ายให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจากผลงานคว้าแชมป์เอเชีย โดยแหล่งข่าวระบุว่าเงินของพิชญ์เป็นเงินอัดฉีดส่วนตัวที่ประกาศไว้ก่อนการแข่งขัน

ก่อนหน้านี้พิชญ์เคยใช้รูปแบบเดียวกันในการสนับสนุนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยระหว่างศึก VNL 2026 ด้วยการประกาศเงินส่วนตัวตามจำนวนแมตช์ที่ทีมคว้าชัย และมีการมอบเงินตามเงื่อนไขหลังสาวไทยทำผลงานสำเร็จ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:45 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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