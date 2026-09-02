เพจดังเปิดภาพ “ต้า เฟ็ดเฟ่” อยู่ในคุกก่อนได้ปล่อยตัว แชตเผยอีกฝั่งไม่ให้ประกัน
เพจดังเปิดภาพ “ต้า เฟ็ดเฟ่” อยู่ในคุกก่อนได้ปล่อยตัว แชตเผยอีกฝั่งไม่ให้ประกัน หลังก่อนหน้า ทนายฝั่งยัตแย้งไม่ได้ยื่นคัดค้านประกัน
จากกรณีที่ “ต้า เฟ็ดเฟ่” และ “ยัต ชัยโสโร” อดีตเพื่อนรักเผชิญหน้ากันในรายการ โหนกระแส โดยช่วงหนึ่ง ต้าได้ถามยัตถึงเหตุผลที่คัดค้านประกันตัว ทำให้ต้องอยู่ในคุกใต้ศาล จนต้องยืมเงินจากทนายไข่มุกเป็นจำนวน 1 แสนบาท เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวออกมา
ด้านทนายแม็กซ์ ซึ่งอยู่ฝั่งยัตได้โต้แย้งว่า ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัว พร้อมระบุว่าการประกันตัวเป็นหน้าที่ของจำเลยและเป็นไปตามดุลยพินิจของศาล แต่คำชี้แจงจากทนายฟิล์ม (ทีมงานฝั่งทนายไข่มุก) ระบุว่า ในวันนั้นฝั่งต้าพยายามขอสาบานตนต่อศาลเพื่อจะมาตามกำหนดนัดโดยไม่ต้องใช้เงินประกันตัว เนื่องจากไม่มีเงิน
สุดท้ายแล้วทนายของฝั่งยัตได้มีการคัดค้านและแสดงแถลงเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว จนทำให้ศาลต้องใช้ดุลยพินิจกำหนดหลักทรัพย์ประกันตัวแทนการสาบานตน
จนต่อมาได้มีพยานรายหนึ่งโพสต์ข้อความยืนยันว่า ต้าถูกอีกฝั่งคัดค้านประกันตัวจริง พร้อมยังเผยด้วยว่าในตอนนั้นต้ามีอาการเครียดและผอมโทรมมาก กระทั่งได้มีเพจเฟซบุ๊ก กระทู้ผี ได้โพสต์ภาพแชตของบุคคลใกล้ตัวขอต้าคนหนึ่ง ซึ่งมีการระบุว่าคู่กรณีได้บอกทนายขอให้ศาลไม่ให้ประกันตัว พร้อมกับภาพขณะที่ต้าอยู่ในคุกใต้ศาล
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