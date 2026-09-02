พัทยาขึ้นป้ายหน้าวอล์กกิ้งสตรีท ต้อนรับทหารสหรัฐฯ 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln
เมืองพัทยาขึ้นป้ายต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ บริเวณทางเข้าวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ก่อนทหารเรือและนาวิกโยธินกว่า 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln ทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กันยายน 2569 ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านค้า และธุรกิจบริการเตรียมรองรับผู้มาเยือนกลุ่มใหญ่
บรรยากาศบริเวณวอล์กกิ้งสตรีทเริ่มคึกคักตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เมืองพัทยาติดตั้งป้ายข้อความต้อนรับกำลังพลสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการบริเวณทางเข้า ก่อนกำลังพลเดินทางเข้าพื้นที่ในวันถัดมา วอล์กกิ้งสตรีทยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังพลสามารถเข้าใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
วันที่ 2 กันยายน เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ส่วนเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USS Frank E. Petersen Jr. เข้าเทียบท่าที่ศรีราชา ขณะที่เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธ USS Robert Smalls เข้าเทียบท่าที่มาบตาพุด จ.ระยอง ทั้ง 3 ลำเป็นส่วนหนึ่งของ Abraham Lincoln Carrier Strike Group ที่แวะประเทศไทยตามกำหนด
การเยือนไทยครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกร่วมหรือปฏิบัติการทางทหารกับกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า จุดประสงค์หลักคือให้กำลังพลขึ้นฝั่งพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางเป็นเวลานาน ก่อนเดินทางกลับสหรัฐฯ ไทยไม่ได้สนับสนุนกระสุนหรือยุทโธปกรณ์ให้แก่กองเรือ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุว่า การแวะไทยเป็นการจอดท่าเรือเต็มรูปแบบครั้งแรกของ USS Abraham Lincoln นับตั้งแต่ออกปฏิบัติการจากสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 การออกปฏิบัติการรอบนี้มีวันอยู่ในทะเลรวม 286 วัน และรวมภารกิจเกือบ 7 เดือนในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ก่อนกลับเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ก่อนกำลังพลขึ้นฝั่ง เมืองพัทยาประชุมร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และผู้แทนฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมมาตรการดูแลระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กันยายน โดยประเมินว่าประมาณ 60% ของกำลังพล หรือราว 3,000 นาย อาจเดินทางเข้าท่องเที่ยวและพักค้างคืนในพัทยา
มาตรการสำหรับกำลังพลกำหนดพื้นที่และกิจกรรมบางประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ซอย 6 ซอย 6/1 ซอย 7 ร้านกัญชา ร้านขายยา และกิจกรรมทางน้ำบางประเภท ส่วนวอล์กกิ้งสตรีทเข้าได้ตามปกติภายใต้เวลาที่กำหนด โดยต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ยังเพิ่มกำลังตามแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางสำคัญ พร้อมกำชับผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
ด้านผลต่อเศรษฐกิจ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เคยประเมินก่อนการเยือนว่า หากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาท และมีกำลังพล 5,000 นายเข้ามาใช้จ่ายในเมือง อาจเกิดเงินหมุนเวียนเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาท โดยยอดจริงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้จ่าย
ขณะเดียวกัน รายงานจากพื้นที่เมื่อวันที่ 1 กันยายนระบุว่ามีการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนตลอดช่วงการเยือนอาจสูงถึง 100 ล้านบาท ครอบคลุมโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง การเดินทาง รถรับจ้าง ร้านค้า และแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม รายงานที่เผยแพร่ตัวเลข 100 ล้านบาทไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเจ้าของประมาณการ ขณะที่ตัวเลข 5 ถึง 15 ล้านบาทมีที่มาจากการประเมินของนายกเมืองพัทยาโดยตรง
การมาถึงของกำลังพลกว่า 5,000 นายจึงทำให้พัทยามีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงสั้น ๆ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กันยายน โดยวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่เมืองเตรียมรองรับ พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย การจราจร และการดูแลราคาสินค้าและบริการตลอดช่วงที่กองเรือแวะประเทศไทย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- MGR Online: พัทยาขึ้นป้ายรับทหารสหรัฐฯ หน้าวอล์กกิ้งสตรีท
- กองทัพเรือสหรัฐฯ DVIDS: Abraham Lincoln Carrier Strike Group arrives in Thailand
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