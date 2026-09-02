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พัทยาขึ้นป้ายหน้าวอล์กกิ้งสตรีท ต้อนรับทหารสหรัฐฯ 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:26 น.
พัทยาขึ้นป้ายรับทหารสหรัฐฯ กว่า 5,000 นาย USS Abraham Lincoln ถึงไทย ลุ้นเงินสะพัด 100 ล้าน

เมืองพัทยาขึ้นป้ายต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ บริเวณทางเข้าวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ก่อนทหารเรือและนาวิกโยธินกว่า 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln ทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กันยายน 2569 ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านค้า และธุรกิจบริการเตรียมรองรับผู้มาเยือนกลุ่มใหญ่

บรรยากาศบริเวณวอล์กกิ้งสตรีทเริ่มคึกคักตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เมืองพัทยาติดตั้งป้ายข้อความต้อนรับกำลังพลสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการบริเวณทางเข้า ก่อนกำลังพลเดินทางเข้าพื้นที่ในวันถัดมา วอล์กกิ้งสตรีทยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังพลสามารถเข้าใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่ 2 กันยายน เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ส่วนเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USS Frank E. Petersen Jr. เข้าเทียบท่าที่ศรีราชา ขณะที่เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธ USS Robert Smalls เข้าเทียบท่าที่มาบตาพุด จ.ระยอง ทั้ง 3 ลำเป็นส่วนหนึ่งของ Abraham Lincoln Carrier Strike Group ที่แวะประเทศไทยตามกำหนด

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การเยือนไทยครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกร่วมหรือปฏิบัติการทางทหารกับกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า จุดประสงค์หลักคือให้กำลังพลขึ้นฝั่งพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางเป็นเวลานาน ก่อนเดินทางกลับสหรัฐฯ ไทยไม่ได้สนับสนุนกระสุนหรือยุทโธปกรณ์ให้แก่กองเรือ

กองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุว่า การแวะไทยเป็นการจอดท่าเรือเต็มรูปแบบครั้งแรกของ USS Abraham Lincoln นับตั้งแต่ออกปฏิบัติการจากสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 การออกปฏิบัติการรอบนี้มีวันอยู่ในทะเลรวม 286 วัน และรวมภารกิจเกือบ 7 เดือนในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ก่อนกลับเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ก่อนกำลังพลขึ้นฝั่ง เมืองพัทยาประชุมร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และผู้แทนฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมมาตรการดูแลระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กันยายน โดยประเมินว่าประมาณ 60% ของกำลังพล หรือราว 3,000 นาย อาจเดินทางเข้าท่องเที่ยวและพักค้างคืนในพัทยา

มาตรการสำหรับกำลังพลกำหนดพื้นที่และกิจกรรมบางประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ซอย 6 ซอย 6/1 ซอย 7 ร้านกัญชา ร้านขายยา และกิจกรรมทางน้ำบางประเภท ส่วนวอล์กกิ้งสตรีทเข้าได้ตามปกติภายใต้เวลาที่กำหนด โดยต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ยังเพิ่มกำลังตามแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางสำคัญ พร้อมกำชับผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

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ด้านผลต่อเศรษฐกิจ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เคยประเมินก่อนการเยือนว่า หากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาท และมีกำลังพล 5,000 นายเข้ามาใช้จ่ายในเมือง อาจเกิดเงินหมุนเวียนเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาท โดยยอดจริงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้จ่าย

ขณะเดียวกัน รายงานจากพื้นที่เมื่อวันที่ 1 กันยายนระบุว่ามีการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนตลอดช่วงการเยือนอาจสูงถึง 100 ล้านบาท ครอบคลุมโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง การเดินทาง รถรับจ้าง ร้านค้า และแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม รายงานที่เผยแพร่ตัวเลข 100 ล้านบาทไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเจ้าของประมาณการ ขณะที่ตัวเลข 5 ถึง 15 ล้านบาทมีที่มาจากการประเมินของนายกเมืองพัทยาโดยตรง

การมาถึงของกำลังพลกว่า 5,000 นายจึงทำให้พัทยามีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงสั้น ๆ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กันยายน โดยวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่เมืองเตรียมรองรับ พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย การจราจร และการดูแลราคาสินค้าและบริการตลอดช่วงที่กองเรือแวะประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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