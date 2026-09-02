ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เหน็บโครงการ “TH-Ai” แป๊กหรือไม่แป๊ก ตั้งเป้า 5 ล้าน ลงทะเบียนไม่ถึงครึ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:10 น.

ไอซ์ เหน็บโครงการ “TH-Ai” แป๊กหรือไม่แป๊ก ตั้งเป้า 5 ล้าน ลงทะเบียนไม่ถึงครึ่ง คนใช้พูดเสียงดีกันว่ามีข้อจำกัดเยอะ ใช้ฟรีสะดวกกว่า

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “โครงการ TH-Ai Passport แป๊กหรือไม่แป๊ก ถามใครก็ตอบได้

– ตั้งเป้าไว้ 5ล้าน คนลงทะเบียนล่าสุดประมาณ 1.5 ล้าน active users หลัก 100,000 เท่านั้น
– ถ้าเข้าไปดูในเพจ AiPassth จะเห็นว่างบประชาสัมพันธ์ออกแล้ว ไมโครอินฟูจำนวนมาก เรื่องทยอยทำคลิปรีวิวส่งงาน
– คนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้อจำกัดเยอะ Ai ฟรียังดีกว่า ใช้งานสะดวกกว่า
– Ai ฟรี ยังฉลาดกว่าและทำงานได้ตรงไปตรงมากว่า เพราะ พรอมท์ถามเรื่องเกี่ยวกับการรัฐประหาร สถาบัน 112 หรือเรื่องที่ละเอียดอ่อนอีกมากมาย ระบบล็อคไว้ไม่ให้ตอบ
– ประชาชนจำนวนมากกลัวโดนล้วงข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจำนวนมากออกประกาศไม่ให้พนักงานเอาข้อมูลทางการค้าของบริษัท ไปพรอมท์ในโครงการนี้

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ก่อนหน้านี้ร่อนหนังสือถึงทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปแล้วรอบนึงตอนเปิดลงทะเบียนรอบแรก ขอความร่วมมือให้ลงทะเบียน โครงการ TH-Ai passport ก็ที่ คุณไชยชนก ออกมาบอกว่าปลื้มมาก ทำหน้าฟินสุดๆ คนลงทะเบียนเพื่อนวันละแสน ดิฉันถุงบอกว่า ครึ่งนึงก็น่าจะข้าร้าชส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

และ ณ ขณะนี้ ยอดไม่ปังตามที่หวัง จึงต้องร่อนหนังสือถึงข้าราชการท้องถิ่นทุกจังหวัด (ต่อไปคงจะลงทุก อบต และ เทศบาล) พร้อมส่งไปที่โรงเรียนต่างๆ รัฐวิสาหกิจ คู่สัญญารัฐ

*เอ้า มาลงทะเบียนกันหน่อยเร็วพี่น้องงงงงงง ถ้าคนลงทะเบียนน้อยเดี๋ยวน้องลูกนกโดนล้อ เอ้ยไม่ใช่!! เดี๋ยวเอกชนเค้าจะขาดทุนนะจ๊ะ เอ้ยไม่ใช่!!!! เดี๋ยวโครงการรัฐไม่ประสบความสำเร็จ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

***ส่วนตัว ดิฉันลงทะเบียนละ แต่คิดอีกทีคงไม่ใช้งาน เรื่องกลัวข้อมูลส่วนบุคคลหลุดก็เรื่องนึง แต่ที่สำคัญคือไม่อยากให้รัฐต้องจ่ายเงินแผ่นดิน 25บาท ต่อเดือน ให้กับผู้รับเหมาในเครือข่ายสีน้ำเงิน เสียดาย”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 09:10 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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