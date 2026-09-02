ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน ท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร

สิ้นสุดการรอคอย! ภูผา เตชะณรงค์ คุกเข่าขอ มิ้นต์ ชาลิดา แต่งงาน หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 14 ปี ท่ามกลางวิวธรรมชาติบนเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ใครหลาย ๆ คนรอคอยมานาน สำหรับคู่รักมาราธอนอย่าง ภูผา เตชะณรงค์ และ มิ้นต์ ชาลิดา ที่ล่าสุด (1 ก.ย. 69) ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ใหญ่คุกเข่าขอนางเอกสาวแต่งงาน ปิดตำนานดูใจ 14 ปี ท่ามกลางวิวธรรมชาติแบบมาโนราม่า โอบล้อมด้วยภูเขา และทะเลสาบสีมิ้นต์ บนเทือกเขาสูงกว่า 4,000 เมตร ที่ประเทศคีร์กีซสถาน โดยมี ม่อน ธนัชชัย น้องชายของมิ้นต์ ร่วมทริปเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วย
โดยทาง ภูผา เตชะณรงค์ ได้โพสต์ภาพวินาทีเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงลงในอินสตาแกรมส่วนตัว pupaa_tae พร้อมระบุแคปชั่นน่ารัก ๆ ประกอบวันแห่งความสุขครั้งนี้ว่า “One more adventure. This time, forever. ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้ว อยู่ต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไป #ผมถนัดแบบนี้”
ขณะที่ทางด้านเจ้าสาวป้ายแดง อย่าง มิ้นต์ ชาลิดา ก็ได้โพสต์โมเมนต์แห่งความสุขครั้งนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว mint_chalida เช่นกัน พร้อมระบุข้อความว่า
“ชื่อภูผา ก็เลยมาขอกันกลางภูเขา กว่าจะขึ้นมาถึงเกือบ 4,000 เมตร ทั้งขี่ม้า ปีนเขา ลุยโคลน เหนื่อย หอบ หนาว ครบ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพามาลำบากขนาดนี้ ที่แท้ก็Yes, of course.”
หลังจากโพสต์ขอแต่งงานถูกเผยแพร่ไม่ทันไร เหล่าพวกพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามเรื่องราวความรักของ ภูผา-มิ้นต์ มาตลอด 14 ปี ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกนี้กันอย่างล้นหลาม ทั้งต่างก็รออัปเดตลุคนางเอกสาวในชุดแต่งงานในชีวิตจริงสักที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้องชาย มิ้นต์ ชาลิดา ถูกชายชาวต่างชาติ ทำร้ายร่างกาย ครอบครัวร้อนใจหวั่นเรื่องเงียบ
- ขนลุก มิ้นต์ ชาลิดา เด็กทุบศาลพัง โดนทักมีใครตาม ที่ตรงนั้นเป็นป่ามีเจ้าที่
- มิ้นต์ ชาลิดา เล่าความลับในอดีต เคยเป็นคนคุย ‘แน็ก ชาลี’ แต่ไม่ได้คบกัน
อ้างอิงจาก : IG mint_chalida, pupaa_tae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: