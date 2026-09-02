หนุ่มโพสต์ลาโลก ไลฟ์สดซิ่ง จยย. ชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับคาที่ พ้อแบกภาระไม่ไหว
สลด หนุ่มโพสต์เศร้าสั่งลา ก่อนซิ่ง จยย. ไลฟ์สดพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับคาที่ หลังเครียดหนัก ตัดพ้อหมดไฟแบกรับภาระไม่ไหว
วันที่ 1 กันยายน 2569 ชายหนุ่มรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบายความในใจลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเชิงสั่งลา โดยระบุว่าหากมีผู้พบเห็นข้อความนี้ แสดงว่าเจ้าของเฟซบุ๊กได้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุอันเกิดจากความตั้งใจของตนเอง พร้อมทั้งร่ายยาวกล่าวขอบคุณพ่อและแม่ที่ให้กำเนิดและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี แต่เนื่องจากเจ้าตัวต้องแบกรับภาระทางจิตใจและรู้สึกหมดไฟ ไร้ทางออกในชีวิต จึงมีความประสงค์อยากจะหายไปจากโลกนี้ให้เร็วที่สุด
หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้เสียชีวิตตัดสินใจเปิดไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 15 นาที ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะพุ่งชนเข้ากับรถตู้รับส่งนักเรียนอย่างรุนแรง ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ส่วนนักเรียนในรถโดยสารบาดเจ็บหลายราย
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายรชตะ เป็นชาวตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
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