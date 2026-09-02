ยอดตายน้ำท่วมเนปาล-ทิเบต ทะลุ 1,000 ศพ ยังมีผู้สูญหายอีก 4,000 ราย
ยอดตายน้ำท่วมเนปาล-ทิเบต ทะลุ 1,000 ศพ ยังมีผู้สูญหายอีก 4,000 ราย เจ้าหน้าที่หวั่นยอดตายเพิ่มขึ้นอีก เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงพื้นที่ห่างไกล
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว AP รายงานว่า ทางการเนปาลได้เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเหตุน้ำท่วมชายแดนเนปาล-ทิเบต ว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 1,000 ศพ และยังมีผู้สูญหายอีก 3,916 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ 583 ราย ขณะที่ทางการจีนระบุว่าฝั่งทิเบตมีผู้เสียชีวิต 16 ศพ สูญหายอีก 546 ราย
โดยภารกิจการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากดินถล่มได้ทำลายถนนและตัดขาดช่องทางเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล โดยเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าถึงชุมชนห่างไกล
สำหรับภัยพิบัติเริ่มต้นขึ้นในเทือกเขาหิมาลัย เมื่อธารน้ำแข็งถล่ม ส่งผลให้หิน น้ำแข็ง และน้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง ก่อนก่อให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้ำ
นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่า การถล่มดังกล่าวน่าจะเกิดจากชั้นหินพื้นฐานใต้ธารน้ำแข็งในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยพังทลายลงมา โดยแรงของมวลหินที่ถล่มรุนแรงถึงขั้นตรวจวัดได้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.2
กระแสน้ำและเศษซากที่ไหลทะลักตามมาได้ไหลเข้าสู่แม่น้ำในทิเบตและเนปาล ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำท่วมพัดพาบ้านเรือน อาคาร ถนน และสะพานเสียหาย พร้อมทั้งนำโคลนและก้อนหินไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ
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